Special: मिलिए वनयोगी से: एक दशक से सिर्फ हरी पत्तियों का आहार करने वाले सिक्स पैक वाले बुदन से, हैरान है चिकित्सा जगत

बंदर ही साग खाते हैं: जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने साग खाना कब शुरू किया, तो उन्होंने कहा, "जब मैंने पहाड़ी पर बंदरों को साग खाते देखा, तो सोचा, 'क्यों न मैं भी खाऊं?'" बुदान होसामानी कहते हैं, "पहली बार जब मैंने साग खाया, तो वह कड़वा था. मैंने उसे बार-बार खाना शुरू कर दिया. चार तरह के कड़वे सागों को छोड़कर, बाकी सब बेस्वाद हैं. मैं यहां 80 से ज़्यादा तरह के साग खाता हूं. बंदर और बकरियां जो साग नहीं खाते, उसे खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है. लगभग 10 सालों से साग मेरा आहार रहा है. इस वजह से मुझे कभी कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई, जैसे सर्दी, बुखार या जुकाम. मैं सिर्फ तीन बार इलाज के लिए अस्पताल गया हूं, जब मेरे पैर में लोहे की छड़ लगी थी. जब मुझे ठंड से सांस लेने में तकलीफ हुई थी, और जब मैं कांटे पर गिर गया था. इसके अलावा, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया."

बुदन की दिनचर्या कैसी है?: बुदन कहते हैं "मैं रात 11 बजे सो जाता हूं. मैं सुबह 2 या 3 बजे उठता हूं और एक घंटा योग करता हूं. फिर मैं दो प्लेट पत्ते खाता हूं और पहाड़ी से बहता पानी पीता हूं. फिर नहाता हूं और थोड़ी देर आराम करता हूं. दोपहर में फिर से पत्ते खाता हूं. रात 8 बजे एक घंटा योग करता हूं. उसके बाद, मैं पौधे से हरी सब्जियां तोड़कर खाता हूं. किसी दिन सादा चावल खाता हूं मैं दिन में सिर्फ़ साढ़े चार घंटे सोता हूं."

ईटीवी भारत, बुदन के घर गया और उनकी हरी सब्जियां खाने और पहाड़ी पर रहने की आश्चर्यजनक आदत के बारे में बताया. इस दौरान, बुदन ने हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां खाते हुए दिखाया और ईटीवी भारत से बातचीत की.

पेड़ों और पहाड़ों पर चढ़ने, पहाड़ियों पर घूमने, हरी सब्जियां खाने और बहता पानी पीने वाला यह युवक सावदत्ती तालुका के उगारागोला गांव का है. 34 वर्षीय बुदन पिछले 10 सालों से अपने गांव के बाहरी इलाके में हेग्गोला (सिद्दनकोला) नामक एक पहाड़ी पर रह रहे हैं और उन्होंने वहां एक छोटा सा घर बनाया है और अकेले रहते हैं. वे इस पहाड़ी पर प्रचुर मात्रा में उगने वाली विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों पर निर्भर रहते हैं. इतना ही नहीं, वे योग भी करते हैं. उन्होंने सिक्स-पैक बनाया है और अपने शरीर को सुडौल बनाया है.

बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी से आई एक अद्भुत कहानी लोगों के कौतूहल का विषय बन गई है. वहीं चिकित्सा जगत भी इस व्यक्ति की दिनचर्या देखकर हैरान है. यहां एक युवक हर तरह की हरी सब्जियां खाता और पचाता है. वह योगाभ्यास भी करता है. वह पिछले 10 सालों से एक पहाड़ी पर अकेला रह रहा है और पहाड़ी पर उगने वाली हरी सब्जियां ही उसका भोजन हैं. अगर आप उसके सामने स्वादिष्ट खाना रखें, तो वह उसकी तरफ देखता तक नहीं, जिससे न सिर्फ सभी हैरान हैं, बल्कि चिकित्सा जगत भी हैरान है.

बुदान कहते हैं कि "जब मैं छोटा था, तो मैं घर या गांव में नहीं रह सकता था. मैं स्कूल भी नहीं जाता था. उस समय, मैं इस पहाड़ी पर आकर दिन भर सोता था. फिर शाम होने पर घर चला जाता था. इसी वजह से मैं दिन-रात पहाड़ी पर ही रहता था." बुदान कहते हैं कि "10 साल पहले, मैं मूंगफली, खजूर, अंगूर, केले, सेब, किशमिश, थोड़ा सा चावल, रोटी, चपाती, चिकन, मटन खाता था. मैं दूध पीता था. लेकिन, अब, मेरे सामने चाहे कुछ भी लाया जाए, मुझे खाने का मन नहीं करता, क्योंकि पत्ते दिव्य औषधि हैं, और किसी और चीज में इसकी जैसी शक्ति नहीं है. उन्होंने कहा, मलमूत्र से कोई समस्या नहीं है. मलमूत्र पानी के रूप में आता है.

योग गुरु: जब उनसे पूछा गया कि खाने के बाद वह यह सब कैसे पचाते हैं, तो उन्होंने कहा, "मैं सुबह और रात में 2 घंटे योग करता हूं. मैं 50 से अधिक आसन करता हूं, जिनमें नवली आसन, चक्रासन, वज्रासन, पादहस्तासन, सूर्यनमस्कार, अर्धकटी चक्रासन, कुकुटासन, बकासन शामिल हैं. मैं पूरे दिन पहाड़ी पर घूमता भी हूं. मैं बड़ी चट्टानों, पत्थरों और पेड़ों पर चढ़कर योग करता हूं. मैं हर दिन अपने मोबाइल पर गरुड़ पुराण और शिव पुराण पढ़ता हूं. जब मुझे पैसे की जरूरत होती है, तो मैं राजमिस्त्री का काम करने जाता हूं. यह पहाड़ी मेरा घर है, और यहां का सुंदर वातावरण मेरा स्वर्ग है. मेरा काम इसकी रक्षा करना है. मुझे कोई डर नहीं है. इसी तरह, मेरी कोई इच्छा नहीं है. मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं."

पारिवारिक परिचय: बुदान कहते हैं कि पिता मलिक का निधन हो चुका है. मां मबूबी मेरे भाई के साथ बेंगलुरु में रहती हैं. मैं सबसे बड़ा बेटा हूं. मेरे दो और भाई, चंदा हुसैन और रियाज अपने परिवार के साथ उगरागोला में रहते हैं. मेरी बहन की शादी हो चुकी है.

जब बुदन से पूछा गया कि उसने शादी क्यों नहीं की, तो उसने कहा कि वह अकेला रहना चाहता है. इसलिए शादी का मामला मेरे सामने नहीं है. मैं शोर-शराबा, हंगामा और बहुत से लोगों की आवाजाही बर्दाश्त नहीं कर सकता. उसने बताया कि वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता.

बाबा रामदेव ने किया था आमंत्रित: वरिष्ठ स्थानीय पत्रकार मल्लनगौड़ा पाटिल ने बताया, "बुदान पिछले 10 वर्षों से उगरगोल से करीब दो किलोमीटर दूर सिद्धनकोला में रह रहे हैं. वे एक औषधीय पौधे की पत्तियों का सेवन करते हैं. हालांकि, बुदान योग साधक भी हैं. गडग तोंतदार्य मठ के पूर्व जगद्गुरु लिंगायक्या सिद्धलिंगेश्वर स्वामीजी उनकी योग प्रतिभा से प्रभावित हुए थे और उन्हें अपने मठ में रहने के लिए कहा था. हालांकि, वे इस पहाड़ी से नहीं गए. बाबा रामदेव ने भी बुदान को आमंत्रित किया था."

क्या कहते हैं डॉक्टर?: 60 किलो वजन और 5.9 फीट लंबे बुदान का शरीर गठीला है. वह शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं. ईटीवी भारत ने बुदान के स्वास्थ्य के बारे में केएलई बीएमके आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर डॉ. महंतेश रामनवर से संपर्क किया.

बुदान से सीधी बातचीत के बाद, डॉ. महंतेश रामनवर ने ईटीवी भारत को बताया कि, "ईश्वर ने इस तरह के साग को खाने और पचाने की शक्ति केवल पशु-पक्षियों को ही दी है. लेकिन, उन्हें तरह-तरह के साग खाते देखना चिकित्सा जगत के लिए आश्चर्य की बात है. इसलिए, उन पर वैज्ञानिक शोध किए जाने की आवश्यकता है. उनकी इस दुर्लभ शक्ति को दुनिया के सामने लाने के लिए काम किए जाने की आवश्यकता है."

डॉ. महंतेश रामनवड़ा ने बताया, "बुदान के अनुसार, उगरगोल पहाड़ी में कई औषधीय पौधे हैं. हालांकि, उन्होंने जड़ी-बूटियों की उत्पत्ति का अध्ययन नहीं किया है. इसलिए, यदि आगे की जांच की जाए, तो उस क्षेत्र में मौजूद विशाल हर्बल औषधियों के बारे में और जानकारी मिल सकती है. इससे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के अनुसंधान में और मदद मिलेगी."