World Heart Day: दुनिया में लाखों लोगों की मौत की वजह है हार्ट डिजीज, जानिए कैसे रखें अपने दिल का ख्याल ?

वर्ल्ड हार्ट डे की थीम 'डोंट मिस ए बीट' : डॉक्टर तरुण ने बताया कि दिल शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका हम सबको जरूर ख्याल रखना चाहिए. उन्होंने बताया कि इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की थीम रखी गई है डोंट मिस ए बीट' यानी 'एक भी धड़कन ना चुके. डॉक्टर तरुण ने कहा कि दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं उनमें से 28 प्रतिशत मौतों का कारण हार्ट संबंधी समस्याएं होती हैं.

नई दिल्ली: हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है. वर्ल्ड हार्ट डे की शुरुआत 1999 में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डबल्यूएचओ) के सहयोग से की गई थी, ताकि दुनियाभर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बढ़ते आंकड़ों को कम किया जा सके. इस दिन लोगों को हार्ट की बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाता है. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण ने बताया कि हार्ट की बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं. इनकी रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है. लोग छोटे-छोटे उपाय को अपना करके अपने हार्ट को ठीक रख सकते हैं.

खराब जीवन शैली और तनाव की वजह से बढ़ी बीमारी : डॉक्टर तरुण ने बताया कि युवाओं में भी हार्ट अटैक का कारण खराब जीवन शैली और तनाव में रहना है. भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं.उन्होंने बताया कि भारत में लोगों को हार्ट की बीमारियों को लेकर ज्यादा सजग रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश में हार्ट की बीमारियां उम्र के हिसाब से एक या दो दशक पहले आ जाती हैं.

दो तरह की होती हैं हार्ट संबंधी समस्याएं : कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण ने बताया कि हार्ट संबंधी समस्याओं को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. एक प्रीवेंटिव और एक नॉन प्रीवेंटिव़ट प्रीवेंट में वे बीमारियां आती हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं और नॉन प्रीवेंटिव में वे बीमारियां आती हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते.

लाइफस्टाइल चेंज करके कंट्रोल की जा सकती समस्या : अगर हम प्रीवेंटिव की बात करें तो जैसे किसी की अगर डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है तो हम डायबिटीज को लाइफस्टाइल चेंज करके कंट्रोल कर सकते हैं. अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन भी लाइफस्टाइल में सुधार करके कंट्रोल किया जा सकता है. वहीं अगर कोई स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को छोड़कर के हार्ट संबंधी समस्या के बढ़ने से बचा जा सकता है. नॉन प्रिवेंटेबल में हम उम्र के बढ़ते जाने को रखते हैं. बढ़ती हुई उम्र को हम रोक नहीं सकते.इस तरह से बच सकते हैं हार्ट अटैक के खतरे से.

कार्डियोलॉजी के फील्ड में हो रहे नए प्रयोग: डॉक्टर तरुण ने बताया कि कार्डियोलॉजी के फील्ड में जल्दी-जल्दी नई तकनीकें और आविष्कार हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि जो वाल्व पहले सर्जरी से चेंज होते थे अब वह स्टंटिंग की तरह चेंज हो जाते हैं. पहले जो वाल्व सर्जरी से रिपेयर किए जाते थे आज कल हम उनको मायट्रिक्स से चेंज कर देते हैं.

