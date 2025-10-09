यमुना नदी को निर्मल बनाने के लिए अमित शाह ने 1816 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन

यमुना नदी को निर्मल बनाने के लिए अमित शाह ने 1816 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया उद्घाटन
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को आधुनिक भारत का लौह पुरूष बताया.
Published : October 9, 2025 at 6:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लाखों लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति करने और गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर लाइन दुरुस्त करने तथा यमुना नदी का प्रदूषण खत्म करने की महती योजना गुरुवार से रफ्तार पकड़ने वाली है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली को आधुनिक सीवरेज नेटवर्क तैयार करने के लिए करीब 1816 करोड़ से अधिक की कुल 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इन परियोजनाओं में स्वच्छ जलापूर्ति से जुड़ी योजनाओं के साथ ही यमुना को निर्मल व स्वच्छ बनाने के लिए कई विशेष प्रोजेक्ट शामिल हैं.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि यमुना नदी को निर्मल बनाना हमारी प्राथमिकता है, इसके लिए केंद्र सरकार भरपूर सहायता कर रही है. सीएम ने मंच पर बैठे अमित शाह को आधुनिक भारत का लौह पुरूष बताया. उन्होंने कहा दिल्ली के लिए जब भी समय मांगा, उन्होंने अपना समय दिया.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, " modi ji had promised you that we will complete the work of cleaning the yamuna before the lok sabha elections. a meeting was held under modi ji's chairmanship. officials said that it would require a lot of money. pm modi said… pic.twitter.com/7Mkwi6JYwJ— ANI (@ANI) October 9, 2025
दिल्ली के केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने सबसे पहले प्रदेश बीजेपी के पहले अध्यक्ष वीके मल्होत्रा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनके कार्यकाल में दिल्ली के विकास की गाथा को बयां किया. उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते वर्षों के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनका जो विजन है उससे 2047 में आजादी के सौ साल का जश्न हम मनाएंगे तब देश दुनिया में नंबर एक पायदान पर होगा.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, " during the rule of 'aap-da' government, the garbage mountains in delhi reached 65 meters. on january 1, 2028, you will not be able to find the garbage mountain. construction of a very beautiful garden will begin there..." pic.twitter.com/PWWDmTlCUW— ANI (@ANI) October 9, 2025
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जिन 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है इससे यमुना को साफ करने में 25 फीसद का योगदान शामिल है. यमुना नदी उत्तराखंड से लेकर यूपी में जाकर मिलती है. अब इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है. जिस गति से यमुना की सफाई का काम हो रहा है दिल्ली ही नहीं प्रयागराज तक यमुना की सफाई हो जाएगी.
LIVE: माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा ₹1816 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास। https://t.co/4NjontvB5U— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 9, 2025
2028 तक नहीं दिखेगा कोई कूड़े का पहाड़:
दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर कहा कि 1 जनवरी 2028 को वहां कोई पहाड़ नहीं दिखाई देगा. वहां सुंदर पार्क विकसित करने का काम शुरू हो चुका है. अपने संबोधन में गृहमंत्री शाह ने केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में हुए घोटाले की फेहरिस्त गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल और बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हुआ है.
यमुना नदी की स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता:
केंद्रीय गृहमंत्री के संबोधन से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी का पुनर्जीवन और स्वच्छता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है. पहले 15 साल वाली कांग्रेस सरकार चली गई फिर 11 साल वाली आप सरकार भी चली गयी. किसी ने यमुना की सुध नहीं ली. केंद्र सरकार ने अमृत एक और अमृत दो योजनाओं तहत तत्कालीन सरकार को दो हज़ार करोड़ रुपये दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ. यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जीवनधारा है, जिसकी निर्मलता हमारी आस्था और पर्यावरणीय प्रतिबद्धता दोनों का प्रतीक है. हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि यमुना को प्रदूषणमुक्त, स्वच्छ और पुनर्जीवित बनाना.
#WATCH | Delhi: Union Home Minister Amit Shah says, " during the rule of 'aap-da' government, the garbage mountains in delhi reached 65 meters. on january 1, 2028, you will not be able to find the garbage mountain. construction of a very beautiful garden will begin there..." pic.twitter.com/PWWDmTlCUW— ANI (@ANI) October 9, 2025
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में यमुना की सफाई अभियान को विशेष रूप से शामिल किया गया था. अब इस वादे को धरातल पर उतारने का समय आ गया है. गृहमंत्री के पास देशभर की कई समस्याएं होती हैं लेकिन उसके बावजूद हमने जब भी उनको काम के लिए कहा उन्होंने पूरी मदद की है. यमुना की सफ़ाई दिल्ली वालों को शूल की तरह चुभ रही थी. सरकारें कई रहीं लेकिन यमुना साफ़ कैसे होगी इस पर किसी ने कोशिश नहीं की. बस इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, जबसे भाजपा की सरकार बनी है तब से मोदी सरकार के गृह मंत्री हर महीने यमुना की सफ़ाई पर बैठक करते हैं. बड़े नालों पर STP बनाया जाएगा यमुना साफ़ होगी. इस बार यमुना घाट पर छठ घाट बनाया जाएगा. पहले यमुना के घाट पर छठ नहीं मना सकते हैं, लेकिन इस बार यमुना के दोनों तरफ धूमधाम से छठ मनाया जाएगा.
सीवरेज समस्याओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित: इन विशेष परियाजनाओं में दशकों पुरानी जल और सीवरेज समस्याओं को दूर करने पर केंद्रित हैं, जो यमुना नदी को लगातार प्रदूषित कर रही है. इन योजनाओं में प्रमुख रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवर लाइन्स का निर्माण और उसे दुरुस्त करना शामिल है. इन योजनाओं में स्वच्छ पेयजल को दूर-दराज के इलाकों तक कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए बूस्टर पंपिंग स्टेशनों को भी इन परियोजनाओं में शामिल किया गया है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इन प्रोजेक्ट में यमुना सफाई अभियान को प्रभावी बल मिलेगा. ये परियोजनाएं यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के व्यापक अभियान का एक अभिन्न अंग हैं. गंदे पानी को सीधे नदी में जाने से रोकने के लिए राजधानी के बड़े 22 नालों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) भी बन रहे हैं. इनसे साफ हुआ पानी नदी में जाएगा और प्रदूषण को रोकेगा. इससे यमुना हमेशा के लिए निर्मल व स्वच्छ होना शुरू हो जाएगी.
वहीं, दिल्ली के जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने स्वागत भाषण में कहा कि माई यमुना जो यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली में आती है तो बीते 27 साल में जो सरकार रही चाहे वह कांग्रेस की रही हो या आम आदमी पार्टी की किसी ने यमुना की सफाई नहीं की. नदी की धार्मिक महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा यमुना की सफाई के लिए हम सब करेंगे.
ये भी पढ़ें: