फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी, CCTV में टीवी ले जाते दिखे चोर

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी का मामला सामने आया है. चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है. घटना का पता चलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. सीसीटीवी फुटेज में 6 लोग घर से सामान चोरी कर कर ले जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा कर रही है.

मैरी कॉम के घर चोरी : फरीदाबाद के सेक्टर 46 के मकान नंबर 300 में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रही मैरी कॉम पिछले 3 साल से रह रही हैं. पड़ोसियों के मुताबिक पिछले दो हफ्ते से मैरी कॉम यहां नहीं है और वो मेघालय के एक ईवेंट में हिस्सा लेने के लिए गई हुई हैं. 24 तारीख की अल सुबह मकान में चोरी हुई जिसका पता पड़ोसियों को तब चला, जब उन्होंने 26 तारीख को सीसीटीवी फुटेज देखी.

फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी (Etv Bharat)

सीसीटीवी आया सामने : सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 6 लोग मैरी कॉम के मकान में दाखिल हुए और वहां से सामान चोरी कर फरार हो गए. इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस और मैरी कॉम को इसकी सूचना दी. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और विभाग के तमाम आला अधिकारी मौके पर जा पहुंचे. इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम, फॉरेंसिक विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद रही और मामले की जांच शुरू की.