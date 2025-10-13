ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग मौत केस में CID को मिला पुख्ता सुराग, चार गवाह सोमवार को देंगे बयान — कई करीबी पहले ही गिरफ्तार

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि गायक जुबिन गर्ग की मौत मामले में CID को अब एक "स्पष्ट और पुख्ता एंगल" मिल गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी (CFL) से विसरा रिपोर्ट मिल चुकी है, जिसके बाद जांच में नई दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि चार असमिया प्रवासी, जो कथित तौर पर जुबिन की मौत के समय वहां मौजूद थे, सोमवार को गुवाहाटी पहुंचकर CID के सामने बयान दर्ज कराएंगे.

सरमा ने फेसबुक लाइव सत्र में कहा, “सेंट्रल फॉरेंसिक लैब से मिली विसरा रिपोर्ट के बाद CID को केस में ठोस दिशा मिल गई है. बहुत जल्द जुबिन गर्ग की मौत से जुड़ी पूरी घटनाक्रम की जानकारी अदालत में पेश की जाएगी.”

सिंगापुर में समुद्र के किनारे हुई थी जुबिन की मौत

लोकप्रिय असमिया गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया था. वह वहां ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के चौथे संस्करण में भाग लेने पहुंचे थे. जानकारी के अनुसार, जुबिन समुद्र में तैराकी कर रहे थे, तभी वह अचानक डूब गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

CID और SIT की संयुक्त जांच में कई गिरफ्तारियां

जुबिन की मौत के बाद असम पुलिस ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) और क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) गठित की थी. जांच के दौरान पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है.