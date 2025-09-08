दिल्ली में ईवी पॉलिसी ने दी 'ग्रीन ट्रांजिशन' की राह, सब्सिडी की कमी से धीमी हुई रफ्तार
इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व और पर्यावरण को होने वाले लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल World EV Day मनाया जाता है.
Published : September 8, 2025 at 7:43 PM IST
नई दिल्ली: दुनिया भर में हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है. इसका उद्देश्य सतत परिवहन को बढ़ावा देना व ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाना है. राजधानी दिल्ली भी इस दिशा में आगे आकर काम कर रही है. दिल्ली में साल 2020 में लागू हुई ईवी पॉलिसी- 2020 ने शुरुआती दौर में अभूतपूर्व नतीजे दिए.
सत्ता परिवर्तन के बावजूद यह पॉलिसी जारी है और 31 मार्च 2026 तक ये पॉलिसी बढ़ा दी गई है. लेकिन वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी बंद होने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्राफ अब उतना तेज नहीं बढ़ रहा, जितनी उम्मीद थी. आइए जानते हैं धनंजय वर्मा की रिपोर्ट में ईवी पॉलिसी के बारे में..
ईवी पॉलिसी 5 अगस्त 2020 को हुई थी शुरुआत
5 अगस्त 2020 को तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईवी पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक नए वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लाना था. इसके लिए सब्सिडी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और स्क्रपिंग इंसेंटिव जैसी योजनाएं भी दी गईं. इससे शुरुआत में सफलता भी मिली. वर्ष 2020 से 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन का हिस्सा 13% और 2024 की शुरुआत तक 17% तक पहुंच गया. जोमैटो, स्विगी, अमेजन जैसी एग्रीगेटर कंपनियों ने भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना शुरू किया.
सब्सिडी बंद होने से बिक्री पर असर:
ईवी पॉलिसी - 2020 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट बैटरी की क्षमता के अनुसार अधिकतम 30,000 रुपए तक की सबसिडी दी जाती थी. ई-रिक्शा व हल्के कमर्शियल वाहनों पर 30,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक कारों पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधितम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी थी, लेकिन 2024 से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सब्सिडी बंद है. इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 67,111 ईवी रजिस्ट्रेशन हुए. 2023 में बढ़कर 78,965 रजिस्ट्रेशन हुए. वहीं, 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की संख्या घटकर 60,278 हो गई.
दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें:
राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों के बड़े में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज्यादा हैं. वर्तमान में 3000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2027 के अंत तक दिल्ली में बसों का बेड़ा 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा. दिल्ली में करीब 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
इन कारणों से ईवी के प्रति घटा रुझान :
दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व उपायुक्त वी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट डॉ. अनिल छिकारा ने बताया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान कई कर्ण की वजह से कम हुआ. जिसमें सबसे पहला कारण यह है कि सरकार की तरफ से बड़ी संख्या में लोगों को सब्सिडी नहीं दी गई. जिस स्तर पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना था, वह नहीं हो सका. इलेक्ट्रिक वाहनों की रीसेल वैल्यू कम है. बैटरी की कॉस्ट ज्यादा है. सरकार को समस्याओं को खत्म कर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रति बड़े.
दिल्ली में चार्जिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति:
- ईवी चार्जिंग स्टेशन: 1919
- चार्जिंग पॉइंट्स: 2452
- बैटरी स्वैपिंग स्टेशन: 232
सरकार का लक्ष्य है कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो, फिलहाल कई स्टेशन खराब हालत में हैं.
प्रदूषण घटाने में ईवी की भूमिका
राजधानी दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है. इलेक्ट्रिक वाहन धुआं व शोर दोनों से मुक्त हैं. इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा से चार्ज करने पर कार्बन फुटप्रिंट भी घटता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में कमी और विदेशी तेल पर निर्भरता घटेगी.
नई ईवी पॉलिसी में सुधार की उम्मीद:
दिल्ली सरकार ने फिलहाल ईवी पॉलिसी 2020 को 2026 तक बढ़ाया है. डॉ. अनिल छिकारा का कहना है कि नई नीति में लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लीट ऑपरेटरों के लिए इंसेंटिव, बैटरी स्वैपिंग मॉडल, ई-वेस्ट मैनेजमेंट समेत अन्य योजनाएं शामिल करने की जरूरत है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले.
वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे पर दिल्ली की तस्वीर मिश्रित है. एक ओर नीति ने दिशा दी और हजारों इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर उतरे वहीं दूसरी ओर सब्सिडी न मिलना, चार्जिंग स्टेशनों का अभाव और बैटरी की लागत जैसी चुनौतियां हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार समय पर मजबूत व समावेशी नई पॉलिसी लाए तो दिल्ली ग्रीन मोबिलिटी का रोल मॉडल बन सकती है.
"लोग वाहन तो खरीद रहे हैं, लेकिन ईवी की ओर रुझान घटा है. इसके पीछे की वजह सब्सिडी न मिलना, चार्जिंग स्टेशन की कमी और बैटरी की लागत बड़ी चुनौतियां हैं." - डॉ. अनिल कुमार छिकारा, पूर्व उपायुक्त व परिवहन विशेषज्ञ ,दिल्ली परिवहन विभाग
इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक नजर
- वर्ल्ड ईवी डे 9 सितंबर को मनाया जाता है.
- दिल्ली की ईवी पॉलिसी 2026 तक बढ़ाई गई है.
- शुरुआत में ईवी रजिस्ट्रेशन 17% तक पहुंच गया था.
- 2024 से सब्सिडी बंद होने से बिक्री पर असर पड़ा.
- 2022 में 67,111, 2024 में सिर्फ 60,278 रजिस्ट्रेशन.
- दिल्ली की सड़कों पर 3000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें.
- 2027 तक 100% इलेक्ट्रिक बस बेड़ा करने का लक्ष्य.
- चार्जिंग स्टेशन म, पॉइंट्स व बैटरी स्वैपिंग मशीनें कम हैं.
- सब्सिडी, चार्जिंग और बैटरी लागत बहुत बड़ी चुनौतियां.
- नई नीति में लोकल मैन्युफैक्चरिंग व बैटरी स्वैपिंग जरूरी.
