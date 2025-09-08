ETV Bharat / bharat

दिल्ली में ईवी पॉलिसी ने दी 'ग्रीन ट्रांजिशन' की राह, सब्सिडी की कमी से धीमी हुई रफ्तार

नई दिल्ली: दुनिया भर में हर साल 9 सितंबर को वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया जाता है. इसका उद्देश्य सतत परिवहन को बढ़ावा देना व ग्रीन एनर्जी की ओर कदम बढ़ाना है. राजधानी दिल्ली भी इस दिशा में आगे आकर काम कर रही है. दिल्ली में साल 2020 में लागू हुई ईवी पॉलिसी- 2020 ने शुरुआती दौर में अभूतपूर्व नतीजे दिए.

सत्ता परिवर्तन के बावजूद यह पॉलिसी जारी है और 31 मार्च 2026 तक ये पॉलिसी बढ़ा दी गई है. लेकिन वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी बंद होने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का ग्राफ अब उतना तेज नहीं बढ़ रहा, जितनी उम्मीद थी. आइए जानते हैं धनंजय वर्मा की रिपोर्ट में ईवी पॉलिसी के बारे में..

ईवी पॉलिसी 5 अगस्त 2020 को हुई थी शुरुआत

5 अगस्त 2020 को तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईवी पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक नए वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लाना था. इसके लिए सब्सिडी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट और स्क्रपिंग इंसेंटिव जैसी योजनाएं भी दी गईं. इससे शुरुआत में सफलता भी मिली. वर्ष 2020 से 2022 तक इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्ट्रेशन का हिस्सा 13% और 2024 की शुरुआत तक 17% तक पहुंच गया. जोमैटो, स्विगी, अमेजन जैसी एग्रीगेटर कंपनियों ने भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करना शुरू किया.

सब्सिडी बंद होने से बिक्री पर असर:

ईवी पॉलिसी - 2020 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 5,000 रुपये प्रति किलोवाट बैटरी की क्षमता के अनुसार अधिकतम 30,000 रुपए तक की सबसिडी दी जाती थी. ई-रिक्शा व हल्के कमर्शियल वाहनों पर 30,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक कारों पर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधितम 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी थी, लेकिन 2024 से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सब्सिडी बंद है. इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्मेंट के आंकड़ों के अनुसार 2022 में 67,111 ईवी रजिस्ट्रेशन हुए. 2023 में बढ़कर 78,965 रजिस्ट्रेशन हुए. वहीं, 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की संख्या घटकर 60,278 हो गई.

a (ETV Bharat)

दिल्ली में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें:

राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों के बड़े में इलेक्ट्रिक वाहन सबसे ज्यादा हैं. वर्तमान में 3000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रही हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि वर्ष 2027 के अंत तक दिल्ली में बसों का बेड़ा 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा. दिल्ली में करीब 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.

इन कारणों से ईवी के प्रति घटा रुझान :