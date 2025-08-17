यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर में हथिनीकुंड बैराज से आज एक लाख 78 हजार 996 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो अगले 30 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा. इससे दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में इजाफा होगा और दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं.

हथिनीकुंड बैराज के सभी गेट खुले : यमुनानगर में स्थित हथिनीकुंड बैराज पर यमुना पिछले डेढ़ महीने से शांत दिखी. लेकिन आज पहाड़ी इलाकों में हुई भारी वर्षा के चलते यमुना उफान पर आई और हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट सायरन बजाने के बाद खोल दिए गए. लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे यमुना नदी से दूर रहें. अपने पशुओं को यमुना से दूर रखें.

हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए (Etv Bharat)

पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश : इस चेतावनी के बारे में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया है. सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आर एस मित्तल का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही वर्षा के चलते हथिनीकुंड बैराज से शुरुआत में एक लाख 16 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है. उन्होंने कहा है कि इस सीज़न में पहली बार बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं और नहरों को पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है. अभी तक पूरे मानसून में एक बार भी बैराज से एक लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज नहीं हुआ था.

दिल्ली में बाढ़ का ख़तरा! (Etv Bharat)

यमुना में लगातार बढ़ रहा पानी : उन्होंने आगे बताया कि एक लाख क्यूसेक पानी आने के बाद उसे लो फ्लड लेवल बताया जाता है, जबकि डेढ़ लाख क्यूसेक पानी आने के बाद उसे मीडियम फ्लड लेवल और ढाई लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने के बाद उसे हाई फ्लड लेवल बताया जाता है. पहाड़ी इलाकों में लगातार वर्षा हो रही है जिससे यमुना के पानी में लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्ली सरकार को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है.

यमुना में उफान जारी (Etv Bharat)

एक लाख 16 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज : यमुना के साथ लगते निचले इलाकों से लोगों को दूर हटने की चेतावनी भी दी जा रही है. आज सुबह यमुना में 10 बजे 74,304 क्यूसेक पानी हुआ जो 11 बजे 81,353 क्यूसेक, 12 बजे 91,985 क्यूसेक और फिर एक बजे एक लाख 16 हजार क्यूसेक तक पहुंच गया. इसके बाद नहरों की सप्लाई बंद कर बैराज के गेट खोलने से पहले चेतावनी अलार्म बजाया गया. फिर एक लाख 16 हजार क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया. वहीं 2 बजे 1,04,306 क्यूसेक पानी, 3 बजे तक 1,28,280 क्यूसेक पानी और शाम 4 बजे तक 1,78,996 क्यूसेक पानी छोड़ने की ख़बर मिली है.

