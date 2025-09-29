हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर विशेषज्ञों का महामंथन, सिर्फ ग्लोबल वॉर्मिंग नहीं, 'असल समस्या' पर होगी बात
देहरादून में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपदा से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी.
देहरादून: हिमालयी राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का कहर समय के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है. मौजूदा मानसून सीजन में तो कई हिमालयी राज्यों को गहरे जख्म भी मिले हैं. ऐसे में इस बार देहरादून में होने वाला विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हिमालयी राज्यों के लिए बेहद खास होगा. इस दौरान विज्ञान और परंपराओं के साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए दुनियाभर के विशेषज्ञों के सुझाव आगामी नीतिगत निर्णयों के लिए कारगर साबित हो सकेंगे.
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 नवंबर से 30 नवंबर तक विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका संचालन UCOST (Uttarakhand State Council for Science & Technology) द्वारा किया जाएगा. यह आयोजन केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विश्वभर से आपदा प्रबंधन, जलवायु, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने का अवसर होगा.
इंडियन हिमालयी रीजन पर अध्ययन: ये सम्मेलन हिमालयी जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं पर आधारित है, जिसमें इंडियन हिमालयी रीजन में पर्यावरणीय बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं और मौसमी अनियमितताएं विषयों पर विशेषज्ञ अपने अध्ययनों को रख सकेंगे.
नयी सोच के साथ आपदा की तैयारियों पर जोर: यही नहीं, परंपरागत व्यवस्थाएं और नई तकनीक के मिश्रण को भी आपदा के न्यूनीकरण में सहयोगी बनाए जाने पर चर्चा होगी. अमूमन हिमालयी राज्यों में आपदा को लेकर पोस्ट-रिलीफ या आपदा के बाद की तैयारी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस सम्मेलन में नयी सोच के साथ आपदा आने से पहले की तैयारी पर विशेष फोकस होगा.
अर्ली वार्निंग सिस्टम: सम्मेलन में कई बिंदुओं पर वैज्ञानिक वार्ता, प्रेजेंटेशन और पैनल चर्चा होंगी. इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी आपदा आने से पहले आपदा के अलर्ट को लेकर सिस्टम तैयार करने या तकनीक का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया जाएगा. इस दौरान सेंसर आधारित निगरानी एवं रिमोट सेंसिंग पर भी बात होगी. क्योंकि इसके जरिए आपदा को तकनीक की मदद से ज्यादा बेहतर रूप में मॉनिटर किया जा सकता है. किन रडार एवं उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग मददगार साबित हो सकती है. इस पर भी इससे संबंधित विशेषज्ञ अपनी राय रख सकेंगे.
आपदा प्रबंधन को लेकर प्रिडिक्टिव मॉडल और डेटा एनालिटिक्स भी बेहद कारगर साबित हो सकता है. इससे आपदा के पैटर्न को न केवल समयावधि के रूप में समझा जा सकता है, बल्कि आपदा के क्षेत्र की स्थिति को भी बारीकी से समझा जा सकता है.
आपदा प्रबंधन के लिए परंपरागत स्थानीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोजन की भी जरूरत महसूस की जाती रही है. पुराने समय से परंपरागत स्थानीय ज्ञान कई तरह की आपदाओं के लिए कारगर साबित हुआ है. इसमें नदियों के किनारे किसी भी तरह के निर्माण की बात या फिर पहाड़ों के ऊपर घर बनाने और खेती के लिए निचले क्षेत्र को चुनने बात. परंपरागत घरों के निर्माण की शैली, यह सभी भूकंप और बाढ़ जैसी स्थितियों में सुरक्षित महसूस किए गए हैं, उधर इसमें विज्ञान के जुड़ने से आपदा जैसी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है.
विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के दौरान दुनिया भर की बेहतर तकनीक और बेस्ट प्रैक्टिसेज़ का आदान प्रदान किया जा सकेगा. इस मंच के जरिए देश-विदेश के विशेषज्ञ अपनी सफल नवाचार और विचार रख सकेंगे. हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आपदाओं की बढ़ती घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अब एक पर्याप्त, पूर्व सोच व तैयारी मॉडल की जरूरत है.
आपदा की वास्तविक स्थिति और चुनौतियां: इस साल मानसून सीजन में हिमालयी राज्यों में भारी नुकसान हुआ है. पूरे भारत में इस मौसमी आपदा ने करीब 1500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. उत्तराखंड में भी धराली, थराली, देहरादून में फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं ने गंभीर तबाही मचाई है. बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में नुकसान बहुत अधिक है.
राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि इस मानसून में राज्य को 5,000 करोड़ तक का आर्थिक नुकसान हुआ है. आंकड़ों से पता चलता है कि 2015 से 2024 तक उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाओं में 316 से अधिक लोगों की मौत हुई है, और 4,600 से अधिक भूस्खलन रिपोर्ट हुए हैं. इन सभी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता और आपदा जोखिम बढ़ रहा है, जिसके चलते पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर भू-डेटा, भू-स्थिरता उपाय और स्थानीय समुदाय की भागीदारी अब अनिवार्य हो गई है.
यूकॉस्ट के निदेशक दुर्गेश पंत बताते हैं कि विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन हिमालय राज्यों के लिए बेहद कारगर साबित होगा और इस दौरान दुनिया भर के विशेषज्ञों के इन्वेटिव आईडियाज इसमें आ सकेंगे, जो हिमालयी राज्यों के लिए खासकर उपयोगी होंगे.
मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा कहते हैं कि इस समय ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर असल समस्या को छुपाने की कोशिश की जा रही है. हकीकत यह है कि डेवलपमेंट के तरीकों को बदलना होगा और किसी भी विकास के काम को करने से पहले यह देखना होगा कि हिमालय उसे विकास के काम को झेलने की स्थिति में है या नहीं.
