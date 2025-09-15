ETV Bharat / bharat

'यह सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है', KC वेणुगोपाल ने वक्फ संशोधन एक्ट पर SC के आदेश का किया स्वागत

केसी वेणुगोपाल ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 4:27 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने के बाद, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को एनडीए सरकार की आलोचना की और कहा कि यह इस रुख की पुष्टि करता है कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है. एक्स पर एक पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि यह इस सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है. उन्होंने कहा, "हम स्पष्ट रूप से समस्याग्रस्त वक्फ संशोधन अधिनियम पर माननीय सु्प्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं. यह हमारे इस रुख की पुष्टि करता है कि यह कानून पूरी तरह से असंवैधानिक है और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है." उन्होंने आगे कहा कि संसद में चर्चा के दौरान कई विपक्षी सांसदों ने कुछ मांगें रखी थीं. उन्होंने कहा, "संसद में चर्चा के दौरान मेरे सहित कई विपक्षी सांसदों ने उस धारा को हटाने की मांग की, जिसके तहत वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना अनिवार्य है. साथ ही, जिला कलेक्टरों को वक्फ विवादों पर फैसला करने की शक्तियां देने वाले प्रावधान को हटाने और गैर-मुस्लिमों को वक्फ परिषदों का हिस्सा बनने की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की थी." 'शर्मिंदगी से बच जाते'

उन्होंने आगे कहा, "अदालत ने इनमें से दो प्रावधानों पर रोक लगा दी है और वक्फ काउंसिल में गैर-मुस्लिमों की संख्या भी कम कर दी है और कहा है कि वक्फ बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम समुदाय से होने चाहिए. यह फैसला उस सरकार के मुंह पर एक और करारा तमाचा है जो पूरी तरह से संविधान को नष्ट करने पर केंद्रित है. अगर उन्होंने संसद में विपक्ष द्वारा दी गई सलाह पर ध्यान दिया होता, तो उन्हें इस शर्मिंदगी से बचा लिया जाता. उन्हें इस आदेश से सही सबक लेना चाहिए और कानून को तुरंत निरस्त करना चाहिए."