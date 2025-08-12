ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा हाथियों का कुनबा, 1260 पहुंचा आंकड़ा, चुनौतियों के बीच जारी है संरक्षण - WORLD ELEPHANT DAY 2025

पूरे उत्तराखंड में हाथियों की संख्या 2200 से ज्यादा है. इसमें 1260 हाथी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं.

WORLD ELEPHANT DAY 2025
विश्व हाथी दिवस 2025 (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 7:01 AM IST

5 Min Read

रामनगर(उत्तराखंड): आज 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) मनाया जा रहा है. इस मौके पर उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हाथियों के संरक्षण व संवर्धन का एक शानदार उदाहरण पेश कर रहा है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में न केवल हाथियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बल्कि पार्क प्रशासन स्कूली बच्चों व स्थानीय समुदाय को जागरुक करने के लिए हर साल विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करता है.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी के लिए विश्व प्रसिद्ध है. यह हाथियों के संरक्षण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है. राष्ट्रीय विरासत पशु (National Heritage Animal) हाथी का कुनबा यहां लगातार बढ़ रहा है. 2010 में कॉर्बेट पार्क में 979 हाथी थे, जो 2015 में बढ़कर 1035 हो गए. 2020 की गणना में यह संख्या 1260 से अधिक पहुंच गई. वहीं पूरे उत्तराखंड में हाथियों की संख्या 2200 से ज्यादा है.

World Elephant Day 2025
12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस (ETV BHARAT)
विश्व हाथी दिवस का महत्व: विश्व हाथी दिवस की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई. इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण उनके वासस्थल की सुरक्षा और लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. भारत में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है. हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि जिस घर में हाथी की मूर्ति होती है, वहां विघ्नहर्ता गणेश का वास होता है.
World Elephant Day 2025
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में संरक्षण (ETV BHARAT)
कॉर्बेट पार्क की भूमिका: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासकोटी के अनुसार हाथी एक लॉन्ग-रेंज एनिमल है. जिसे इंजीनियर ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इनके वासस्थल का संरक्षण और हैबिटेट डेवलपमेंट कॉर्बेट प्रशासन की प्राथमिकता है. पार्क में कई ग्रासलैंड क्षेत्र हैं जो हाथियों के निवास स्थल हैं. हाथी गलियारे (Elephant Corridors) इनके संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं. कॉर्बेट से लैंसडाउन रवसान कॉरिडोर, राजा जी टाइगर रिजर्व से जुड़ता है, जबकि कोसी रिवर कॉरिडोर के जरिए हाथी नेपाल तक प्रवास करते हैं. इन कॉरिडोर्स की सुरक्षा हाथियों और मानव, दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है.
World Elephant Day 2025
हाथियों का झुंड (ETV BHARAT)
मानव-वन्यजीव संघर्ष की चुनौती: वन्यजीव प्रेमी दीप रजवार का कहना है कि हाथी संरक्षण की सबसे बड़ी चुनौती मानव-वन्यजीव संघर्ष है. तेजी से जंगलों में होटलों और रिसॉर्ट्स का निर्माण, देर रात तक तेज संगीत, और नेशनल हाईवे-309 पर बढ़ता ट्रैफिक, हाथियों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है. हाथियों को कॉरिडोर्स पार करने में दिक्कत होती है. जिससे सड़क हादसे और जनहानि की घटनाएं भी बढ़ी हैं.

उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क में हाथियों की आबादी 1260 से अधिक होना एक अच्छा संकेत है, लेकिन अगर पर्यटन और बुनियादी ढांचे का दबाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इनकी सुरक्षा कठिन हो जाएगी.

World Elephant Day 2025
मानव-वन्यजीव संघर्ष हाथियों के लिए चुनौती (ETV BHARAT)


हाथियों के वैज्ञानिक व सांस्कृतिक पहलू: हाथी धरती का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है, जो एक दिन में करीब 300 किलोग्राम तक भोजन करता है. इन्हें जंगलों का डॉक्टर भी कहा जाता है. वे वनस्पति का प्राकृतिक प्रबंधन करते हैं. अपने मल के जरिए बीजों का प्रसार कर पेड़-पौधों की नई कोंपलें उगाने में मदद करते हैं. हिंदू धर्म में हाथी को विशेष सम्मान प्राप्त है. भगवान गणेश का सिर हाथी का है, जो बुद्धि और स्मरण शक्ति का प्रतीक है.

World Elephant Day 2025
समूह में पानी पीने जाता हाथियों का झुंड (ETV BHARAT)
वन्यजीव विशेषज्ञों की राय: वन्यजीव प्रेमी गणेश रावत का कहना है कि हाथी लंबी दूरी तक प्रवास करते हैं. इस दौरान जंगल में नए रास्ते और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखते हैं. नर-मादा अनुपात बेहतर होने से प्रजनन क्षमता भी अच्छी रहती है. उनका मानना है कि जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ हाथी गलियारों का पुनर्निर्माण समय की मांग है. हाथी किसी छोटे क्षेत्र में सीमित नहीं रह सकते.
World Elephant Day 2025
हाथी लंबी दूरी तक प्रवास करते हैंं (ETV BHARAT)

वन्यजीव प्रेमी संजय छिम्वाल ने कहा भारत में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्राप्त है. इसलिए इसका संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. जंगलों का स्वास्थ्य और हाथियों की मौजूदगी एक-दूसरे से जुड़ी हुई है. हाथी केवल पर्यावरण संतुलन ही नहीं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.

आंकड़े और रुझान

2010कॉर्बेट पार्क में 979 हाथी
2015संख्या बढ़कर 1035
2020 1260 से अधिक हाथी


उत्तराखंड में हाथियों की कुल आबादी 2200 से ज्यादा है. ये आंकड़े बताते हैं कि संरक्षण प्रयास सफल हो रहे हैं, लेकिन तेजी से बढ़ते मानव हस्तक्षेप और पर्यटन दबाव के कारण चुनौतियां भी बढ़ रही हैं.

संरक्षण के लिए आगे का रास्ते

  1. हाथी गलियारों की सुरक्षा और पुनर्निर्माण. जिससे हाथी स्वतंत्र रूप से प्रवास कर सकें.
  2. पर्यटन प्रबंधन – संवेदनशील क्षेत्रों में होटल-रिसॉर्ट निर्माण पर नियंत्रण और शोर प्रदूषण कम करना.
  3. सड़क सुरक्षा उपाय – हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, साइनबोर्ड और अंडरपास निर्माण.
  4. स्थानीय समुदाय की भागीदारी – स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जागरूक करना.
  5. मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकथाम – फेंसिंग, प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम और वनकर्मियों की तैनाती.

विश्व हाथी दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि हाथी जैसे संकटग्रस्त प्रजाति के अस्तित्व को बचाने की पुकार है. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने संरक्षण का जो मॉडल पेश किया है, वह देश और दुनिया के लिए प्रेरणादायक है. लेकिन अगर मानव-वन्यजीव संघर्ष, वासस्थल क्षरण और पर्यटन का अनियंत्रित दबाव जारी रहा, तो यह सफलता खतरे में पड़ सकती है.

