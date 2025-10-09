ETV Bharat / bharat

अकाउंट में पैसे नहीं होने पर कर सकेंगे UPI पेमेंट, इस ऐप पर मिलती है खास सुविधा, जानें कैसे करें स्टार्ट

नई दिल्ली: भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने लेनदेन के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. आज भारत में लोग कैश लेनदेन के बजाय डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. किराने का सामान से लेकर ऑटो-रिक्शा या कैब का किराया देने तक लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.

यूपीआई के जरिए आप बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं. यह पेंमेंट करने का सहज और त्वरित तरीका है. यह कुछ ही समय में भारतीय नागरिकों की आदत भी बन चुका है. लगभग 491 मिलियन भारतीय UPI का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं.

गौरतलब है कि यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए. इसके बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपके अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते.

BHIM UPI ऐप पर मिलता है खास फीचर

अगर आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अकाउंट में पैसे न होने के बावजूद अपने फोन के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं. दरअसल, यह एक खास फीचर है, जो कि BHIM UPI ऐप पर मिलता है.

बता दें कि BHIM UPI ऐप एक सरकारी डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसकी मदद से आप बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होने पर भी पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस BHIM UPI ऐप का UPI Circle फीचर का इस्तेमाल करना होगा.