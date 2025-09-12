ETV Bharat / bharat

नेपाल में फंसा बिहार का इंटीरियर डिजाइनर, Video Call पर बताया दर्द

नेपाल में जेनजी आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर का युवक रिश्तेदारों के साथ फंसा हुआ है. उसका परिजनों से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है.

VIOLENCE IN NEPAL
नेपाल में मुजफ्फरपुर का युवक परिवार के साथ फंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 1:20 PM IST

मुजफ्फरपुर: नेपाल में जारी जेनजी आंदोलन (Nepal Gen-Z Protest) की वजह से बिहार के कई लोग प्रभावित हो रहे हैं. इसी बीच जिले के औराई प्रखंड अंतर्गत आने वाले कल्याणपुर गांव निवासी संतोष कुमार शर्मा काठमांडू में अपने बड़े भाई और दो भांजों के साथ फंसे हुए हैं. आंदोलनकारियों ने उनके इलाके में तोड़फोड़ और उपद्रव मचाया है. जिसके बाद वो डरे हुए हैं.

इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं संतोष: बता दें कि पिछले 15 वर्षों से संतोष कुमार शर्मा काठमांडू में रहकर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं. उनके साथ कई भारतीय कारीगर भी रहते हैं. इंटरनेट बंद होने के कारण परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

इंटीरियर डिजाइनर संतोष कुमार शर्मा (ETV Bharat)

परिजनों से नहीं हो पा रहा संपर्क: परिवार वालों से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं. 15 सितंबर को संतोष के पिता की पहली पुण्यतिथि है. ऐसे में वह नेपाल से घर लौटने की चिंता में है.

क्या कहते हैं संतोष?: काठमांडू में फंसे इंटीरियर डिजाइनर संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि फिलहाल पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हैं. राशन का सामान लेने जाने में भी डर लग रहा है. कई जगह आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई हैं. उनके साथ करीब 15 अन्य लोग भी फंसे हुए हैं. हालांकि बीते एक-दो दिनों से उपद्रव की घटनाएं कम हुई हैं और धीरे-धीरे हालात सामान्य होने की सूचना मिल रही है.

क्या कहते हैं परिजन?: संतोष कुमार शर्मा की पत्नी ने कहा कि काफी समय के बाद गुरुवार की रात उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने बताया कि अभी हंगामा होना कम हुआ है, लेकिन पूरे शहर में कर्फ्यू लागू है. जिससे बाहर आने-जाने में भी परेशानी है.

बॉडर एरिया सील: सभी बॉडर एरिया को सील कर दिया गया है. जिससे वे अभी नहीं आ सकते हैं. 15 सितंबर को मेरे ससुर की पुण्यतिथि है. ऐसे समय पर उनका घर पर ना होना हमें परेशान कर रहा है. हम चाहते हैं कि हालात जल्द सुधरें और वे सुरक्षित वापस आएं.

"पिताजी की पुण्यतिथि में शामिल ना हो पाने का अफसोस सता रहा है. घरवालों से बात करने में बहुत परेशानी हो रही है. मुझे उम्मीद है कि हालात जल्द बेहतर होंगे और मैं परिवार संग सुरक्षित घर वापस आऊंगा. फिलहाल हम सभी लोग सुरक्षित हैं''.- संतोष कुमार शर्मा, इंटीरियर डिजाइनर

प्रदर्शन की वजह: बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. सरकार ने कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगाई थी, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया है.

