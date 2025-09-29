ETV Bharat / bharat

हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर विशेषज्ञों का महामंथन, सिर्फ ग्लोबल वॉर्मिंग नहीं, 'असल समस्या' पर होगी बात

हिमालयी क्षेत्र में आपदाओं पर विशेषज्ञों का महामंथन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 29, 2025 at 2:56 PM IST 5 Min Read