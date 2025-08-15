ETV Bharat / bharat

स्वतंत्रता दिवस पर बाबा रामदेव ने पतंजलि विश्वविद्यालय में फहराया झंडा, लिया ये संकल्प - HARIDWAR INDEPENDENCE DAY

हरिद्वार योगगुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि विश्वविद्यालय में झंडारोहण किया.

HARIDWAR INDEPENDENCE DAY
पतंजलि विश्वविद्यालय में बाबा रामदेव ने फहराया झंडा (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read

हरिद्वार (उत्तराखंड): आज देश 79वां का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आजादी के इस मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. योगगुरु बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी.

इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि अन्य देश समय-समय पर भारत को ललकारने का कार्य करते हैं, कभी अमेरिका तो कभी कोई मिडिल ईस्ट व चाइना भारत से इस तरह की दुस्साहस करते रहे हैं.आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया जा रहा है, हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी, इकोनॉमी, करंसी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. लेकिन आज हमें उन्हें बताना होगा कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है, आज देश आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे. योगगुरु बाबा रामदेव ने कई विदेशी प्रोडेक्टों पर भी निशाना साधा, साधा हो लोगों को स्वदेशी की ओर लौटने को कहा.

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज तक जितनी भी कंपनियां भारत में आई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने का कार्य किया है. आज हमारा तन मन तो देसी हैं, लेकिन हमने विदेशी उद्योगों से बनी चीजों का प्रयोग अपने दिनचर्या में शुरू किया हुआ है, जिसे खत्म करना होगा. इसी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज भारत में कुछ देशद्रोही लोग भी पनप रहे हैं जो रोज भारत माता के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें देश को बचाना है.

गौर हो कि आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश और प्रदेश में जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें लोग बढ़-चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में स्वतंत्रता के नायकों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद किया जा रहा है.

पढ़ें-बिसराया जाने लगा गांधी जी का चरखा, कभी आजादी की लड़ाई को दी थी ताकत

हरिद्वार (उत्तराखंड): आज देश 79वां का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आजादी के इस मौके पर हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया. योगगुरु बाबा रामदेव ने आचार्य बालकृष्ण के साथ पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी.

इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि अन्य देश समय-समय पर भारत को ललकारने का कार्य करते हैं, कभी अमेरिका तो कभी कोई मिडिल ईस्ट व चाइना भारत से इस तरह की दुस्साहस करते रहे हैं.आज भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया जा रहा है, हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी, इकोनॉमी, करंसी इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं. लेकिन आज हमें उन्हें बताना होगा कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है, आज देश आजादी के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लेते हैं कि देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे. योगगुरु बाबा रामदेव ने कई विदेशी प्रोडेक्टों पर भी निशाना साधा, साधा हो लोगों को स्वदेशी की ओर लौटने को कहा.

योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज तक जितनी भी कंपनियां भारत में आई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लूटने का कार्य किया है. आज हमारा तन मन तो देसी हैं, लेकिन हमने विदेशी उद्योगों से बनी चीजों का प्रयोग अपने दिनचर्या में शुरू किया हुआ है, जिसे खत्म करना होगा. इसी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज भारत में कुछ देशद्रोही लोग भी पनप रहे हैं जो रोज भारत माता के लिए अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें देश को बचाना है.

गौर हो कि आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देश और प्रदेश में जगह-जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें लोग बढ़-चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में स्वतंत्रता के नायकों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैंकड़ों बलिदानियों को याद किया जा रहा है.

पढ़ें-बिसराया जाने लगा गांधी जी का चरखा, कभी आजादी की लड़ाई को दी थी ताकत

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2025हरिद्वार लेटेस्ट न्यूजहरिद्वार योगगुरु बाबा रामदेवYOGA GURU BABA RAMDEVHARIDWAR INDEPENDENCE DAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.