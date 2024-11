ETV Bharat / bharat

यासीन मलिक ने तिहाड़ जेल में खत्म की हड़ताल, कोर्ट ने मांगी मेडिकल स्टेटस रिपोर्ट

टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए यासिन मलिक को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई आज ( ETV Bharat Hearing today on the demand for providing immediate medical assistance to Yasin Malik, convicted in the terror funding case )