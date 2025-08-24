पूर्णिया: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कथित 'वोट चोरी' के खिलाफ बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं. उनके साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी चल रहे हैं. आज यात्रा के आठवें दिन जब राहुल बुलेट से पूर्णिया की सड़कों पर चल रहे थे, तभी एक युवक अचानक उनके पास पहुंच गए और किस करने की कोशिश की.

युवक ने की राहुल को किस करने की कोशिश: राहुल गांधी बुलेट चला रहे थे और उनके पीछे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे, जबकि थोड़ी दूरी बनाकर तेजस्वी यादव भी दूसरी बुलेट से चल रहे थे. जब उनकी बुलेट यात्रा पूर्णिया-अररिया रोड पर जलालगढ़ ब्लॉक के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक एक युवक दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गया और उनको किस करने की कोशिश की. हालांकि वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उनको फौरन पकड़ा और वहां से हटाया. इस वजह से वहां थोड़ी देर के लिए अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई.

राहुल गांधी को किस करने की कोशिश (ETV Bharat)

ढाबा में रुककर खाया नाश्ता: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूर्णिया से अररिया जाने के दौरान रास्ते में गढ़बनेली के पास सड़क किनारे बने अपना ढाबा में रुके और नाश्ता किया. नाश्ते में चाय-नमकीन, चिप्स के साथ-साथ मैगी भी खाया. राहुल ने तारीफ करते हुए जैसा ढाबा का नाम है, वैसा यहां के लोगों का व्यवहार भी है. ढाबा मालिक अमित कुमार ने बताया कि कांग्रेस नेता ने हमलोगों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत की.

पप्पू यादव भी थे साथ: वहीं नाश्ता के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और स्थानीय सांसद पप्पू यादव अररिया के लिए रवाना हो गए. उनके साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस-आरजेडी और महागठबंधन समर्थक भी अररिया के लिए निकल गए.

राहुल-तेजस्वी में दिखी ट्यूनिंग: वहीं, अररिया पहुंचकर पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि हमारे बीच एक बहुत अच्छी साझेदारी बनी है, हम सभी दल एक साथ काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है, आपसी सम्मान है, वैचारिक रूप से हम एकजुट हैं. राजनीतिक रूप से हम एकजुट हैं, बहुत अच्छे परिणाम होंगे लेकिन वोट चोरी को रोकना होगा.

तेजस्वी की बात पर राहुल ने दी प्रतिक्रिया: जब बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि उनको अब शादी कर लेनी चाहिए तो राहुल गांधी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, 'यह बात मुझ पर भी लागू होती है.'

ये भी पढ़ें: