भुवनेश्वर: ओडिशा के बालासोर जिले में एक परिवार ने आरोप लगाया है कि ताबूत पर स्टिकर गलत लगा होने के कारण उन्हें बेंगलुरु में मृत परिवार के सदस्य के बजाय किसी अन्य व्यक्ति का शव मिला. बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत राकेश शॉ की 15 अगस्त को बिजली का करंट लगने से मृत्यु हो गई थी.

उनका शव पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आए एक अन्य व्यक्ति के शव के साथ उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक ही एम्बुलेंस में ले जाया गया. जानकारी के मुताबिक सोमवार को एम्बुलेंस ने राकेश का ताबूत मुलिसिंग गांव में परिवार को सौंप दिया और रविवार को अन्य शव पहुंचाने के लिए सिलीगुड़ी रवाना हो गई.

बीच रास्ते से ही लौटी एम्बुलेंस

इस बीच गांव में परिवार के सदस्य को दिया गया ताबूत खोला गया, तो पता चला कि वह शव राकेश का नहीं था. इसके बाद परिवार ने ताबूत भेजने की व्यवस्था करने वाली कंपनी से तुरंत संपर्क किया और सिलीगुड़ी ले जा रही एम्बुलेंस को बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा और शव बदलना पड़ा. परिवार वालों का आरोप है कि यह सारी गड़बड़ी डिस्पैच पॉइंट पर ताबूत पर लगे स्टिकर पर गलत लेबलिंग के कारण हुई.

ताबूत पर गलत स्टिकर लगा था

राकेश के भाई ने कहा, "शव बेंगलुरु से भेजा गया था. उस पर जो स्टिकर दिया गया था वह गलत था. जब हम भुवनेश्वर से ताबूत गांव लाए, तो हमें पता चला कि वह राकेश का नहीं था. राकेश के शव को एम्बुलेंस से कोलकाता ले जाया गया. हम रात 2 बजे पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचे और वहां से राकेश का शव ले आए. शव को ताबूत पर गलत स्टिकर लगाकर भेज दिया गया था."

