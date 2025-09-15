ETV Bharat / bharat

'यह सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है', KC वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन एक्ट पर SC के आदेश का किया स्वागत

केसी वेणुगोपाल ने वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कि और कहा कि यह इस सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के बाद, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि यह इस रुख की पुष्टि करता है कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है.

एक्स पर एक पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है. उन्होंने कहा, "हम स्पष्ट रूप से समस्याग्रस्त वक्फ संशोधन अधिनियम पर माननीय सु्प्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं. यह हमारे इस रुख की पुष्टि करता है कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है."

उन्होंने आगे कहा कि संसद में चर्चा के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने कुछ मांगें रखी थीं. उन्होंने कहा, "संसद में चर्चा के दौरान मेरे सहित कई विपक्षी सांसदों ने उस धारा को हटाने की मांग की, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना अनिवार्य है. साथ ही, जिला कलेक्टरों को वक्फ विवादों पर फैसला करने की शक्तियां देने वाले प्रावधान को हटाने और गैर-मुस्लिमों को वक्फ परिषदों का हिस्सा बनने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की थी."

'शर्मिंदगी से बच जाते'
उन्होंने आगे कहा, "अदालत ने इनमें से दो प्रावधानों पर रोक लगा दी है और वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों की संख्या भी कम कर दी है और कहा है कि वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए. यह फैसला उस सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है जो पूरी तरह से संविधान को नष्ट करने पर केंद्रित है. अगर उन्होंने संसद में विपक्ष द्वारा दी गई सलाह पर ध्यान दिया होता, तो उन्हें इस शर्मिंदगी से बचा लिया जाता. उन्हें इस आदेश से सही सबक लेना चाहिए और कानून को तुरंत निरस्त करना चाहिए."

वक्फ एक्ट के कुछ धाराओं पर रोक
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूरे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम निर्णय तक कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि संशोधित अधिनियम की कुछ धाराओं को संरक्षण की आवश्यकता है. अंतरिम आदेश पारित करते हुए पीठ ने अधिनियम के उस प्रावधान पर रोक लगा दी, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक था.

पीठ ने कहा कि यह प्रावधान तब तक स्थगित रहेगा जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं. पीठ ने कहा कि ऐसे किसी नियम या व्यवस्था के बिना, यह प्रावधान सत्ता के मनमाने प्रयोग को बढ़ावा देगा.

कलेक्टर की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक
अदालत ने कलेक्टर को यह तय करने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगा दी कि क्या किसी वक्फ संपत्ति ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण किया है. न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्यायनिर्णयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन होगा।.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए और केंद्रीय वक्फ परिषदों में फिलहाल चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए. अदलात ने यह भी कहा कि जहां तक संभव हो, बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए. हालांकि, न्यायालय ने पंजीकरण अनिवार्य करने वाले प्रावधान में हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह कोई नई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह शर्त 1995 और 2013 के पिछले अधिनियमों में भी थी.

