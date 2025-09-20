ETV Bharat / bharat

युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाया

बनासकांठा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया. पुलिस के मुताबिक, युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और भीनमाल से धानेरा आया था.

बनासकांठा: गुजरात के बनासकांठा जिले में एक युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधने की घटना सामने आई है. जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तो मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया और उसकी पहचान के लिए अन्य जांच की. मामला धानेरा क्षेत्र का है.

बनासकांठा में इस तरह से सजा देने के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला धानेरा के राजमंदिर प्लाजा के सामने हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात युवक को चोर होने के शक में पकड़कर पेड़ से बांध दिया. स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाकर जांच शुरू कर दी.

इस घटना के कारण आसपास के लोगों की भीड़ युवक को देखने के लिए जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद लेने के बजाय, युवक को खुद ही सजा देने का फैसला किया, जिससे युवक बेबस होकर लोगों के सामने चुपचाप खड़ा रहा और उसे बहुत कुछ सहना पड़ा.

इस मामले में धानेरा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक ने फोन पर हुई बातचीत में बताया कि स्थानीय लोगों ने अज्ञात युवक को चोर समझकर पेड़ से बांध दिया था. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और जैन संघ के साथ भीनमाल से धानेरा आया था. युवक मूल रूप से सूरत के आसपास के इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है.

बनासकांठा के ग्रामीण इलाकों में अक्सर चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए यहां अज्ञात लोगों को चोर समझकर उन्हें पीटने या पेड़ से बांधने की घटनाएं सामने आती हैं. इस मामले में भी यही हुआ. पुलिस ने युवक को छुड़ाने के बाद उसे रिहा दिया है और जांच शुरू कर दी है.

