ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग मौत केस में CID को मिला पुख्ता सुराग, चार गवाह सोमवार को देंगे बयान — कई करीबी पहले ही गिरफ्तार

जुबिन गर्ग मौत केस में CID को विसरा रिपोर्ट से पुख्ता सुराग मिला. चार गवाहों से पूछताछ होगी, कई करीबी पहले ही गिरफ्तार.

Etv Bharat
जुबिन गर्ग मौत केस में CID को मिला पुख्ता सुराग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 12:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में CID को अब एक "स्पष्ट और पुख्ता एंगल" मिल गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी (CFL) से विसरा रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके बाद जांच में नई दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि चार असमिया प्रवासी, जो कथित तौर पर जुबिन की मौत के समय वहां मौजूद थे, सोमवार को गुवाहाटी पहुंचकर CID के सामने बयान दर्ज कराएंगे.

सरमा ने फेसबुक लाइव सत्र में कहा, “सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से मिली विसरा रिपोर्ट के बाद CID को केस में ठोस दिशा मिल गई है. बहुत जल्द जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी पूरी घटनाक्रम की जानकारी अदालत में पेश की जाएगी.”

सिंगापुर में समुद्र के किनारे हुई थी जुबिन की मौत
लोकप्रिय असमिया गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. वह वहां ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के चौथे संस्करण में भाग लेने पहुंचे थे. जानकारी के अनुसार, जुबिन समुद्र में तैराकी कर रहे थे, तभी वह अचानक डूब गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

CID और SIT की संयुक्त जांच में कई गिरफ्तारियां
जुबिन की मौत के बाद असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) और क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) गठित की थी. जांच के दौरान पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है.

इनमें शामिल हैं —

  • मुख्य आयोजक श्यामकानु महांता
  • जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा
  • बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी
  • सहगायिका अमृतप्रभा महांता
  • जुबिन के चचेरे भाई और निलंबित APS अधिकारी संदीपन गर्ग

इसके अलावा, दो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स (PSO) को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार, इन सभी से पूछताछ चल रही है और कई अहम तथ्य सामने आए हैं.

विसरा रिपोर्ट ने जांच को दी नई दिशा, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) में जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम किया गया था. इसके बाद विसरा नमूने CFL दिल्ली भेजे गए थे, जहां से रिपोर्ट आने के बाद जांच में कई अहम बिंदु सामने आए हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार, यह रिपोर्ट जांच का “टर्निंग पॉइंट” साबित हुई है.

जल्द सामने आएगा सच
सीएम सरमा ने कहा कि CID जल्द ही अदालत में पूरी रिपोर्ट दाखिल करेगी और जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी. उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले और किसी निर्दोष को सज़ा न हो, लेकिन दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा.”

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMAASSAM CIDNORTH EAST INDIA FESTIVALZUBEEN GARG DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.