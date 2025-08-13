कोयंबटूर: विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया. 2012 में शुरू किए गए विश्व हाथी दिवस का उद्देश्य एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों की दुर्दशा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. तमिलनाडु के कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस पर सोमवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भाग लिया.
अपने आकार और शक्ति के कारण हाथियों को शायद ही कभी दूसरे जानवरों द्वारा शिकार किए जाने की चिंता करनी पड़ती है. हाथी को सबसे बड़ा ख़तरा इंसानों से ही होता है. इसके अलावा भोजन की खोज में निकले हाथी ट्रेन से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो रही है. ट्रेन की टक्कर से हाथियों की मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु में एआई-आधारित तकनीक इस्तेमाल की जा रही है.
Spoke at the national celebrations of #WorldElephantDay2025 in Coimbatore, Tamil Nadu.— Kirti Vardhan Singh (@KVSinghMPGonda) August 12, 2025
It was an honour to felicitate our frontline heroes with the #GajGaurav Awards and launch awareness campaigns involving 15 lakh students from over 5,000 schools.
India, home to approx. 60% of… pic.twitter.com/4QIhpu5PxL
केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तमिलनाडु की इस तकनीक को पूरे भारत में लागू करेगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की एआई निगरानी प्रणाली ने ट्रेनों से टक्कर में हाथियों की मौतों की संख्या में काफी कमी आयी है. इसीलिए इस तकनीक ने देश भर में लागू करने के लिए प्रेरित किया.
कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दुनिया के 60% एशियाई हाथी भारत में रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 29,000 है. उन्होंने कहा कि संरक्षण के लिए पारिस्थितिक नियोजन, आधुनिक विज्ञान और सामुदायिक भागीदारी का संयोजन आवश्यक है. उन्होंने कहा कि हाथियों की सुरक्षा से जंगलों, नदियों, जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की भी सुरक्षा होती है.
हाथियों के बारे में 3 तथ्यः
- हाथी पारिवारिक समूहों में रहते हैं. झुंड के अन्य सदस्यों के साथ मज़बूत भावनात्मक बंधन बनाते हैं. वे अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं और अगर कोई दूसरा हाथी भी पास में आराम कर रहा हो, तो वे ज़्यादा देर तक आराम करेंगे.
- प्रत्येक हाथी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है. उनके व्यक्तित्व लक्षण झुंड में उनकी सामाजिक भूमिका और यहां तक कि समस्याओं को हल करने के उनके प्रयासों को भी प्रभावित करते हैं.
- हाथी चंचल होते हैं. उनको खेलना बहुत पसंद होता है. सिर्फ़ बचपन में ही नहीं, बड़े हाथी हवा में पानी फेंकते हैं, ज़मीन पर लोटते हैं, और मज़े के लिए दूसरे जानवरों का पीछा भी करते हैं.
इस अवसर पर, कीर्ति वर्धन सिंह ने अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के महावतों, वन रक्षकों और अन्य अग्रिम पंक्ति के संरक्षण कार्यकर्ताओं को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए गज गौरव पुरस्कार प्रदान किए. मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण पर जागरूकता फैलाने के लिए 5,000 स्कूलों के 12 लाख छात्रों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान भी शुरू किया.
