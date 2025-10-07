ETV Bharat / bharat

विसर्जन जुलूस में विवाद के बाद पुलिस पर हमला, गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के वाहन को नहर में धकेला

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विसर्जन जुलूस के दौरान विवाद बढ़ने पर वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया.

Police attacked in Andhra
क्षतिग्रस्त पुलिस वाहन. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
गुरला: आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक चौंकाने वाली घटना में, वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर हिंसक हमला किया. एक पुलिस वाहन को नहर में धकेल दिया. इस घटना में तीन पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गये. घायलों में सीआई जी. शंकर राव, एसआई दामोदर राव और कांस्टेबल शिवा शामिल हैं.

क्या है घटनाः

यह घटना रविवार देर रात की है. बताया जाता है कि पुलिस एक मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने गयी थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, झड़प की घटना शनिवार रात को निकाले गए विसर्जन जुलूस से जुड़ी है. वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों ने एक देवी प्रतिमा के विसर्जन के लिए अलग-अलग व्यवस्था की थी. पुलिस ने दोनों समूहों को कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की सलाह दी थी.

Police attacked in Andhra
पुलिस गाड़ी पर पथराव. (ETV Bharat)

टीडीपी का जुलूस गांव से निकलने के बाद वापस लौट गया, लेकिन वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस जारी रखने पर तनाव बढ़ गया. उपद्रव के दौरान, घटनास्थल पर पहुंचे सीआई शंकर राव पर पथराव किया गया. गरिविडी थाने के होमगार्ड सुरेश को वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और लाठियों से पीटा, जिससे वह घायल हो गया. पुलिस, मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने देर रात गांव पहुंची.

दूसरी पुलिस पार्टी ने बचायी जानः

मुख्य आरोपी, वाईएसआरसीपी नेता और गांव के सरपंच गोरले नरसिम्हा मूर्ति ने गिरफ्तारी से पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं को भड़का दिया. आरोपियों को ले जाते समय, सीआई शंकर राव, एसआई दामोदर राव और कांस्टेबल शिवा को ले जा रहे पुलिस वाहन पर हमला कर दिया. पत्थर और लाठियां चलायी गईं. पुलिस वाहन को नहर में धकेल दिया गया.

गुरला एसआई नारायण राव के नेतृत्व में एक अन्य पुलिस दल जो पहले आरोपियों को लेकर जा रहा था, ने नहर में वाहन को देखा. घायल पुलिस कर्मियों को बचाया. उन्हें तुरंत चीपुरुपल्ली क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया.

क्या कहते हैं अधिकारीः

चीपुरुपल्ली के डीएसपी राघवुलु ने सोमवार को गुरला पुलिस स्टेशन में घटना की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने पुष्टि की कि दो मामले दर्ज किए गए हैं. एक विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित और दूसरा पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने से संबंधित. दोनों मामलों में कुल 100 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं. अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

