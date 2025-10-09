ETV Bharat / bharat

अकाउंट में पैसे नहीं होने पर कर सकेंगे UPI पेमेंट, इस ऐप पर मिलती है खास सुविधा, जानें कैसे करें स्टार्ट

यूपीआई के जरिए आप बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं.

UPI payments
अकाउंट में पैसे नहीं होने पर कर सकेंगे UPI पेमेंट (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 8:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) ने लेनदेन के तौर-तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. आज भारत में लोग कैश लेनदेन के बजाय डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं. किराने का सामान से लेकर ऑटो-रिक्शा या कैब का किराया देने तक लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं.

यूपीआई के जरिए आप बस अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर कुछ ही सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं. यह पेंमेंट करने का सहज और त्वरित तरीका है. यह कुछ ही समय में भारतीय नागरिकों की आदत भी बन चुका है. लगभग 491 मिलियन भारतीय UPI का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं.

गौरतलब है कि यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए. इसके बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं. हालांकि, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपके अकाउंट में पैसा खत्म हो जाता है और ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाते.

BHIM UPI ऐप पर मिलता है खास फीचर
अगर आपने भी कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अकाउंट में पैसे न होने के बावजूद अपने फोन के जरिए UPI पेमेंट कर सकते हैं. दरअसल, यह एक खास फीचर है, जो कि BHIM UPI ऐप पर मिलता है.

बता दें कि BHIM UPI ऐप एक सरकारी डिजिटल पेमेंट ऐप है, जिसकी मदद से आप बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होने पर भी पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस BHIM UPI ऐप का UPI Circle फीचर का इस्तेमाल करना होगा.

क्या है UPI Circle फीचर?
UPI Circle एक नया फीचर है. इस फीचर की मदद से एक यूजर अपने परिवार के सदस्यों या परिजनों को अपने UPI अकाउंट से ट्रांजैक्शन करने की इजाजत दे सकता है. इतना ही नहीं जो यूजर पेमेंट की अनुमति दे रहा है , वह इसकी लिमिट भी तय कर सकता है. इसके अलावा यूजर को हर बार ट्रांजैक्शन के लिए अनुमति देना का भी विकल्प दिया गया है.

इस फीचर की एक और खासियत यह है, अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन की अनुमति देने वाला यूजर ही अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देख सकता है. जिस यूजर को पेमेंट करने इजाजत दी गई है, उसे बैंक खाते की जानकारी नहीं दिखती और सब कुछ प्राइमरी यूजर ही कंट्रोल में रहता है.

कैसे शुरू करें फीचर?

  • BHIM ऐप ओपन करें और अपने रजिस्टर नंबर से लॉगिन करें.
  • ऐप के होम स्क्रीन पर या मेनू में आपको UPI Circle फीचर दिखाई देगा. इस पर टैप करें दें.
  • अब Add Family or Friends का ऑप्शन को चुनें.
  • इसके बाद एक्सेस का टाइप सेलेक्ट करें.
  • अब आपको Spend with Limit और Approval Required के ऑप्शन मिलेंगे. इनमें से कोई एक सेलेक्ट करें.
  • सारी डिटेल भरने के बाद अपने UPI PIN से कंफर्म करें.
  • अब वह व्यक्ति आपके UPI Circle में जुड़ जाएगा और आपके अकाउंट से पेमेंट कर सकेगा.

यह भी पढ़ें- क्या होते हैं NCP डेज? EPFO सदस्यों के लिए जानना क्यों है जरूरी?

For All Latest Updates

TAGGED:

UPI USERSBHIM APPUPIBANK ACCOUNTUPI PAYMENTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा में भयावह बचपन: 5 साल से कम उम्र के 54,600 से ज़्यादा बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित

सूर्य का राशि परिवर्तन: धनतेरस पर इन राशियों की जगमगाएगी किस्मत, जोरदार मनेगी दीपावली

महिला विश्व कप 2025: भारत के सामने आज दक्षिण अफ्रीका की चुनौती, क्या बारिश बिगाड़ेगी खेल ?

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.