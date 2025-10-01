ETV Bharat / bharat

दलित बस्तियों की समस्या, मंदिर निर्माण, शर्मिला ने इस मुद्दे पर टीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार को घेरा

अमरावती: आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने टीडीपी और भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दलित बस्तियों की ज्वलंत समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. शर्मिला ने कहा कि, गठबंधन की सरकार टीटीडी फंड का उपयोग कर धार्मिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है.

जुलाई 2025 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक अवलोकन का हवाला देते हुए, शर्मिला ने आगे कहा कि कुछ दलित आवासीय विद्यालयों में बने एक शौचालय को 228 छात्रों द्वारा साझा किया जाता है. उन्होंने सवाल किया कि, क्या इस पर सवाल उठाना हमारे लिए गलत है. क्या यह पूछना कोई अपराध है कि अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों में अभी भी उचित सड़कें या जल निकासी व्यवस्था क्यों नहीं है.

आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मांग की कि सरकार की पहली प्राथमिकता दलित इलाकों में मंदिर बनाने के बजाय, स्कूलों में सुधार और हाशिए पर पड़े समुदायों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया, "टीटीडी को अपने धन से मंदिर बनाने दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का व्यक्तिगत रूप से प्रचार क्यों कर रहे हैं.

शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी संलिप्तता उन्हें एक ही धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पेश करती है, जो उनके मुताबिक संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध है. उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि, एक मुख्यमंत्री को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए. शर्मिला ने कहा कि, भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए, चंद्रबाबू नायडू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुदाय असुरक्षित या अलग-थलग महसूस न करे.

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस समूह उनके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं और उन्हें 'हिंदू विरोधी' बताने की कोशिश कर रहे हैं. शर्मिला ने यह भी कहा कि, भाजपा और आरएसएस उनके बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है. वे धार्मिक नेताओं को मुझे निशाना बनाने के लिए उकसा रहे हैं और झूठ फैलाकर हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.