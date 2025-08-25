हिसार : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आज 95 दिन के बाद जेल से बाहर आई और हिसार की अदालत में उसकी पेशी हुई. अब 3 सितंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी.

ज्योति मल्होत्रा की पेशी : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा 95 दिनों के बाद जेल से बाहर आई. इससे पहले ज्योति मल्होत्रा 22 मई को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश हुई थी. हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार कोर्ट में पेश किया. इस दौरान अदालत में ज्योति मल्होत्रा की ओर से एडवोकेट कुमार मुकेश ने कोर्ट के सामने अपनी बातें रखी.

ज्योति मल्होत्रा की आज हिसार कोर्ट में पेशी (Etv Bharat)

3 सितंबर को होगी अगली सुनवाई : एडवोकेट कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति मल्होत्रा को अब 3 सितंबर को कोर्ट में फिजिकल तौर पर पेश किया जाएगा. अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी. पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा केस की जांच करते हुए 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. आपको बता दें कि जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा को 15 मई को घर से गिरफ्तार किया गया था. तभी से ज्योति मल्होत्रा जेल में है.

पुलिस की गाड़ी में ज्योति मल्होत्रा (Etv Bharat)

"ज्योति पर लगे आरोप गलत" : ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा अपनी बेटी पर लगे आरोपों को गलत बता चुके हैं. वे उससे कई बार जेल जाकर मिल भी चुके हैं. वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार भी लगा चुके हैं.

कौन है ज्योति मल्होत्रा ? (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा केस में अब तक क्या-क्या हुआ ? :

16 मई को ज्योति मल्होत्रा को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

ज्योति मल्होत्रा को पुलिस ने पांच दिन की रिमांड पर लिया

22 मई को पुलिस ने दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया था

26 मई को हिसार के कोर्ट ने ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेजा

9 जून को ज्योति की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई

ज्योति को फिर से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

10 जून को ज्योति की जमानत याचिका लगाई गई

11 जून को ज्योति की जमानत याचिका खारिज की गई

23 जून को ज्योति की कोर्ट में पेशी, 7 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

7 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

21 जुलाई को ज्योति मल्होत्रा की वीसी से सुनवाई, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

4 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की वीसी के जरिए पेशी, फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया

5 अगस्त को ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई

14 अगस्त को पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा के खिलाफ 2500 पेज की चार्जशीट पेश की

18 अगस्त को ज्योति मल्होत्रा की फिर से पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया

25 अगस्त को फिजिकल पेशी, अब 3 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हिसार कोर्ट में पेशी (Etv Bharat)

ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश (Etv Bharat)

