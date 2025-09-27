ETV Bharat / bharat

क्या बिहार में रची जा रही खतरनाक साजिश? फर्जी आर्मी आई-कार्ड और पाकिस्तानी कनेक्शन, पटना एयरपोर्ट पर युवक गिरफ्तार

पटना : पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक युवक को संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा गया है. गिरफ्तार युवक की पहचान शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार के रूप में हुई है, जो वैशाली का रहने वाला है. पुलिस ने बताया कि वह एयरपोर्ट परिसर में संदिग्ध अवस्था में घूम रहा था. तलाशी के दौरान उसके पास से गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) से संबंधित सेना का आई-कार्ड बरामद हुआ, जो जांच के बाद फर्जी पाया गया. इसके बाद पुलिस ने जब गहन तलाशी ली तो कई तरह की आपत्तिजनक व संदिग्ध सामग्री बरामद की गई.

पटना में संदिग्ध गिरफ्तार : बरामदगी की सूची चौंकाने वाली रही. इसमें मिलिट्री ग्रीन रंग का बैग, काली शीशी, छोटा मेडिकल पाउच, दो मोबाइल, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का फर्जी पहचान पत्र, कई संगठनों के नाम से बने फर्जी आईडी कार्ड, आईईडी (IED) कंपोनेंट्स का फोटो तथा पाकिस्तान झंडा लगे व्यक्तियों की तस्वीरें शामिल हैं. इसके अलावा एक बाइक भी बरामद की गई है. अधिकारियों का कहना है कि एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पर फर्जी पहचान पत्र के साथ संदिग्ध का पकड़ा जाना गंभीर संकेत है.

'काफी गंभीरता से की जा रही जांच' : सबसे गंभीर पहलू यह रहा कि आरोपी के पास से 'इंडियन मुजाहिदीन जम्मू-कश्मीर' नाम से बने फर्जी पहचान पत्र भी मिले. पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा लगे व्यक्तियों की तस्वीरें मिली हैं, जो संदेह को और गहरा करती हैं. इन सामग्रियों के आधार पर आरोपी की गतिविधियों की गंभीर जांच शुरू कर दी गई है.

''पुलिस ने आरोपी शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार के खिलाफ हवाई अड्डा थाना कांड संख्या 229/25, दर्ज किया है. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है.''- दीक्षा, सिटी एसपी, सेंट्रल, पटना