बिहार में नौकरी के नाम पर 90 लोगों को बनाया बंधक, बंगाल,असम, झारखंड के युवकों से ठगी

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर गांव में शंभु साह के मकान पर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चली 8 घंटे की छापेमारी में पुलिस ने 100 से अधिक युवाओं को रेस्क्यू किया. इनमें से 90 से ज्यादा युवा ठगी के शिकार थे. पुलिस ने मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के मास्टरमाइंड इम्यूल हक की तलाश जारी है.

सोशल मीडिया से ठगी का जाल: आरोपी सोशल मीडिया पर मैसेंजर के जरिए युवाओं को नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे. वे ट्रेनिंग किट के नाम पर 25,000 रुपये तक वसूलते थे. युवाओं को बताया जाता था कि किट बेचने के बाद उन्हें नौकरी दी जाएगी. किट में एक पैंट का कपड़ा, दो टाई, एनर्जी गोली और कुछ अन्य सामान होते थे, जिनकी वास्तविक कीमत मात्र 1,000 रुपये से अधिक नहीं थी.

पुलिस को मिली गुप्त सूचना: एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि छतौनी थानाध्यक्ष सुनील कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि शंभु साह के मकान में अवैध गतिविधियां चल रही हैं. बिहार सहित अन्य राज्यों के युवा वहां नेटवर्किंग के नाम पर धोखाधड़ी का काम कर रहे थे. इसके बाद सदर डीएसपी दिलीप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई.

किराये के मकान का इस्तेमाल: जानकारी के अनुसार, शंभु साह ने अपनी पैतृक जमीन बेचकर मकान बनाया था, जिसे करीब तीन साल पहले एक कंपनी को किराए पर दिया गया था. पहले केवल एक फ्लोर किराए पर था, लेकिन बाद में पूरी बिल्डिंग कंपनी ने ले ली. इस बिल्डिंग में 100 से अधिक युवा रह रहे थे, जिन्हें एक कमरे में 5-5 लोगों के साथ रखा जाता था.

ठगी का तरीका और पीड़ितों की शिकायत: गिरोह युवाओं से रहने और खाने के लिए अलग से पैसे वसूलता था. बदले में उन्हें घटिया किट थमाकर बेचने के लिए कहा जाता था. पीड़ित युवा, जो ज्यादातर पढ़े-लिखे लेकिन गरीब परिवारों से थे, जल्द ही ठगी को समझ गए. पांच पीड़ितों ने छतौनी थाने में शिकायत दर्ज कर पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की.