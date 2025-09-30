सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर हमला
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के समक्ष रखी कई महत्वपूर्ण मांगें.
Published : September 30, 2025 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली: लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद, सामाजिक कार्यकर्ता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर जोधपुर के जेल में रखा गया है. सोनम वांगचुक को लद्दाख हिंसा से संबंधित मामले में कथित तौर पर गिरफ्तारी के पांच दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी.
प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव ने लद्दाख के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले वांगचुक पर कार्रवाई को 'लोकतंत्र पर हमला' करार दिया है. प्रशांत भूषण ने कहा कि हमलोगों की प्रमुख मांगें वांगचुक की रिहाई और लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा बहाल करना है.
दरअसल, मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने मुख्य रूप से तीन प्रमुख मांगें रखी. पहला सोनम वांगचुक और अन्य कार्यकर्ताओं की तत्काल रिहाई. उन्होंने मांग की कि वांगचुक और उनके साथियों को, जिन्हें कथित रूप से हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है, उन्हें तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए. उन्होंने वांगचुक के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को भी वापस लेने की मांग की. साथ ही उन्होंने वांगचुक को बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में रखने पर सवाल उठाया और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन बताया.
दूसरी मांग लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के संबंध में कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जिसके लिए सोनम वांगचुक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. दोनों नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि वह लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी और स्वदेशी संस्कृति की रक्षा के लिए उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करें. तीसरी मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संबंध में की, जिससे स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण मिल सके. उन्होंने स्थानीय नौकरियों में लद्दाखी लोगों को प्राथमिकता देने की मांग भी दोहराई.
वहीं, योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पर सोनम वांगचुक को 'हिंसा भड़काने वाला' दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. इसके साथ ही लोगों से सरकारी स्रोतों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न होने की अपील की. उन्होंने कहा कि वांगचुक और लद्दाख के लोग शांतिप्रिय और देशभक्त हैं, और वे सिर्फ अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों पर देशद्रोह या अन्य कठोर कानून का इस्तेमाल कर रही है जो सच्चाई और समाज के लिए लड़ रहे हैं.
बता दें कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि वांगचुक का संघर्ष लद्दाख के भविष्य, उसकी पहचान और पर्यावरण को बचाने का संघर्ष है. उनकी मांगें वांगचुक की तत्काल रिहाई और लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है, ताकि वहां के लोग अपनी नियति स्वयं तय कर सकें. प्रशांत भूषण ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक भी शामिल होने वाली थी, लेकिन कुछ अन्य व्यस्तता के चलते वह नहीं आ पाई. वांगचुक आंदोलन कर वहीं मांग रहे हैं जो केंद्र सरकार ने पहले से वादा किया हुआ है. सरकार लद्दाख के लोगों की जायज मांगो पर ध्यान दे.
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने भी जताया था विरोध:
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी. आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा था कि, ''रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और आज उन सब लोगों से लोग नफरत करते हैं. आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है. तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है.''
