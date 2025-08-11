नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से दायर अपील में जवाब मांगा है. यासीन मलिक से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख तय की गई है.

बता दें कि याचिका में एक आतंकवादी वित्तपोषण मामले में यासीन मलिक की मौत की सजा की मांग की गई है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की.

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस टेरर फंडिंग मामले में साफ निर्देश दिया है कि यासीन मलिक को नोटिस भेजा जाए और वह इस मामले में अपनी दलीलें प्रस्तुत करें.

यासीन मलिक को जेल से वर्चुअली पेश होना था, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया. यासीन मलिक ने पहले एनआईए की मृत्युदंड बढ़ाने की याचिका के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बहस करने की मांग की थी.

सोमवार को, पीठ ने जेल अधिकारियों को 10 नवंबर को उन्हें वर्चुअल रूप से पेश करने का निर्देश दिया. मलिक ने पिछले साल अपनी ओर से वकील नियुक्त करने के अदालत के सुझाव को ठुकरा दिया था और कहा था कि वह मामले में व्यक्तिगत रूप से बहस करना चाहते हैं.

यासीन मलिक को हुई थी उम्रकैदः मामला मई 2022 का है, जब एक विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इस मामले में मलिक पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें देश के खिलाफ आतंकवाद को फंडिंग करने का आरोप शामिल है. मलिक ने इन आरोपों को स्वीकार किया था और इस मामले में कोई विरोध नहीं किया था.

एनआईए ने फैसले को दी चुनौतीः अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस फैसले को चुनौती दी है. एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की है. एनआईए का कहना है कि मलिक का अपराध इतना गंभीर है कि उसे सिर्फ उम्रकैद की सजा से काम नहीं चलना चाहिए. एनआईए की तरफ से कहा गया है कि यह मामला “रेरेस्ट ऑफ द रेयर” की श्रेणी में आता है, इसलिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए.

