अरुणाचल प्रदेश के जीरो में दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग
पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आते हैं
Published : October 6, 2025 at 7:11 PM IST
ईटानगर: एक अद्भुत प्राकृतिक परिवेश में बसा एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग, जिसका आकार और उसकी कहानी आपको अचंभित कर देगी! यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्य के बीच अपनी भव्य उपस्थिति को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है.
वैसे तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आते हैं. ऐसा ही एक स्थान है जीरो (Ziro), जो अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है. यह छोटा मनोरम पहाड़ी क्षेत्र समुद्र तल से 5,538 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है.
जीरो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगभग 110 किलोमीटर दूर निचले सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है. अपने अनूठे अपातानी सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है. यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग स्थित है.
25 फुट ऊंचा भव्य शिवलिंग
दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग, जीरो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. प्राकृतिक रूप से निर्मित यह शिवलिंग, जीरो से लगभग 5 किलोमीटर दूर करदाओ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. 'श्री सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर' नामक यह प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग 25 फुट ऊंचा है. पूरे पूर्वोत्तर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां आशीर्वाद लेने आते हैं.
स्थानीय पुजारी देवेंद्र दुबे और चंद्र भूषण दुबे के अनुसार अरुणाचल की जीरो घाटी में स्थित इस शिवलिंग के रहस्य का उल्लेख 1893 के शिव पुराण के नौवें खंड के अध्याय 17 में स्पष्ट रूप से किया गया है. कहा जाता है कि सबसे ऊंचा शिवलिंग लिंगालय नामक स्थान पर पाया गया था, जिसे बाद में अरुणाचल के नाम से जाना गया.
खोज और विश्वास
इस शिवलिंग की खोज एक रोचक कथा है. स्थानीय पुजारी देवेंद्र दुबे ने बताया कि 2004 में प्रेम चोबा नाम के एक नेपाली व्यक्ति ने पेड़ काटते समय इस शिवलिंग की खोज की थी. 2004 में श्रावण मास के दौरान, प्रेम चोबा करदाओ क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर बड़े पेड़ काट रहे थे. उन्हें उम्मीद थी कि पेड़ एक विशाल चट्टान पर गिरेंगे, लेकिन इसके बजाय, पेड़ रहस्यमय तरीके से लुढ़ककर पत्थर से बहुत दूर गिर गए, जिससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
इस आश्चर्यजनक घटना ने प्रेम चोबा को एहसास दिलाया कि पत्थर में असाधारण शक्ति है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया के इस अनोखे, प्राकृतिक रूप से निर्मित, सबसे ऊंचे शिवलिंग की खोज हुई. तब से लोग इस कथा पर विश्वास करने लगे और इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने आने लगे.
मंदिर में न केवल लिंगम, बल्कि लिंगम के बाईं ओर देवी पार्वती और गणेश की मूर्तियां भी स्थापित हैं. यह भी माना जाता है कि देवी गंगा नदी भगवान शिव के साथ यहां निवास करती हैं, यही कारण है कि लिंगम के आधार पर जल का निरंतर प्रवाह दिखाई देता है. मंदिर में प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता है. दुर्गम पहाड़ी के संकरे, घुमावदार रास्तों से कठिन यात्रा के बावजूद, असंख्य भक्तों की गहरी आस्था उन्हें इस पवित्र स्थान तक खींच लाती है.
जीरो कैसे पहुंचें
जीरो देश भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है. हालांकि, अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार से इनर लाइन परमिट (ILP) प्राप्त करना आवश्यक है. यह परमिट बंदरदेवा गेट (उत्तरी लखीमपुर, असम के पास असम-अरुणाचल सीमा) या किमिन गेट (गोहपुर के रास्ते) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश बिंदु हैं.
