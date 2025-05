ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से भी निकला 'जासूस' ज्योति मल्होत्रा का कनेक्शन, देहरादून से नेपाल मैत्री बस से कर चुकी सफर - YOUTUBER JYOTI MALHOTRA

अल्मोड़ा के कसार देवी में ज्योति मल्होत्रा ( फोटो सोर्स- Facebook@Travel With Jo )

किरनकांत शर्मा, देहरादून: हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इन दिनों सुर्खियों में है. सुर्खियों की वजह जासूसी के आरोप में उसकी गिरफ्तारी है. ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आकर जासूसी करने के आरोप हैं. फिलहाल, ज्योति से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन उसकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो वो कई बार उत्तराखंड भी आ चुकी हैं. देशभर में घूमने वाली ज्योति मल्होत्रा अपने यूट्यूब चैनल समेत तमाम सोशल साइट्स पर ट्रेवल ब्लॉग से जुड़ी वीडियो बनाकर डालती थी. अपने यूट्यूब चैनल में ज्योति ने उत्तराखंड भ्रमण की अलग-अलग वीडियो भी डाली हुई है. ज्योति मल्होत्रा प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री, बदरीनाथ धाम के साथ ही देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश समेत कुमाऊं के तमाम जगहों पर जाकर वीडियो बना चुकी है. केदारनाथ में ज्योति मल्होत्रा (फोटो सोर्स- Facebook@Travel With Jo) केदारनाथ से लेकर कैंची धाम की बनाई है वीडियो: जासूसी कांड में फंसी ज्योति मल्होत्रा को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. ऐसे में ज्योति मल्होत्रा की फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो पर भी पुलिस नजर रख रही है. यूट्यूब में डाले गई उसके वीडियो उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों के हैं. ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

