जोहो ने बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों के लिए POS डिवाइस लॉन्च किया

October 9, 2025

नई दिल्ली: जोहो ने अपना पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस के लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने पेमेंट हार्डवेयर बाजार में प्रवेश किया है, जो इसकी बढ़ती वित्तीय प्रौद्योगिकी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह लॉन्च पिछले साल जोहो को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंज़ूरी मिलने के बाद हुआ है और यह B2B व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान समाधानों के अपने समूह का भौतिक क्षेत्र में विस्तार करता है. जोहो के सीईओ और सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने कहा, "हमारी अरट्टई टीम प्रोडक्ट का विस्तार और उसे बेहतर बनाने में जुटी है. वहीं, हमारी अन्य उत्पाद टीमें भी कड़ी मेहनत कर रही हैं." उन्होंने आगे कहा, "अब हम अपने बिल्कुल नए जोहो पेमेंट्स पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस का अनावरण करके अपनी वित्तीय प्रौद्योगिकी पहुंच को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे कारोबार अपने व्यापक इको सिस्टम से सहजता से जुड़े रहते हुए व्यक्तिगत रूप से भुगतान स्वीकार कर सकेंगे." जोहो पेमेंट्स की नई पीओएस लाइनअप को इंटिग्रेशन, कंप्लायंस और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत भुगतान को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. एक इंटिग्रेटेड एंड्रॉइड टर्मिनल जो बिलिंग और डिजिटल भुगतान का समर्थन करता है. स्मार्ट पीओएस

त्वरित पुष्टि के लिए एक इंटिग्रेटेड साउंड बॉक्स के साथ गतिशील क्यूआर और कार्ड भुगतान का समर्थन करता है.