गजपति: ओडिशा के गजपति जिले में जादू-टोना के शक में एक युवक की कथित तौर पर ग्रामीणों के एक समूह ने बेरहमी से हत्या कर दी. शख्स को जान से मारने के बाद आरोपियों ने उसे जंगल में दफना दिया. मृतक के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शव को बरामद किया है. मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है.

खबर के मुताबिक, गजपति जिले के मोहना थाना क्षेत्र के जिरांग गांव का करुणाकर दलाई नामक युवक लगभग 8 महीने से कुसुमपुर गांव में रह रहा था. वहां वह स्थानीय रोगियों का कंद-मूल और जड़ी-बूटियों से इलाज करता था.

कुछ दिन पहले, गांव का एक 11 साल का बच्चा कुत्ते के काटने के बाद करुणाकर के पास इलाज के लिए गया था. हालांकि, दो दिन बाद बच्चे की मौत हो गई. इस पर ग्रामीणों को संदेह हुआ कि बच्चे की मौत जादू-टोने के कारण हुई है. ग्रामीणों की शक की सुई करुणाकर पर जाकर अटक गई. उन्हें लगा कि, उसने ही जादू-टोना करके बच्चे की हत्या की है.

उसके बाद 28 जुलाई को कुछ लोगों ने गांव के आंगनवाड़ी केंद्र में करुणा के हाथ-पैर बांध दिए और उसकी बेरहमी से पिटाई की. लोगों की बेतहाशा पिटाई से शख्स की मौत हो गई. बाद में, ग्रामीणों ने शव को गांव के पास जंगल में दफना दिया. यह खबर मिलने के बाद, करुणाकर के परिवार वालों ने मोहना थाने में शिकायत दर्ज कराई.

मृतक की भाभी सबिता दलाई ने कहा कि, उन्होंने पता चला है कि, करुणाकर की हत्या कर दी गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि, कुछ लोगों ने जादू-टोने के शक में उसकी हत्या कर दी. उन्होंने कहा कि, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

जादू-टोने के शक में हत्या और शव को दफनाने की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की. शिकायत मिलने के बाद मोहना पुलिस कुसुमपुर गांव पहुंची और जांच शुरू की. उन्होंने करुणाकर के शव को खोजने के लिए जंगल में जाकर तलाशी ली. बाद में पुलिस को शव को दफनाने की जगह मिल गई. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ब्रह्मपुर भेज दिया गया है. पुलिस ने इस घटना में 8 लोगों को हिरासत में लिया है.

मोहना थाने के आईआईसी बसंत सेठी ने बताया कि इस घटना में कुछ और लोग शामिल हैं, उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा. थाने के आईआईसी बसंत सेठी ने बताया, "युवक की मौत के बाद कुछ लोगों ने शव को गांव से ढाई किलोमीटर दूर जंगल में दफना दिया. जिस जगह शव दफनाया गया था, उसे स्थानीय तहसील, वैज्ञानिक टीम और पुलिस की मौजूदगी में खोदा गया.

उन्होंने कहा कि, इस घटना में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बात की जांच चल रही है कि इसमें कोई और तो शामिल नहीं है. हालांकि, जादू-टोने के बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है.

