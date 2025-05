ETV Bharat / bharat

एक साल पहले उज्जैन आई थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, उज्जैन पुलिस करेगी पूछताछ - YOUTUBER JYOTI MALHOTRA

यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ( ETV Bharat )

Published : May 20, 2025 at 3:59 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:27 PM IST

उज्जैन: पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में घिरी फेमस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. ज्योति ने एक साल पहले हिसार से उज्जैन की ट्रेन यात्रा एवं इंदौर से दिल्ली की बस यात्रा की थी. उसने इसका वीडियो अपने यूट्यूब चैनल "travel with jo" पर डाला था. ज्योति ने यूट्यूब चैनल पर ट्रेन यात्रा का लगभग 30 मिनट और बस यात्रा का लगभग 31 मिनट का वीडियो शेयर किया. ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड, जासूसी के आरोपों में घिरी यूट्यूबर पर बड़ा एक्शन वीडियो में ज्योति ने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर मंदिर की एक क्लिप भी ऐड की है, जिसमें मंदिर के प्रवेश का मुख्य द्वार व गर्भ गृह दिखाई दे रहा है. हालांकि उसमें ज्योति नहीं नजर आ रही है. ज्योति यात्रा के दौरान और उज्जैन स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर यात्रा के अनुभव को शेयर करती दिख रही है. ऐसे में अब महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. उज्जैन पुलिस करेगी ज्योति से पूछताछ

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने ETV भारत से बातचीत में कहा कि ज्योति मल्होत्रा के 1 साल पहले उज्जैन आने के बारे में जानकारी पता चली है. मामले में टीम गठित की गई जो ज्योति से पूछताछ के लिए रवाना हो रही है. उससे पता किया जाएगा कि वह यहां किस-किस से मिली और कहां-कहां गई थी. एसपी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि आप बेझिझक उज्जैन आइए, आपकी सुरक्षा हमारी जिमेदारी है. यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं. उज्जैन के साथ-साथ इंदौर भी गई थी ज्योति ज्योति के बारे में ये जानकारी भी सामने आई है कि उसने इंदौर से दिल्ली की बस यात्रा का वीडियो बनाया था. जिससे पता चलता है कि ज्योति दो दिन के टूर पर आई थी और उज्जैन और इंदौर में रही. इस बारे में अब पूछताछ के बाद ही सामने आएगा ज्योति कहां-कहां गई किससे-किससे मिली और उसका उद्देश्य क्या था. ज्योति का दोनों शहरों में घूमने का कोई वीडियो सामने नहीं आया है. हिसार से उज्जैन की यात्रा में ज्योति द्वारा दी है जानकारी वीडियो में ज्योति हिसार से उज्जैन के बीच आने वाले श्रद्धालुओ का जिक्र कर रही है. वह कह रही है कि बढ़ते श्रद्धालुओं की वजह से इस ट्रेन को शुरू किया गया जो दोपहर 2:10 बजे चलती है और शाम 5:35 बजे उज्जैन पर छोड़ती है. वीडियो में बीच में आने वाले तीर्थ तिरुपति बालाजी, खाटू श्याम व जयपुर जैसे स्टेशन से चढ़ने-उतरने वाले लोगों का जिक्र कर रही है. उज्जैन स्टेशन उतरते ही ज्योति ऑटो रिक्शा चालकों से चर्चा करते हुए दिख रही है.

