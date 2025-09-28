कनाडा में रह रहे युवक के परिजन से बठिंडा में ठगी, जानें- साइबर ठगों ने कैसे बिछाया जाल
साइबर ठगों ने कनाडा में रहने वाले भारतीय युवक के परिजनों से बठिंडा में 3 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली.
बठिंडा: साइबर ठग नए-नए तरकीब लगाकर भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ताजा मामला पंजाब के बठिंडा से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने एक नया हथकंडा अपनाते हुए कनाडा में रहने वाले एक युवक के भारत में रहने वाले परिवार से 3 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली. साइबर सेल ने इस मामले में अज्ञात ठगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है.
कैसे की ठगीः
पीड़ित का नाम नरिंदर सिंह है. सरदारगढ़ के रहने वाले हैं. साइबर सेल की इंचार्ज इंस्पेक्टर सुखबीर कौर ने बताया कि 23 सितंबर को नरिंदर के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया. कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी. उसने बताया कि कनाडा में रहने वाले उनके बेटे ने एक गोरे व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया है. अगर वे अपने बेटे को पुलिस केस से बचाना चाहते हैं, तो 3 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर करने होंगे.
परिवार के सदस्यों ने कनाडा में रहने वाले अपने बच्चे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रात होने के कारण संपर्क नहीं हो सका. डर के मारे उन्होंने ठग द्वारा दिए गए खाते में आरटीजीएस के जरिए 3 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए.
ठगी का पता कैसे चलाः
सुबह होने पर परिजनों ने कनाडा में रहने वाले बेटे से संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि वह साइबर ठगी के शिकार हुए हैं. ठगों ने दिन-रात के समय के अंतर का फायदा उठाया, क्योंकि भारत और कनाडा में समय का फर्क है. अक्सर पढ़ाई या काम के लिए विदेश गए बच्चे रात में फोन नहीं उठाते, और परिवार वाले डर के मारे ठगों के जाल में फंस जाते हैं.
रहें सावधानः
इंस्पेक्टर सुखबीर कौर ने कहा कि पंजाब में अब ऑनलाइन ठगी का नया दौर शुरू हो गया है, जहां विदेशी नंबरों से कॉल आती हैं और ठग रिश्तेदार बनकर बातों में फंसा लेते हैं. भोले-भाले लोग फेक लिंक और फेक वेबसाइटों के चक्कर में फंसकर लाखों गंवा देते हैं. इस ठगी को रोकने के लिए लोगों को सतर्क रहना होगा. उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में ठग क्रेडिट कार्ड, ओटीपी और यूपीआई के जरिए भी ठगी करते हैं.
इन बातों का रखें ध्यानः
- अज्ञात कॉल्स पर सावधानीः कभी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल पर विश्वास न करें. अगर कोई पुलिस या अधिकारी बनकर कॉल करे, तो पहले असली पुलिस से वेरिफाई करें.
- परिवार से पुष्टिः विदेश में रहने वाले बच्चे या रिश्तेदार के नाम पर कॉल आए, तो तुरंत उनसे संपर्क करके सच्चाई जांचें. समय के अंतर का फायदा ठग उठाते हैं, इसलिए धैर्य रखें.
- पैसे ट्रांसफर न करेंः केस सुलझाने, एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी के नाम पर कभी पैसे न भेजें. ठग ओटीपी, यूपीआई या आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं.
- फेक लिंक और वेबसाइट से दूरः अनजान लिंक क्लिक न करें, फेक वेबसाइट पर डिटेल्स न डालें. क्रेडिट कार्ड या बैंक जानकारी कभी शेयर न करें.
- डिजिटल अरेस्ट से सावधानः अगर कोई डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाए, तो जानें कि यह फेक है. असली पुलिस कभी फोन पर पैसे नहीं मांगती.
- ठगी होने पर तुरंत एक्शनः अगर ठगी हो जाए, तो 2-4 घंटों में 1930 पर कॉल करें. साइबर सेल बैंक अकाउंट फ्रीज करवाकर पैसे बचाएगा.
साइबर ठगी होने पर तुरंत क्या करेंः
इंस्पेक्टर सुखबीर कौर ने सलाह दी कि अगर कोई ऑनलाइन ठगी का शिकार होता है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें. अगर दो-चार घंटों में शिकायत की जाती है, तो साइबर सेल बैंक को नोटिस भेजकर खाते को फ्रीज करवा देता है. पंजाब पुलिस के साइबर सेल सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे सेवाएं देते हैं. कर्मचारियों को लैपटॉप दिए गए हैं, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके.
अगर शिकायत आती है, तो संबंधित बैंक को नोटिस भेजा जाता है और ठगी वाले खाते को फ्रीज कर दिया जाता है. इससे आगे पैसे निकलने रुक जाते हैं और अगर पेमेंट रास्ते में है, तो उसे भी रोका जा सकता है. पंजाब पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर रख रही है और लोगों से अपील कर रही है कि वे सतर्क रहें. अगर कोई संदिग्ध कॉल आए, तो पहले परिवार के सदस्य से पुष्टि करें, पुलिस से संपर्क करें और कभी भी अजनबी को पैसे ट्रांसफर न करें.
