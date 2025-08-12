काजीरंगा: हर वर्ष 12 अगस्त को हम विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं. इस दिन को हाथियों के हर तरह के संरक्षण, सुरक्षा और उनके रहने वाले क्षेत्रों की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना होता है. इस तरह से हम हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाते हैं. ताकि इनको सुरक्षित रखकर लोगों को इनके संरक्षण के लिए आह्वान किया जाए.

आज 12 अगस्त है. आज के ही दिन विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है. आज हम आपको लेकर चलेंगे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क. वहां हम मिलवाते हैं मादा हाथी मोहनमाला से. ये मादा हाथी मोहनमाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बुजुर्ग जीवित मादा हाथियों में से एक है. इनका नाम उद्यान के संरक्षण, साहस और मौन सेवा के समृद्ध इतिहास में सदैव के लिए छप चुका था. इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

विश्व हाथी दिवस: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बुजुर्ग जीवित मादा हाथी मोहनमाला. (ETV Bharat)

बताते चले कि कभी काजीरंगा की शान और कामकाजी हाथियों में अग्रणी रहीं मोहनमाला ने उद्यान के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण अभियानों में खास भूमिका निभाई. जिनमें शिकार विरोधी गश्त में जाना. बाढ़ बचाव अभियान में योगदान देना. दुर्गम क्षेत्रों में वनरक्षकों को पहुंचाने के साथ ही कोहोरा रेंज के जंगलों में पर्यटकों को ले जाने का काम शामिल है.

कोहोरा रेंज की प्रमुख महावत किरण राभा, जो उन्हें साल 1983 से जानती हैं. मोहनमाला का खूबियों को याद करते हुए कहती हैं, "जहां नावें नहीं जा सकती थीं, वहां मोहनमाला जाती थीं. बाढ़ के दौरान, वह बीमार या घायल वन कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नदियां तैरकर पार करती थीं. वह स्वभाव से शांत थीं, लेकिन जब कर्तव्य का आह्वान होता था, तो निडर होती थीं."

अपने चरम पर, मोहनमाला ने गदापानी, रे बहादुर, जॉय शंकर, जॉयमाला और जॉयतारा जैसे प्रसिद्ध हाथियों के साथ काम किया. आज, वे सभी मोहनलाला के साथ इस दुनिया में नहीं हैं, और वह उस पीढ़ी की एकमात्र जीवित सदस्य रह गई हैं.

इतना ही नहीं समय के साथ, वह उन 5 महावतों से भी ज़्यादा जीवित रहीं, जिन्होंने उनकी सबसे ज़्यादा देखभाल की थी. वो महावत मोनेश्वर, थुले बुधा, गेंदा बुधा, नागेन इंगती आदि अब नहीं हैं.

राभा बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवनकाल में पार्क में 20-30 हाथियों को बूढ़ा होते और मरते देखा है, लेकिन मोहनमाला ने धीरज रखा है. वे कहते हैं, "वह एक ऐसे स्तंभ की तरह हैं, जिसने अपने आसपास के सभी लोगों को मिटते देखा है."

गौर करें तो काजीरंगा पहुंचने से पहले, मोहनमाला कामरूप में काम करती थीं. काजीरंगा में, उन्होंने कोहोरा में अपने बेस के अलावा, अगोराटोली और बागोरी सहित कई रेंजों में सेवा की.

इस दौरान वर्ष दर वर्ष, वह घरेलू और विदेशी पर्यटकों को सफारी पर ले जाती थीं. साथ ही पार्क की अनौपचारिक "एम्बुलेंस" के रूप में भी काम करती थीं. वो घायल या बीमार कर्मचारियों को दूरदराज के वन शिविरों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती थीं. और बाद में ठीक होने पर उन्हें वापस लाती थीं.

उनकी कुशलताएं जमीन तक ही सीमित नहीं थीं. एक कुशल तैराक होने के कारण, वह पार्क के बाढ़ग्रस्त हिस्सों को आसानी से पार कर लेती थीं, अक्सर बचाव और राहत कार्यों के दौरान वो ऐसा करती थीं.

मोहनमाला ने अपने कार्यकाल के दौरान दो बच्चों को जन्म दिया. एक की जन्म के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण मौत हो गई. दूसरे को एक सरकारी व्यवस्था के तहत जापान भेजा गया. दोनों बच्चों के चले जाने के बाद, काजीरंगा में मोहनमाला का कोई सीधा परिवार नहीं बचा है.

इस तरह से दशकों की सक्रिय सेवा के बाद, उम्र बढ़ने के साथ मोहनमाला की शक्ति स्वाभाविक रूप से कम होने लगी. महावतों की सिफारिश पर, पार्क अधिकारियों ने उन्हें रिटायर करने का फैसला लिया. तब से, 12-13 वर्षों से, वह एक पेंशनभोगी के रूप में रह रही हैं. अब वह काम नहीं कर रही हैं, लेकिन वन विभाग से पूरी देखभाल, भोजन और पशु चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रही हैं.

इन दिनों मोहनमाला कोहोरा रेंज के प्रवेश द्वार के पास मिहिमुख हाथी शिविर में रहती हैं. हाल के महीनों में, उम्र संबंधी बीमारियों ने उनकी हालत नाज़ुक बना दी है. वन्यजीव प्रेमी और काजीरंगा नेशनल पार्क के लोग भी उनको लेकर चिंतित रहते हैं.

काजीरंगा के वन पशु चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक, मोहनमाला की उम्र लगभग 90 वर्ष है. बीते 6 महीनों से उनका इलाज चल रहा है. पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के पशु चिकित्सकों को भी उनकी सहायता के लिए बुलाया गया है. विभाग उन्हें हर संभव चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है. उनकी दैनिक देखभाल में केले, चने और पूरक आहार के साथ-साथ नियमित दवाइयां और विटामिन शामिल हैं.

गौर करें तो मोहनमाला के साहस की एक से ज़्यादा बार परीक्षा हुई. और हर इम्तिहान को उन्होंने अच्छे तरीके से पास किया.

इसको लेकर महावत राभा उन मुठभेड़ों को याद करते हैं, जब उन्होंने पार्क के अंदरूनी इलाकों में हमलावर गैंडों के सामने डटकर खड़े होकर उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए पीछे हटने पर मजबूर किया. वे कहते हैं, "उन्होंने कभी किसी को परेशान नहीं किया. वह शांत, संयमित और ज़रूरत पड़ने पर निडर रहती थीं."

मोहनमाला का सटीक शुरुआती इतिहास क्लियर नहीं है. हालांकि राभा का उनके साथ 42 साल का जुड़ाव रहा है. और उनकी लगभग 90 साल की अनुमानित आयु, उन्हें एक दुर्लभ और असाधारण जीवित प्राणी बनाती है. वह काजीरंगा पार्क की सबसे उम्रदराज जीवित मादा हाथी हैं. इस तरह से मोहनमाला दशकों से काजीरंगा के बदलते स्वरूप की मूक साक्षी हैं.

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम. (ETV Bharat)

अपने साथियों के खोने से लेकर अनगिनत गश्तों और बचाव अभियानों तक, मोहनमाला का जीवन सिर्फ़ जीवित रहने की कहानी नहीं है. यह काजीरंगा के सुनहरे, अलिखित इतिहास का एक जीवंत वृत्तांत है. जो आज भी इस अंतिम मातृसत्तात्मक महिला की कोमल आंखों में बसा है.

विश्व हाथी दिवस-2025 की थीम है "हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना" है. आएं हम सब मिलकर इस जीव को धरती पर बचाने का संकल्प लें.