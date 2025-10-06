ETV Bharat / bharat

अरुणाचल प्रदेश के जीरो में दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग

ईटानगर: एक अद्भुत प्राकृतिक परिवेश में बसा एक प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग, जिसका आकार और उसकी कहानी आपको अचंभित कर देगी! यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाले परिदृश्य के बीच अपनी भव्य उपस्थिति को देखने के लिए देश-विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करता है. वैसे तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आते हैं. ऐसा ही एक स्थान है जीरो (Ziro), जो अपने सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है. यह छोटा मनोरम पहाड़ी क्षेत्र समुद्र तल से 5,538 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. जीरो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से लगभग 110 किलोमीटर दूर निचले सुबनसिरी जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है. अपने अनूठे अपातानी सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है. यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग स्थित है. 25 फुट ऊंचा भव्य शिवलिंग

दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग, जीरो शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है. प्राकृतिक रूप से निर्मित यह शिवलिंग, जीरो से लगभग 5 किलोमीटर दूर करदाओ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है. 'श्री सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर' नामक यह प्राकृतिक रूप से निर्मित शिवलिंग 25 फुट ऊंचा है. पूरे पूर्वोत्तर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त यहां आशीर्वाद लेने आते हैं. स्थानीय पुजारी देवेंद्र दुबे और चंद्र भूषण दुबे के अनुसार अरुणाचल की जीरो घाटी में स्थित इस शिवलिंग के रहस्य का उल्लेख 1893 के शिव पुराण के नौवें खंड के अध्याय 17 में स्पष्ट रूप से किया गया है. कहा जाता है कि सबसे ऊंचा शिवलिंग लिंगालय नामक स्थान पर पाया गया था, जिसे बाद में अरुणाचल के नाम से जाना गया.