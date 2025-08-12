ETV Bharat / bharat

विश्व हाथी दिवस 2025: पलामू टाइगर रिजर्व के अनूठे हाथी, मिश्रित नस्ल की कहानी और मानव-हाथी सह-अस्तित्व की उम्मीद - WORLD ELEPHANT DAY 2025

विश्व हाथी दिवस 2025 पर पलामू से नीरज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में जानिए इनके बारे में कुछ विशेष और रोचक.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 12, 2025 at 6:04 AM IST

12 Min Read

पलामू: हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) मनाया जाता है, जो हमें एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की संरक्षण चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है. विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसका उद्देश्य अवैध शिकार, निवास स्थान के नुकसान, और मानव-हाथी संघर्ष के प्रति जागरूकता फैलाना है. यह दिन एशियाई हाथियों (लुप्तप्राय) और अफ्रीकी हाथियों (असुरक्षित) के संरक्षण पर जोर देता है.

भारत, जहां विश्व की सबसे बड़ी जंगली एशियाई हाथी आबादी (2017 की गणना के अनुसार 27,312) निवास करती है, इन विशाल प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्र है. लेकिन बढ़ती मानव आबादी, जंगलों का कटाव, और कॉरिडोर का सिकुड़ना इनके लिए गंभीर खतरा बन रहा है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं.

विश्व हाथी दिवस पर संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है. यहां के हाथी न केवल अपनी मिश्रित नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपने गैर-हिंसक स्वभाव और मानव आबादी के साथ अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं. विश्व हाथी दिवस 2025 के अवसर पर, आइए पलामू के इन रहस्यमयी हाथियों की उत्पत्ति, उनके व्यवहार, और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की कहानी को विस्तार से जानें, साथ ही यह भी समझें कि कैसे स्थानीय समुदाय और तकनीक इस सह-अस्तित्व को मजबूत कर रहे हैं.

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी: एक अनूठी मिश्रित नस्ल

भारत में चार प्रमुख प्रकार के एशियाई हाथी पाए जाते हैं: मयूरभंजी, तराई, असमिया, और दक्षिणी. प्रत्येक की अपनी शारीरिक विशेषताएं हैं, जो उन्हें विशिष्ट बनाती हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
भारत में हाथियों के प्रकार (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी इन चारों प्रकारों से अलग हैं. डीएनए टेस्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि ये एक मिश्रित नस्ल (मिक्स ब्रीड) हैं, जिसमें चारों प्रजातियों की विशेषताएं समाहित हैं. वन्यजीव विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव कहते हैं, “पलामू के हाथी एक अनूठा मिश्रण हैं, जो भारत में पाए जाने वाले अन्य हाथियों से अलग हैं. इनका स्वभाव अपेक्षाकृत शांत और कम हिंसक है, जो इन्हें विशेष बनाता है.”

पलामू टाइगर रिजर्व, जो पलामू, गढ़वा, और लातेहार जिलों में 1,129 वर्ग किमी में फैला है, में 150 से 180 हाथी निवास करते हैं. पूरे झारखंड में इनकी संख्या लगभग 600 है. ये हाथी अपने निश्चित कॉरिडोर के माध्यम से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ तक भी विचरण करते हैं. लेकिन इनकी उत्पत्ति का रहस्य और व्यवहार इस क्षेत्र को वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य (ईटीवी भारत)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सरगुजा महाराज की देन

पलामू के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी का इतिहास अपेक्षाकृत नया और रोचक है. अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1898 में सांडर्स की वन्यजीव रिपोर्ट और 1926 में गवर्नर मेल की रिपोर्ट में पलामू में हाथियों का कोई उल्लेख नहीं था. पहली बार 1936 में बारेसांढ (वर्तमान में पीटीआर और लातेहार का हिस्सा) में चार हाथियों और उनके एक बच्चे को देखा गया, जो बैलगाड़ी में लदे अनाज को खा रहे थे. यह घटना पलामू में हाथियों की मौजूदगी का पहला दर्ज प्रमाण बनी.

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि इन हाथियों की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज के कैंप से हुई. सिमर चौथ के जंगलों में सरगुजा महाराज का एक हाथी कैंप था, जहां हाथियों को केवल पैरों में बेड़ियों के साथ खुला छोड़कर रखा जाता था. ये हाथी चारे की तलाश में झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सामरी पाठ तक पहुंचते थे. धीरे-धीरे, वे पलामू के जंगलों में प्रवेश करने लगे.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य (ईटीवी भारत)

1972-73 में प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव ने अपने पीएचडी शोध के दौरान एक बुजुर्ग हाथी को देखा, जिसके पैरों में जंजीर थी. यह हाथी संभवतः सरगुजा महाराज के कैंप से आया था. इसकी मृत्यु के बाद भी पलामू में हाथियों की आबादी बढ़ती गई. यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पलामू के हाथियों की कहानी को और भी रोचक बनाती है, जो एक शाही विरासत से जुड़ी है.

पलामू के हाथी: अनुशासित और गैर-हिंसक

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी अपने गैर-हिंसक और अनुशासित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं. पूरे झारखंड में जहां मानव-हाथी संघर्ष के कारण हर साल औसतन 80 लोगों की मौत होती है, वहीं पलामू में ऐसी घटनाएं न्यूनतम हैं. प्रोफेसर श्रीवास्तव बताते हैं, “पलामू के हाथी फसलों को खाते समय स्थानीय बाड़, जिसे ‘घोरान’ कहा जाता है, को नहीं तोड़ते. वे अपने बच्चों को झुंड में नहीं लाते और शोर भी नहीं मचाते. यह व्यवहार दर्शाता है कि वे जानबूझकर मानव संपत्ति को कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं.”

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी से मारे जाने पर मिलने वाला मुआवजा (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना कहते हैं, “ये हाथी हिंसक नहीं हैं. इनका एक निश्चित कॉरिडोर है, जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ तक जाता है. वे फसलों तक पहुंचते हैं, लेकिन मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं.” पीटीआर के अंतर्गत 208 गांव हैं, लेकिन हाथियों से होने वाले नुकसान की खबरें बहुत कम आती हैं. यह व्यवहार पलामू के हाथियों को झारखंड के अन्य क्षेत्रों, जैसे रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसांवा, और गढ़वा, के हाथियों से अलग करता है.

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष: एक जटिल चुनौती

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है. 2019 से 2024 के बीच इस संघर्ष में 474 लोगों की जान गई. सबसे अधिक 133 मौतें 2021-22 में दर्ज की गईं. अन्य वर्षों में आंकड़े इस प्रकार हैं: 2019-20 में 84, 2020-21 में 74, 2022-23 में 96, और 2023-24 में 87. 2025 का आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है. पूरे भारत में 2023-24 में 629 लोगों की मौतें इस संघर्ष के कारण हुईं. रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसांवा, लातेहार और गढ़वा जैसे जिलों में यह समस्या गंभीर है. पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, और रामगढ़ में भी हाथी हमलों की घटनाएं आम हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़े (ईटीवी भारत)

2017 की गणना के अनुसार, भारत में 27,312 जंगली एशियाई हाथी हैं, जो वैश्विक आबादी का 55% है. लेकिन झारखंड में यह संख्या 2012 में 688 से घटकर 555 रह गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल कटाई, मानवीय अतिक्रमण, और कॉरिडोर का सिकुड़ना इस संघर्ष का प्रमुख कारण है. दो दशक पहले तक हाथी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे. लेकिन बढ़ती मानव आबादी और जंगल में बस्तियों के निर्माण ने उनके प्राकृतिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है. गर्मी के मौसम में हाथी अपने स्थायी निवास, जैसे लातेहार के दलमा, में लौटते हैं, लेकिन कॉरिडोर के अभाव में वे गांवों में प्रवेश कर जाते हैं.

हाथी कॉरिडोर: संरक्षण की अनदेखी चुनौती

हाथी कॉरिडोर जंगलों के बीच सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए जाते हैं. भारत में 22 राज्यों में 27 कॉरिडोर हैं, लेकिन झारखंड में एक भी मान्यता प्राप्त कॉरिडोर नहीं है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
झारखंड में हाथियों का कॉरिडोर (ईटीवी भारत)

झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच माहिलोंग-कालीमती, चांडिल-मठ, झुंझका-बांडुआन, और दालापानी-कंकराझोर जैसे कॉरिडोर भी हैं. दुमका, जामताड़ा, धनबाद के टुंडी प्रखंड, और पारसनाथ पहाड़ से होते हुए हजारीबाग तक का कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण है. इन रास्तों पर हाथी साल भर आते-जाते हैं, लेकिन मानवीय अतिक्रमण के कारण वे गांवों में प्रवेश कर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं.

सात साल पहले पारसनाथ पहाड़ और आसपास के वन क्षेत्र को कॉरिडोर के रूप में चिह्नित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुई. विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरिडोर का संरक्षण और पुनर्वास इस संघर्ष को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है.

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपाय

झारखंड सरकार ने मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, और झारखंड सरकार ने मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत निम्नलिखित पहल शुरू की गई हैं:

WORLD ELEPHANT DAY 2025
मानव-हाथी संघर्ष कम करने के सरकार के उपाय (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना कहते हैं, “हम ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बायो-फेंसिंग और सोलर लाइटिंग से हम संघर्ष को कम करने में सफल हो रहे हैं. हमारा लक्ष्य सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है.”

हाथियों का व्यवहार: समझने की कला

हाथियों का व्यवहार समझना मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण है. प्रोफेसर श्रीवास्तव बताते हैं, “अगर हाथी की पूंछ सामान्य है और वह शांतिपूर्वक खा रहा है, तो 30 फीट की दूरी तक उसके पास जाना सुरक्षित हो सकता है. लेकिन अगर वह पूंछ हिलाए, सिर उठाए, या आवाज करे, तो यह चेतावनी है. इसके बावजूद नजदीक जाने पर वह झाड़ियों को पटक सकता है या हल्का दौड़कर रुक सकता है. अगर फिर भी नहीं रुके, तो वह हमला कर सकता है.”

जुलाई से सितंबर के बीच प्रजनन काल में हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं. उनका ‘होम रेंज’ 250 से 3500 वर्ग किमी तक हो सकता है. जंगल के क्षरण के कारण उन्हें भोजन और पानी के लिए दूर तक घूमना पड़ता है, जिससे वे मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हाथी अपने पूर्वजों के मार्गों पर सैकड़ों साल बाद भी लौटते हैं. अगर इन मार्गों में मानवीय गतिविधियां बाधा बनती हैं, तो वे उग्र हो सकते हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथियों का झुंड (ईटीवी भारत)

मुआवजा नीति: सरकार का सहयोग

झारखंड सरकार हाथी हमलों के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करती है. मृत्यु पर 4 लाख, गंभीर चोट पर 1 लाख, सामान्य चोट पर 15,000, स्थायी अक्षमता पर 2 लाख, मकान क्षति पर 10,000 से 40,000, और फसल क्षति पर 20,000 से 40,000 रुपये दिए जाते हैं. बीते एक दशक में झारखंड में 680 लोग हाथी हमलों में मारे गए हैं. हालांकि, पलामू में ऐसी घटनाएं कम हैं, जो इन हाथियों के शांत स्वभाव को दर्शाता है.

विश्व हाथी दिवस: जागरूकता और संरक्षण की पुकार

विश्व हाथी दिवस हमें याद दिलाता है कि एशियाई और अफ्रीकी हाथी संकट में हैं. एशियाई हाथी को लुप्तप्राय और अफ्रीकी हाथी को असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. भारत में 29 हाथी अभ्यारण्यों में ये प्राणी 65,814 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं. लेकिन जंगल कटाई और मानवीय अतिक्रमण ने उनके प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल दिया है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथी (ईटीवी भारत)

झारखंड में दलमा हाथी रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन इनके बाहर भी हाथी विचरण करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हमें यह समझना होगा कि क्या हाथी हमारे इलाकों में घुस रहे हैं या हम उनके कॉरिडोर में अतिक्रमण कर रहे हैं. पलामू के 208 गांवों में हाथी और मानव शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मिसाल पेश करते हैं.

एक स्थानीय कहानी: पलामू के गांवों की आवाज

पलामू के छिपादोहर गांव के निवासी राम प्रसाद यादव (55) बताते हैं, “हमारे गांव में हाथी हर साल फसल खाने आते हैं. लेकिन वे बाड़ नहीं तोड़ते. हमने सीख लिया है कि रात में शोर नहीं करना चाहिए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. सरकार की ट्रेनिंग ने हमें बहुत मदद की है.”

इसी तरह, बेतला के पास के एक स्कूल शिक्षक सुनीता देवी कहती हैं, “हम बच्चों को बताते हैं कि हाथी हमारे जंगल का हिस्सा हैं. अगर हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.” ये कहानियां दर्शाती हैं कि स्थानीय समुदाय जागरूकता और प्रशिक्षण के जरिए हाथियों के साथ सह-अस्तित्व स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रहा है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथियों का झुंड (ईटीवी भारत)

सह-अस्तित्व की उम्मीद

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी अपनी मिश्रित नस्ल, गैर-हिंसक स्वभाव, और अनुशासित व्यवहार के कारण एक अनूठी पहचान रखते हैं. सरगुजा महाराज की देन से शुरू हुआ इनका सफर आज एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है. हालांकि, झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर चुनौती है, लेकिन पलामू का मॉडल सिखाता है कि जागरूकता, तकनीक, और सामुदायिक सहयोग से सह-अस्तित्व संभव है.

विश्व हाथी दिवस 2025 यह सोचने का अवसर देता है कि हम इन विशाल प्राणियों के साथ कैसे संतुलन बना सकते हैं. कॉरिडोर का संरक्षण, जंगल की रक्षा, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

ये भी पढ़ें:

हाथी को लेकर एक्शन प्लान तैयार, वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री ग्लोबल टाइगर डे पर करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ

सारंडा के जंगलों में मिला एक और घायल हाथी, वनतारा की रेस्क्यू टीम करेगी इलाज, एक हाथी की पहले ही हो चुकी है मौत

कोडरमा में हाथियों का नहीं थम रहा आतंक! सोमवार को महिलाओं को मार डाला

झुंड से भटका हाथी का बच्चा कुएं में गिरा, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया सुरक्षित बाहर

पलामू: हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) मनाया जाता है, जो हमें एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की संरक्षण चुनौतियों के प्रति जागरूक करता है. विश्व हाथी दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी, जिसका उद्देश्य अवैध शिकार, निवास स्थान के नुकसान, और मानव-हाथी संघर्ष के प्रति जागरूकता फैलाना है. यह दिन एशियाई हाथियों (लुप्तप्राय) और अफ्रीकी हाथियों (असुरक्षित) के संरक्षण पर जोर देता है.

भारत, जहां विश्व की सबसे बड़ी जंगली एशियाई हाथी आबादी (2017 की गणना के अनुसार 27,312) निवास करती है, इन विशाल प्राणियों के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षण केंद्र है. लेकिन बढ़ती मानव आबादी, जंगलों का कटाव, और कॉरिडोर का सिकुड़ना इनके लिए गंभीर खतरा बन रहा है, जिससे मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं.

विश्व हाथी दिवस पर संवाददाता नीरज कुमार की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है. यहां के हाथी न केवल अपनी मिश्रित नस्ल के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि अपने गैर-हिंसक स्वभाव और मानव आबादी के साथ अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए भी जाने जाते हैं. विश्व हाथी दिवस 2025 के अवसर पर, आइए पलामू के इन रहस्यमयी हाथियों की उत्पत्ति, उनके व्यवहार, और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की कहानी को विस्तार से जानें, साथ ही यह भी समझें कि कैसे स्थानीय समुदाय और तकनीक इस सह-अस्तित्व को मजबूत कर रहे हैं.

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी: एक अनूठी मिश्रित नस्ल

भारत में चार प्रमुख प्रकार के एशियाई हाथी पाए जाते हैं: मयूरभंजी, तराई, असमिया, और दक्षिणी. प्रत्येक की अपनी शारीरिक विशेषताएं हैं, जो उन्हें विशिष्ट बनाती हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
भारत में हाथियों के प्रकार (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी इन चारों प्रकारों से अलग हैं. डीएनए टेस्ट के आधार पर विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि ये एक मिश्रित नस्ल (मिक्स ब्रीड) हैं, जिसमें चारों प्रजातियों की विशेषताएं समाहित हैं. वन्यजीव विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव कहते हैं, “पलामू के हाथी एक अनूठा मिश्रण हैं, जो भारत में पाए जाने वाले अन्य हाथियों से अलग हैं. इनका स्वभाव अपेक्षाकृत शांत और कम हिंसक है, जो इन्हें विशेष बनाता है.”

पलामू टाइगर रिजर्व, जो पलामू, गढ़वा, और लातेहार जिलों में 1,129 वर्ग किमी में फैला है, में 150 से 180 हाथी निवास करते हैं. पूरे झारखंड में इनकी संख्या लगभग 600 है. ये हाथी अपने निश्चित कॉरिडोर के माध्यम से मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ तक भी विचरण करते हैं. लेकिन इनकी उत्पत्ति का रहस्य और व्यवहार इस क्षेत्र को वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य (ईटीवी भारत)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सरगुजा महाराज की देन

पलामू के जंगलों में हाथियों की मौजूदगी का इतिहास अपेक्षाकृत नया और रोचक है. अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1898 में सांडर्स की वन्यजीव रिपोर्ट और 1926 में गवर्नर मेल की रिपोर्ट में पलामू में हाथियों का कोई उल्लेख नहीं था. पहली बार 1936 में बारेसांढ (वर्तमान में पीटीआर और लातेहार का हिस्सा) में चार हाथियों और उनके एक बच्चे को देखा गया, जो बैलगाड़ी में लदे अनाज को खा रहे थे. यह घटना पलामू में हाथियों की मौजूदगी का पहला दर्ज प्रमाण बनी.

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि इन हाथियों की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज के कैंप से हुई. सिमर चौथ के जंगलों में सरगुजा महाराज का एक हाथी कैंप था, जहां हाथियों को केवल पैरों में बेड़ियों के साथ खुला छोड़कर रखा जाता था. ये हाथी चारे की तलाश में झारखंड-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित सामरी पाठ तक पहुंचते थे. धीरे-धीरे, वे पलामू के जंगलों में प्रवेश करने लगे.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी के बारे में कुछ रोचक तथ्य (ईटीवी भारत)

1972-73 में प्रोफेसर डीएस श्रीवास्तव ने अपने पीएचडी शोध के दौरान एक बुजुर्ग हाथी को देखा, जिसके पैरों में जंजीर थी. यह हाथी संभवतः सरगुजा महाराज के कैंप से आया था. इसकी मृत्यु के बाद भी पलामू में हाथियों की आबादी बढ़ती गई. यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पलामू के हाथियों की कहानी को और भी रोचक बनाती है, जो एक शाही विरासत से जुड़ी है.

पलामू के हाथी: अनुशासित और गैर-हिंसक

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी अपने गैर-हिंसक और अनुशासित व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं. पूरे झारखंड में जहां मानव-हाथी संघर्ष के कारण हर साल औसतन 80 लोगों की मौत होती है, वहीं पलामू में ऐसी घटनाएं न्यूनतम हैं. प्रोफेसर श्रीवास्तव बताते हैं, “पलामू के हाथी फसलों को खाते समय स्थानीय बाड़, जिसे ‘घोरान’ कहा जाता है, को नहीं तोड़ते. वे अपने बच्चों को झुंड में नहीं लाते और शोर भी नहीं मचाते. यह व्यवहार दर्शाता है कि वे जानबूझकर मानव संपत्ति को कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं.”

WORLD ELEPHANT DAY 2025
हाथी से मारे जाने पर मिलने वाला मुआवजा (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना कहते हैं, “ये हाथी हिंसक नहीं हैं. इनका एक निश्चित कॉरिडोर है, जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ तक जाता है. वे फसलों तक पहुंचते हैं, लेकिन मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं.” पीटीआर के अंतर्गत 208 गांव हैं, लेकिन हाथियों से होने वाले नुकसान की खबरें बहुत कम आती हैं. यह व्यवहार पलामू के हाथियों को झारखंड के अन्य क्षेत्रों, जैसे रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसांवा, और गढ़वा, के हाथियों से अलग करता है.

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष: एक जटिल चुनौती

झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है. 2019 से 2024 के बीच इस संघर्ष में 474 लोगों की जान गई. सबसे अधिक 133 मौतें 2021-22 में दर्ज की गईं. अन्य वर्षों में आंकड़े इस प्रकार हैं: 2019-20 में 84, 2020-21 में 74, 2022-23 में 96, और 2023-24 में 87. 2025 का आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं हुआ है. पूरे भारत में 2023-24 में 629 लोगों की मौतें इस संघर्ष के कारण हुईं. रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला-खरसांवा, लातेहार और गढ़वा जैसे जिलों में यह समस्या गंभीर है. पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, और रामगढ़ में भी हाथी हमलों की घटनाएं आम हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
मानव-हाथी संघर्ष के आंकड़े (ईटीवी भारत)

2017 की गणना के अनुसार, भारत में 27,312 जंगली एशियाई हाथी हैं, जो वैश्विक आबादी का 55% है. लेकिन झारखंड में यह संख्या 2012 में 688 से घटकर 555 रह गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि जंगल कटाई, मानवीय अतिक्रमण, और कॉरिडोर का सिकुड़ना इस संघर्ष का प्रमुख कारण है. दो दशक पहले तक हाथी एक राज्य से दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे. लेकिन बढ़ती मानव आबादी और जंगल में बस्तियों के निर्माण ने उनके प्राकृतिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है. गर्मी के मौसम में हाथी अपने स्थायी निवास, जैसे लातेहार के दलमा, में लौटते हैं, लेकिन कॉरिडोर के अभाव में वे गांवों में प्रवेश कर जाते हैं.

हाथी कॉरिडोर: संरक्षण की अनदेखी चुनौती

हाथी कॉरिडोर जंगलों के बीच सुरक्षित आवागमन के लिए बनाए जाते हैं. भारत में 22 राज्यों में 27 कॉरिडोर हैं, लेकिन झारखंड में एक भी मान्यता प्राप्त कॉरिडोर नहीं है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
झारखंड में हाथियों का कॉरिडोर (ईटीवी भारत)

झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच माहिलोंग-कालीमती, चांडिल-मठ, झुंझका-बांडुआन, और दालापानी-कंकराझोर जैसे कॉरिडोर भी हैं. दुमका, जामताड़ा, धनबाद के टुंडी प्रखंड, और पारसनाथ पहाड़ से होते हुए हजारीबाग तक का कॉरिडोर भी महत्वपूर्ण है. इन रास्तों पर हाथी साल भर आते-जाते हैं, लेकिन मानवीय अतिक्रमण के कारण वे गांवों में प्रवेश कर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाते हैं.

सात साल पहले पारसनाथ पहाड़ और आसपास के वन क्षेत्र को कॉरिडोर के रूप में चिह्नित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुई. विशेषज्ञों का कहना है कि कॉरिडोर का संरक्षण और पुनर्वास इस संघर्ष को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है.

मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उपाय

झारखंड सरकार ने मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, और झारखंड सरकार ने मिलकर एक एक्शन प्लान तैयार किया है. इसके तहत निम्नलिखित पहल शुरू की गई हैं:

WORLD ELEPHANT DAY 2025
मानव-हाथी संघर्ष कम करने के सरकार के उपाय (ईटीवी भारत)

पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना कहते हैं, “हम ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं ताकि वे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. बायो-फेंसिंग और सोलर लाइटिंग से हम संघर्ष को कम करने में सफल हो रहे हैं. हमारा लक्ष्य सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना है.”

हाथियों का व्यवहार: समझने की कला

हाथियों का व्यवहार समझना मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में महत्वपूर्ण है. प्रोफेसर श्रीवास्तव बताते हैं, “अगर हाथी की पूंछ सामान्य है और वह शांतिपूर्वक खा रहा है, तो 30 फीट की दूरी तक उसके पास जाना सुरक्षित हो सकता है. लेकिन अगर वह पूंछ हिलाए, सिर उठाए, या आवाज करे, तो यह चेतावनी है. इसके बावजूद नजदीक जाने पर वह झाड़ियों को पटक सकता है या हल्का दौड़कर रुक सकता है. अगर फिर भी नहीं रुके, तो वह हमला कर सकता है.”

जुलाई से सितंबर के बीच प्रजनन काल में हाथी अधिक आक्रामक हो सकते हैं. उनका ‘होम रेंज’ 250 से 3500 वर्ग किमी तक हो सकता है. जंगल के क्षरण के कारण उन्हें भोजन और पानी के लिए दूर तक घूमना पड़ता है, जिससे वे मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हाथी अपने पूर्वजों के मार्गों पर सैकड़ों साल बाद भी लौटते हैं. अगर इन मार्गों में मानवीय गतिविधियां बाधा बनती हैं, तो वे उग्र हो सकते हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथियों का झुंड (ईटीवी भारत)

मुआवजा नीति: सरकार का सहयोग

झारखंड सरकार हाथी हमलों के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करती है. मृत्यु पर 4 लाख, गंभीर चोट पर 1 लाख, सामान्य चोट पर 15,000, स्थायी अक्षमता पर 2 लाख, मकान क्षति पर 10,000 से 40,000, और फसल क्षति पर 20,000 से 40,000 रुपये दिए जाते हैं. बीते एक दशक में झारखंड में 680 लोग हाथी हमलों में मारे गए हैं. हालांकि, पलामू में ऐसी घटनाएं कम हैं, जो इन हाथियों के शांत स्वभाव को दर्शाता है.

विश्व हाथी दिवस: जागरूकता और संरक्षण की पुकार

विश्व हाथी दिवस हमें याद दिलाता है कि एशियाई और अफ्रीकी हाथी संकट में हैं. एशियाई हाथी को लुप्तप्राय और अफ्रीकी हाथी को असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. भारत में 29 हाथी अभ्यारण्यों में ये प्राणी 65,814 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं. लेकिन जंगल कटाई और मानवीय अतिक्रमण ने उनके प्राकृतिक आवास को खतरे में डाल दिया है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथी (ईटीवी भारत)

झारखंड में दलमा हाथी रिजर्व और पलामू टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन इनके बाहर भी हाथी विचरण करते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि हमें यह समझना होगा कि क्या हाथी हमारे इलाकों में घुस रहे हैं या हम उनके कॉरिडोर में अतिक्रमण कर रहे हैं. पलामू के 208 गांवों में हाथी और मानव शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की मिसाल पेश करते हैं.

एक स्थानीय कहानी: पलामू के गांवों की आवाज

पलामू के छिपादोहर गांव के निवासी राम प्रसाद यादव (55) बताते हैं, “हमारे गांव में हाथी हर साल फसल खाने आते हैं. लेकिन वे बाड़ नहीं तोड़ते. हमने सीख लिया है कि रात में शोर नहीं करना चाहिए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए. सरकार की ट्रेनिंग ने हमें बहुत मदद की है.”

इसी तरह, बेतला के पास के एक स्कूल शिक्षक सुनीता देवी कहती हैं, “हम बच्चों को बताते हैं कि हाथी हमारे जंगल का हिस्सा हैं. अगर हम उनके रास्ते में नहीं आएंगे, तो वे हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.” ये कहानियां दर्शाती हैं कि स्थानीय समुदाय जागरूकता और प्रशिक्षण के जरिए हाथियों के साथ सह-अस्तित्व स्थापित करने की दिशा में कदम उठा रहा है.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
पीटीआर में हाथियों का झुंड (ईटीवी भारत)

सह-अस्तित्व की उम्मीद

पलामू टाइगर रिजर्व के हाथी अपनी मिश्रित नस्ल, गैर-हिंसक स्वभाव, और अनुशासित व्यवहार के कारण एक अनूठी पहचान रखते हैं. सरगुजा महाराज की देन से शुरू हुआ इनका सफर आज एक प्रेरणादायक कहानी बन चुका है. हालांकि, झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर चुनौती है, लेकिन पलामू का मॉडल सिखाता है कि जागरूकता, तकनीक, और सामुदायिक सहयोग से सह-अस्तित्व संभव है.

विश्व हाथी दिवस 2025 यह सोचने का अवसर देता है कि हम इन विशाल प्राणियों के साथ कैसे संतुलन बना सकते हैं. कॉरिडोर का संरक्षण, जंगल की रक्षा, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं.

ये भी पढ़ें:

हाथी को लेकर एक्शन प्लान तैयार, वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री ग्लोबल टाइगर डे पर करेंगे कई योजनाओं का शुभारंभ

सारंडा के जंगलों में मिला एक और घायल हाथी, वनतारा की रेस्क्यू टीम करेगी इलाज, एक हाथी की पहले ही हो चुकी है मौत

कोडरमा में हाथियों का नहीं थम रहा आतंक! सोमवार को महिलाओं को मार डाला

झुंड से भटका हाथी का बच्चा कुएं में गिरा, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया सुरक्षित बाहर

For All Latest Updates

TAGGED:

विश्व हाथी दिवस 2025हाथियों के संरक्षण की चुनौतीपलामू टाइगर रिजर्व में हाथीभारत में कितने प्रकारी के हाथी हैंWORLD ELEPHANT DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: किसका खेल बिगाड़ेंगे मुस्लिम वोटर, RJD और AIMIM में गठबंधन नहीं होने से किसे मिलेगा फायदा?

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के युवाओं की क्रांतिकारी भूमिका, 83 वर्ष पहले गूंजी थी 'करो या मरो' की हुंकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.