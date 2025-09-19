ETV Bharat / bharat

'शांतिदूत' यासीन मलिक को पूर्व PM मनमोहन सिंह ने क्यों दिया था धन्यवाद; किस बात को लेकर UPA पर भड़की है बीजेपी

जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक. ( ANI (FILE) )

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि 2006 में पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात के बाद, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन को व्यक्तिगत रूप से जानकारी दी थी. उन्होंने कहाकि उसी मुलाकात को बाद में तोड़-मरोड़कर उन्हें आतंकवादी करार दिया गया. आतंकी फंडिंग के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया कि सईद और अन्य नेताओं के साथ यह मुलाकात भूकंप राहत कार्य के लिए उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अनुरोध पर हुई थी. जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक. (ANI (FILE)) मलिक ने कहा, "शांति वार्ता को मजबूत करने के लिए काम करने के बावजूद, बाद में मेरी मुलाकात को तोड़-मरोड़कर मुझे आतंकवादी करार दिया गया." उन्होंने इसे "सच्चा विश्वासघात" बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद, 2006 की इस मुलाकात को संदर्भ से बाहर दिखाकर उनके खिलाफ यूएपीए लगाने का औचित्य सिद्ध किया गया, जबकि उन्होंने खुलेतौर पर बातचीत की थी और भारत के शीर्ष नेतृत्व को इसकी सूचना दी थी. मलिक ने अपने हलफनामे में यह भी घोषणा की कि अगर उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है तो वे उसका सामना करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने लिखा, "अगर मेरी मौत से आखिरकार कुछ लोगों को राहत मिलती है, तो ऐसा ही हो. मैं मुस्कुराते हुए जाऊंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर गर्व और सम्मान होगा." उन्होंने अपनी तुलना कश्मीरी अलगाववादी नेता मकबूल भट से की, जिन्हें 1984 में फांसी दे दी गई थी. उन्होंने मृत्यु को अपने संघर्ष का "अंतिम पड़ाव" बताया और शेक्सपियर का उद्धरण दिया: "मृत्यु के लिए दृढ़ रहें; क्योंकि या तो मृत्यु या जीवन अधिक मधुर होगा." यह हलफनामा ऐसे समय में आया है जब दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस अपील पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 2017 के एक आतंकी-वित्तपोषण मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड करने की मांग की गई है. पीठ ने मलिक को 10 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. साल 2022 में, मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. निचली अदालत ने माना था कि उसका मामला मृत्युदंड देने के लिए "दुर्लभतम में दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आता. एनआईए के मामले में मलिक और हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और शब्बीर शाह सहित अन्य लोगों पर कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान स्थित समूहों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया था. इस बीच, एक यूएपीए न्यायाधिकरण ने हाल ही में जेकेएलएफ पर प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है. इसे बैन के पीछे यह कहा गया है कि अलगाववाद की वकालत करने वाले संगठनों के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं दिखाई जा सकती. उधर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फोर्स (जेकेएलएफ) के तत्कालीन प्रमुख यासीन मलिक के इस दावे को "चौंकाने वाला" बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक हाफिज सईद से मुलाकात के लिए मलिक को धन्यवाद दिया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में, मलिक, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में है, ने कहाकि हाफिज सईद से मुलाकात के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन को जानकारी दी थी. एक एक्स पोस्ट साझा करते हुए, अमित मालवीय ने इस घटनाक्रम को "चौंकाने वाला" बताया और दावा किया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आतंकवाद-वित्तपोषण के दोषी के प्रति आभार व्यक्त किया था. मालवीय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में यूपीए सरकार के रवैये पर सवाल उठाए. भाजपा नेता ने लिखा, "आतंकवाद-वित्तपोषण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के आतंकवादी यासीन मलिक ने एक चौंकाने वाला दावा किया है. 25 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में, मलिक ने कहा है: उसने 2006 में पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी." एक्स पोस्ट में आगे कहा गया, "यह मुलाकात उसकी स्वतंत्र पहल नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर एक गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत आयोजित की गई थी. मुलाकात के बाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मलिक को धन्यवाद दिया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया." इसके अलावा, मालवीय ने मलिक के खिलाफ "कानून की पूरी ताकत" की मांग की और तत्कालीन यूपीए सरकार पर संदेह जताया. एक्स पोस्ट में लिखा था, "यासीन मलिक एक दुर्दांत आतंकवादी है, जो वर्दीधारी तीन वायुसेना कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने का दोषी है. यह राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के समान है, और उसे कानून की पूरी शक्ति के अधीन किया जाना चाहिए. यदि ये नए दावे सत्य हैं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और गुप्त कूटनीति के मामले में यूपीए सरकार के संचालन पर गंभीर प्रश्न उठाते हैं." आतंकी फंडिंग के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया कि सईद और अन्य नेताओं के साथ यह मुलाकात भूकंप राहत कार्य के लिए उनकी पाकिस्तान यात्रा के दौरान भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अनुरोध पर हुई थी. मलिक ने इसे "बेहद विश्वासघात" बताते हुए कहा, "शांति वार्ता को मजबूत करने के लिए काम करने के बावजूद, बाद में मेरी मुलाकात को तोड़-मरोड़कर मुझे आतंकवादी करार दिया गया." उन्होंने आरोप लगाया कि अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद, 2006 की इस मुलाकात को उनके खिलाफ यूएपीए (UAPA) लगाने को सही ठहराने के लिए संदर्भ से बाहर दिखाया गया, जबकि उन्होंने खुले तौर पर बातचीत की थी और भारत के शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट की थी. यह हलफनामा ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली उच्च न्यायालय 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाकर मौत की सजा करने की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अपील पर सुनवाई कर रहा है. पीठ ने मलिक से 10 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. ये भी पढ़ें - 'कसाब को भी निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला', यासीन मलिक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

