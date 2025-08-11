ETV Bharat / bharat

बाइक पर पत्नी का शव बांधकर ले जा रहा था युवक, पुलिस ने रोका तो सामने आयी चौंकाने वाली कहानी - DEAD BODY ON BIKE

नागपुर में रविवार को जबलपुर-नागपुर हाईवे पर हुई एक दर्दनाक घटना ने राहगीरों की संवेदनहीनता पर सवाल खड़े कर दिए.

dead body on bike
सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 4:30 PM IST

3 Min Read

नागपुरः महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार दोपहर जबलपुर-नागपुर हाईवे पर गुजर रहे लोगों के बीच उस वक्त अफरातफरी मच गयी जब उनलोगों ने देखा कि एक युवक बाइक पर एक महिला का शव ले जा रहा है. शव, खून से लथपथ था. कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुका. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बाइक को रुकवाया. पूछताछ में युवक ने जो बात बतायी उससे मानवीय संवेदना पर सवाल खड़े होने लगे.

क्या है घटनाः जो युवक बाइक पर शव ले जा रहा था उसका नाम अमित यादव है. वह अपनी पत्नी के शव को लेकर जा रहा था. अमित ने बताया कि रविवार दोपहर जबलपुर-नागपुर हाईवे पर पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था. तभी ट्रक की ठोकर से पत्नी की मौत हो गयी. दुर्घटना के बाद उसने हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रुकने का इशारा किया, लेकिन कोई वाहन नहीं रुका. जिसके बाद वह पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जा रहा था.

अमित यादव ने पुलिस को बताया, "रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर देवलापार क्षेत्र के मोरफटा इलाके में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. इससे पत्नी ग्यारसी यादव गिर गईं और ट्रक के पहिए के नीचे आ गईं. हादसे में उसकी मौत हो गई."

लोगों के रोकने पर रूका क्यों नहींः

अमित ने बताया कि हाईवे पर मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं रुकी तो वह शव को बाइक में बांधकर ले जा रहा था. दोपहिया वाहन पर शव को ले जाते देख रास्ते में कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन, वह डर के मारे नहीं रुक रहा था. उसे लगा कि अगर वह रूक गया तो लोग उसके साथ मारपीट कर सकते हैं.

क्या कहती है पुलिसः

पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि युवक ने पुलिस को बताया है कि नागपुर-जबलपुर राजमार्ग पर देवलापार क्षेत्र में बाइक दुर्घटना हुई थी. वहां से शव को कोराडी लाया जाना था. कोई वाहन उपलब्ध न होने के कारण, वह शव को बाइक पर बांधकर ले जा रहा था. इसकी सूचना मिलने के बाद, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया गया.

"दुर्घटना में मारी गई महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह किस तरह का मामला है."- हर्ष पोद्दार, पुलिस अधीक्षक, नागपुर ग्रामीण

मध्य प्रदेश का रहनेवाला है युवकः

अमित यादव मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाला है. वह पिछले 10 सालों से कोराडी के पास लोनारा में रह रहा है. रक्षाबंधन के दिन अमित अपनी पत्नी के साथ बाइक से लोनारा से देवलापार होते हुए करनपुर आ रहा था. तभी यह हादसा हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

नागपुरः महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार दोपहर जबलपुर-नागपुर हाईवे पर गुजर रहे लोगों के बीच उस वक्त अफरातफरी मच गयी जब उनलोगों ने देखा कि एक युवक बाइक पर एक महिला का शव ले जा रहा है. शव, खून से लथपथ था. कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुका. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बाइक को रुकवाया. पूछताछ में युवक ने जो बात बतायी उससे मानवीय संवेदना पर सवाल खड़े होने लगे.

क्या है घटनाः जो युवक बाइक पर शव ले जा रहा था उसका नाम अमित यादव है. वह अपनी पत्नी के शव को लेकर जा रहा था. अमित ने बताया कि रविवार दोपहर जबलपुर-नागपुर हाईवे पर पत्नी के साथ बाइक पर जा रहा था. तभी ट्रक की ठोकर से पत्नी की मौत हो गयी. दुर्घटना के बाद उसने हाईवे से गुजर रहे वाहनों को रुकने का इशारा किया, लेकिन कोई वाहन नहीं रुका. जिसके बाद वह पत्नी के शव को बाइक पर बांधकर ले जा रहा था.

अमित यादव ने पुलिस को बताया, "रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश सीमा पर देवलापार क्षेत्र के मोरफटा इलाके में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. इससे पत्नी ग्यारसी यादव गिर गईं और ट्रक के पहिए के नीचे आ गईं. हादसे में उसकी मौत हो गई."

लोगों के रोकने पर रूका क्यों नहींः

अमित ने बताया कि हाईवे पर मदद की गुहार लगाने के बाद भी कोई गाड़ी नहीं रुकी तो वह शव को बाइक में बांधकर ले जा रहा था. दोपहिया वाहन पर शव को ले जाते देख रास्ते में कई लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन, वह डर के मारे नहीं रुक रहा था. उसे लगा कि अगर वह रूक गया तो लोग उसके साथ मारपीट कर सकते हैं.

क्या कहती है पुलिसः

पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि युवक ने पुलिस को बताया है कि नागपुर-जबलपुर राजमार्ग पर देवलापार क्षेत्र में बाइक दुर्घटना हुई थी. वहां से शव को कोराडी लाया जाना था. कोई वाहन उपलब्ध न होने के कारण, वह शव को बाइक पर बांधकर ले जा रहा था. इसकी सूचना मिलने के बाद, पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया गया.

"दुर्घटना में मारी गई महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यह किस तरह का मामला है."- हर्ष पोद्दार, पुलिस अधीक्षक, नागपुर ग्रामीण

मध्य प्रदेश का रहनेवाला है युवकः

अमित यादव मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाला है. वह पिछले 10 सालों से कोराडी के पास लोनारा में रह रहा है. रक्षाबंधन के दिन अमित अपनी पत्नी के साथ बाइक से लोनारा से देवलापार होते हुए करनपुर आ रहा था. तभी यह हादसा हुआ.

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

JABALPUR NAGPUR HIGHWAYACCIDENT ON JABALPUR NAGPUR HIGHWAYमध्य प्रदेश युवक बाइक पर शवनागपुर सड़क हादसाDEAD BODY ON BIKE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गाजा में सैन्य अभियान पर नेतन्याहू अड़े; भूख से मरने वाले वयस्कों की संख्या 117 पहुंची

धराली जलप्रलय: आपदा के बाद लापता बेटे से हुई पिता की बात, छलक पड़े आंसू, पढ़ें मार्मिक स्टोरी

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.