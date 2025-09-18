ETV Bharat / bharat

'देश के युवा, स्टूडेंट्स और Gen-Z बचाएंगे संविधान', राहुल गांधी का बयान, कहा- मैं उनके साथ खड़ा हूं

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवा, छात्र और Gen-Z लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे.

Rahul gandhi
राहुल गांधी (X@राहुल गांधी)
Published : September 18, 2025 at 8:16 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश के युवा, छात्र और Gen-Z लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. उनकी यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है, जब हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल में Gen-Z आंदोलन के बाद इसी हफ्ते सत्ता परिवर्तन हुआ था.

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश की Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे. मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं. जय हिंद!" . इस पोस्ट के साथ कांग्रेस नेता ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसके बैकग्राउंड में लिखा है, "डेमोक्रेसी विल नॉट बी डिलीट."

इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी के अपने दावे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी. इस दौरान उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरों' और लोकतंत्र को बर्बाद करने वाले लोगों को बचाने का आरोप लगाया था.

'भारत के लोग ही बचा सकते हैं लोकतंत्र'
इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए था,"हमारा काम आपके सामने सच्चाई पेश करना है. चुनाव आयोग और न्यायिक व्यवस्था के अलावा अन्य संस्थाओं को भी इस पर गौर करने की जरूरत है. उन्होंने आगे कहा था कि भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना उनका काम नहीं है, बल्कि देश की संस्थाओं का काम है, अब लोकतंत्र को केवल भारत के लोग ही बचा सकते हैं. कोई और ऐसा नहीं कर सकता.

नेपाल में सत्ता परिवर्तन
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते देश के युवा सड़क पर उतर आए और पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका. हालांकि, इस दौरान 70 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी.इस संघर्ष के बाद नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को कार्यभार संभाल लिया और वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं.

यह भी पढ़ें- क्या वोट चोरी के आरोपों को लेकर कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी? जानें कांग्रेस नेता का जवाब

