ETV Bharat / bharat

दलित बस्तियों की समस्या, मंदिर निर्माण, शर्मिला ने इस मुद्दे पर टीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार को घेरा

राज्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता ने शर्मिला ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आलोचना की और आरोप लगाया.

YS Sharmila slams TDP BJP alliance
वाईएस शर्मिला,अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश कांग्रेस (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती: आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने टीडीपी और भाजपा गठबंधन सरकार पर तीखी आलोचना की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दलित बस्तियों की ज्वलंत समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है. शर्मिला ने कहा कि, गठबंधन की सरकार टीटीडी फंड का उपयोग कर धार्मिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है.

जुलाई 2025 में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक अवलोकन का हवाला देते हुए, शर्मिला ने आगे कहा कि कुछ दलित आवासीय विद्यालयों में बने एक शौचालय को 228 छात्रों द्वारा साझा किया जाता है. उन्होंने सवाल किया कि, क्या इस पर सवाल उठाना हमारे लिए गलत है. क्या यह पूछना कोई अपराध है कि अनुसूचित जाति और जनजाति बस्तियों में अभी भी उचित सड़कें या जल निकासी व्यवस्था क्यों नहीं है.

आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने मांग की कि सरकार की पहली प्राथमिकता दलित इलाकों में मंदिर बनाने के बजाय, स्कूलों में सुधार और हाशिए पर पड़े समुदायों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया, "टीटीडी को अपने धन से मंदिर बनाने दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी. लेकिन मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का व्यक्तिगत रूप से प्रचार क्यों कर रहे हैं.

शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनकी संलिप्तता उन्हें एक ही धर्म के प्रतिनिधि के रूप में पेश करती है, जो उनके मुताबिक संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के विरुद्ध है. उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि, एक मुख्यमंत्री को सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए. शर्मिला ने कहा कि, भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए, चंद्रबाबू नायडू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समुदाय असुरक्षित या अलग-थलग महसूस न करे.

कांग्रेस नेता ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस समूह उनके और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं और उन्हें 'हिंदू विरोधी' बताने की कोशिश कर रहे हैं. शर्मिला ने यह भी कहा कि, भाजपा और आरएसएस उनके बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है. वे धार्मिक नेताओं को मुझे निशाना बनाने के लिए उकसा रहे हैं और झूठ फैलाकर हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता पर जोर देते हुए शर्मिला ने कहा कि, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है. उनकी पार्टी संवैधानिक मूल्यों और समान न्याय के पक्षधर है और वे किसी भी रूप में हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हैं.

वाईएस शर्मिला ने यह भी याद किया कि तिरुमला के लड्डुओं में कथित तौर पर पशु चर्बी मिलाने की सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले उन्होंने ही की थी, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थीं. उन्होंने कहा कि, तिरुमला लड्डू मामले में भी उन्होंने श्रद्धालुओं के हित में काम किया और यह आस्था के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाता है.

उन्होंने असली मुद्दों से बचने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की निंदा की. उन्होंने कहा कि, दलित इलाकों में बेहतर हालात की उनकी जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय, मुख्यमंत्री दिखावटी बुद्धिजीवियों से उलझकर झूठी बातें फैला रहे हैं. जब कांग्रेस जनता की बात करती है, तो भाजपा और आरएसएस धर्म की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि, जनता जानती है कि धार्मिक तनाव कौन भड़का रहा है.

ये भी पढ़ें: 'फोन टैपिंग की बात वाईवी सुब्बारेड्डी ने बताई', भाई जगन ने क्या किया...वाईएस शर्मिला का सनसनीखेज खुलासा

For All Latest Updates

TAGGED:

YS SHARMILATDP BJP ALLIANCEANDHRA PRADESH CONGRESSDALIT ISSUESYS SHARMILA SLAMS TDP BJP ALLIANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9, 60 लोगों की मौत

बुधवार को छाई हरियाली, बीएसई का सेंसेक्स 143 अंक ऊपर खुला, निफ्टी में भी दिखी 51 अंकों की तेजी

तिलक वर्मा की तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात, दिया ये खास गिफ्ट

आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव, 5.5 फीसदी बरकरार रहेगा रेपो रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.