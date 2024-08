ETV Bharat / bharat

'Sorry MOM..मुझे माफ करना...', बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या, सोशल मीडिया पर कबूला जुर्म - Youth Killed Ill Mother

राजकोट: गुजरात में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है. घटना को अंजाम देने के बाद उसने अपनी मां की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर माफी मांगी. मामला राजकोट का बताया जा रहा है, जहां बेटे ने अपनी मां की गला घोंटकर हत्या कर दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया.

खबर के मुताबिक, राजकोट में यूनिवर्सिटी रोड में स्थित म्युनिसिपल क्वार्टर में रहने वाले एक युवक ने अपनी मानसिक रूप से बीमार मां के इलाज से तंग आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मां की हत्या करने के बाद आरोपी बेटे ने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट करते हुए लिखा, 'Sorry Mom, I killed you, I miss you Om shanti'. ('सॉरी मां, मैंने तुम्हें मार डाला, मैं तुम्हें मिस करूंगा, ओम शांति') घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू की.

बता दें कि, घटना की जानकारी आरोपी ने सबसे पहले अपने एक दोस्त को दी थी. जिसके बाद दोस्त ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंची.

घटना की जानकारी देते हुए एसीपी पश्चिम राधिका भराई ने कहा कि, उन्हें सूचना मिली थी कि, राजकोट शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर भगतसिंह गार्डन के पास म्युनिसिपल क्वार्टर में रहने वाली एक महिला (उम्र 46 वर्ष) की उसके ही बेटे ने गला घोंटकर हत्या कर दी. बेटे ने अपने दोस्त को फोन कर मां की हत्या की जानकारी दी. जिसके बाद उसके दोस्त ने पुलिस कंट्रोल को सूचना दी और यूनिवर्सिटी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.