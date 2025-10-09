जोहो ने बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों के लिए POS डिवाइस लॉन्च किया
भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने के बाद जोहो ने अरट्टई ऐप के बाद अब अपना पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस लॉन्च किया है.
नई दिल्ली: जोहो ने अपना पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस के लॉन्च किया है. इसके साथ ही कंपनी ने पेमेंट हार्डवेयर बाजार में प्रवेश किया है, जो इसकी बढ़ती वित्तीय प्रौद्योगिकी रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह लॉन्च पिछले साल जोहो को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर के रूप में मंज़ूरी मिलने के बाद हुआ है और यह B2B व्यापारियों और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान समाधानों के अपने समूह का भौतिक क्षेत्र में विस्तार करता है.
जोहो के सीईओ और सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने कहा, "हमारी अरट्टई टीम प्रोडक्ट का विस्तार और उसे बेहतर बनाने में जुटी है. वहीं, हमारी अन्य उत्पाद टीमें भी कड़ी मेहनत कर रही हैं." उन्होंने आगे कहा, "अब हम अपने बिल्कुल नए जोहो पेमेंट्स पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) डिवाइस का अनावरण करके अपनी वित्तीय प्रौद्योगिकी पहुंच को और मजबूत कर रहे हैं, जिससे कारोबार अपने व्यापक इको सिस्टम से सहजता से जुड़े रहते हुए व्यक्तिगत रूप से भुगतान स्वीकार कर सकेंगे."
जोहो पेमेंट्स की नई पीओएस लाइनअप को इंटिग्रेशन, कंप्लायंस और गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यक्तिगत भुगतान को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. एक इंटिग्रेटेड एंड्रॉइड टर्मिनल जो बिलिंग और डिजिटल भुगतान का समर्थन करता है.
स्मार्ट पीओएस
त्वरित पुष्टि के लिए एक इंटिग्रेटेड साउंड बॉक्स के साथ गतिशील क्यूआर और कार्ड भुगतान का समर्थन करता है.
स्टेटिक क्यूआर कोड
भुगतान पावती के लिए साउंड बॉक्स सपोर्ट शामिल है, जो छोटे व्यापारियों के लिए आदर्श है. प्रत्येक पीओएस टर्मिनल में त्वरित बिलिंग के लिए एक टचस्क्रीन इंटरफेस, बिल्ट-इन बिलिंग और भुगतान ऐप्स, और ईएमवी कार्ड, यूपीआई क्यूआर और संपर्क रहित भुगतान के लिए सपोर्ट है. टर्मिनलों में एक बिल्ट-इन रसीद प्रिंटर भी शामिल है, जो 4G, वाई-फाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है.
NPCI के NBBL के साथ साझेदारी
सभी डिवाइस पीसीआई डीएसएस-प्रमाणित और आरबीआई-अनुपालक हैं, जो जोहो के व्यावसायिक उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर दूरस्थ रखरखाव और एकीकृत वित्तीय एकीकरण प्रदान करते हैं. अपनी व्यापक फिनटेक और भुगतान पहल के एक हिस्से के रूप में जोहो ने भारत के डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और व्यवसायों की परिचालन चुनौतियों का समाधान करने के लिए NPCI के NBBL के साथ साझेदारी की है.
कंपनी की बढ़ती फिनटेक उपस्थिति, इसके संचार प्लेटफ़ॉर्म, अरट्टई के निरंतर विकास का पूरक है, जिससे जोहो का इंटिग्रेट एंटरप्राइज तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है. जोहो पेमेंट्स पीओएस उपकरणों के लॉन्च के साथ ही जोहो सॉफ़्टवेयर से आगे बढ़कर हार्डवेयर की ओर बढ़ रहा है, और भारत के बढ़ते बी2बी और एसएमई क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर रहा है.
