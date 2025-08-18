ETV Bharat / bharat

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की 25 अगस्त को होगी फिजिकल पेशी, 2500 पन्नों की चार्जशीट भी सौंपी जाएगी - YOUTUBER JYOTI MALHOTRA

Youtuber Jyoti Malhotra : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की अगली पेशी 25 अगस्त को होगी.

YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
ज्योति मल्होत्रा की अगली पेशी 25 अगस्त को होगी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read

हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. ज्योति मल्होत्रा की अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी होगी और 2500 पेज वाली चार्जशीट भी सौंपी जाएगी.

ज्योति मल्होत्रा की पेशी हुई : हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. 25 अगस्त को ज्योति की अब कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी. इस दौरान ज्योति की चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी जाएगी. हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए थे. हालांकि चार्जशीट की कॉपी अभी किसी को नहीं मिली है. इस वजह से औपचारिक तौर पर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
कौन है ज्योति मल्होत्रा ? (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा के वकील ने क्या कहा ? : इस बीच ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि चार्जशीट गुरुवार दोपहर दाखिल की गई थी. ज्योति की अब 25 अगस्त को अदालत में फिजिकल पेशी होगी और चार्जशीट की एक कॉपी भी सौंपी जाएगी.

ज्योति मल्होत्रा के वकील ने क्या कहा ? (Etv Bharat)

पिता ने आरोपों को गलत बताया : ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा अपनी बेटी पर लगे आरोपों को गलत बता चुके हैं. वे उससे कई बार जेल जाकर मिल भी चुके हैं. वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं.

YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
ज्योति मल्होत्रा केस में कब क्या हुआ ? (Etv Bharat)
YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
ज्योति मल्होत्रा केस में कब क्या हुआ ? (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक क्या-क्या हुआ ? :

  • 16 मई को ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया
  • ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया
  • 22 मई को पुलिस ने दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया था
  • 26 मई को हिसार के कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा
  • 9 जून को ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई
  • ज्योति को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 10 जून को ज्योति की जमानत याचिका लगाई गई
  • 11 जून को ज्योति की जमानत याचिका खारिज की गई
  • 23 जून को ज्योति की कोर्ट में पेशी, 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 7 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 21 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 4 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की वीसी के जरिए पेशी, फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 5 अगस्त को ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई
  • 14 अगस्त को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की
  • 18 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की फिर से पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : ज्योति मल्होत्रा के पिता के फूट पड़े आंसू, बोले- पैसे नहीं, केस के लिए चाहिए वकील, हिसार पुलिस ने कह डाली ये बड़ी बातें

ये भी पढ़ें : ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी गनमैन्स की सुरक्षा में बनाया वीडियो, स्कॉटिश यूट्यबूर कैलम मिल्स ने किया खुलासा

ये भी पढ़ें : नासिर का साथ, गहरा है राज़!, ज्योति मल्होत्रा का लेटेस्ट वीडियो सामने आने से उठे सवाल

हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. ज्योति मल्होत्रा की अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी होगी और 2500 पेज वाली चार्जशीट भी सौंपी जाएगी.

ज्योति मल्होत्रा की पेशी हुई : हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. 25 अगस्त को ज्योति की अब कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी. इस दौरान ज्योति की चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी जाएगी. हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए थे. हालांकि चार्जशीट की कॉपी अभी किसी को नहीं मिली है. इस वजह से औपचारिक तौर पर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
कौन है ज्योति मल्होत्रा ? (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा के वकील ने क्या कहा ? : इस बीच ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि चार्जशीट गुरुवार दोपहर दाखिल की गई थी. ज्योति की अब 25 अगस्त को अदालत में फिजिकल पेशी होगी और चार्जशीट की एक कॉपी भी सौंपी जाएगी.

ज्योति मल्होत्रा के वकील ने क्या कहा ? (Etv Bharat)

पिता ने आरोपों को गलत बताया : ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा अपनी बेटी पर लगे आरोपों को गलत बता चुके हैं. वे उससे कई बार जेल जाकर मिल भी चुके हैं. वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं.

YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
ज्योति मल्होत्रा केस में कब क्या हुआ ? (Etv Bharat)
YouTuber Jyoti Malhotra will appear in Hisar court on August 25 charge sheet will be given
ज्योति मल्होत्रा केस में कब क्या हुआ ? (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक क्या-क्या हुआ ? :

  • 16 मई को ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया
  • ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया
  • 22 मई को पुलिस ने दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया था
  • 26 मई को हिसार के कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा
  • 9 जून को ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई
  • ज्योति को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 10 जून को ज्योति की जमानत याचिका लगाई गई
  • 11 जून को ज्योति की जमानत याचिका खारिज की गई
  • 23 जून को ज्योति की कोर्ट में पेशी, 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 7 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 21 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 4 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की वीसी के जरिए पेशी, फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया
  • 5 अगस्त को ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई
  • 14 अगस्त को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की
  • 18 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की फिर से पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : ज्योति मल्होत्रा के पिता के फूट पड़े आंसू, बोले- पैसे नहीं, केस के लिए चाहिए वकील, हिसार पुलिस ने कह डाली ये बड़ी बातें

ये भी पढ़ें : ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी गनमैन्स की सुरक्षा में बनाया वीडियो, स्कॉटिश यूट्यबूर कैलम मिल्स ने किया खुलासा

ये भी पढ़ें : नासिर का साथ, गहरा है राज़!, ज्योति मल्होत्रा का लेटेस्ट वीडियो सामने आने से उठे सवाल

Last Updated : August 18, 2025 at 3:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTUBER JYOTI MALHOTRAHISAR COURTJYOTI MALHOTRA CHARGESHEETज्योति मल्होत्राYOUTUBER JYOTI MALHOTRA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.