हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. ज्योति मल्होत्रा की अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी होगी और 2500 पेज वाली चार्जशीट भी सौंपी जाएगी.

ज्योति मल्होत्रा की पेशी हुई : हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. 25 अगस्त को ज्योति की अब कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी. इस दौरान ज्योति की चार्जशीट की कॉपी भी सौंपी जाएगी. हिसार पुलिस ने 14 अगस्त को कोर्ट में ज्योति के केस की चार्जशीट सौंपी थी, जिसमें पुलिस ने जांच के आधार पर जासूसी के सबूत होने के दावे किए थे. हालांकि चार्जशीट की कॉपी अभी किसी को नहीं मिली है. इस वजह से औपचारिक तौर पर पुलिस के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है.

ज्योति मल्होत्रा के वकील ने क्या कहा ? : इस बीच ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि चार्जशीट गुरुवार दोपहर दाखिल की गई थी. ज्योति की अब 25 अगस्त को अदालत में फिजिकल पेशी होगी और चार्जशीट की एक कॉपी भी सौंपी जाएगी.

पिता ने आरोपों को गलत बताया : ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा अपनी बेटी पर लगे आरोपों को गलत बता चुके हैं. वे उससे कई बार जेल जाकर मिल भी चुके हैं. वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं.

ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक क्या-क्या हुआ ? :

16 मई को ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया

22 मई को पुलिस ने दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया था

26 मई को हिसार के कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा

9 जून को ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई

ज्योति को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

10 जून को ज्योति की जमानत याचिका लगाई गई

11 जून को ज्योति की जमानत याचिका खारिज की गई

23 जून को ज्योति की कोर्ट में पेशी, 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

7 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

21 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

4 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की वीसी के जरिए पेशी, फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया

5 अगस्त को ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई

14 अगस्त को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की

18 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की फिर से पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब 25 अगस्त को फिजिकल पेशी

