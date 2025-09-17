ETV Bharat / bharat

पर्यावरण और संस्कृति का नया प्रतीक दिल्ली का बांसेरा पार्क, जानिए कचरे से हरियाली तक का सफर

बस की उपयोगिता को बयां कर रहा पार्क: पार्क में करीब 30,000 बांस के पेड़ हैं, जिनकी ऊंचाई 30 फीट से अधिक है. पार्क में देशभर की 15 प्रजातियों के बांस लगाए गए हैं, जिनमें बम्बुसा बालकोआ, बम्बुसा बम्बोस, बम्बुसा नूतन, बम्बुसा टुल्डा, डेंड्रोकैलामस एस्पर, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस जैसी किस्में शामिल हैं. ये विविधता दिल्ली की जैव विविधता को समृद्ध कर रही है. बांसेरा पार्क का निर्माण पूरी तरह बांस थीम पर किया गया है, जिसमें गेट, चारदीवारी, गार्ड रूम, शेड और सजावटी वस्तुएं बांस से बनी हैं. यहां एक कन्वेंशन सेंटर भी बांस से तैयार किया जा रहा है. यमुना नदी किनारे बने इस पार्क में रिवर बीच, बड़ा चांद और बांस की सजावट से दिखाई देने वाला हुमायूं मकबरा पर्यटकों को खासा आकर्षित करता है.

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस दृष्टि से प्रेरणा ली, जिसमें 2030 तक देश की 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी सोच से उन्होंने ‘बांसेरा – abode of bamboos’ की कल्पना की. डीडीए ने 18 महीने की कड़ी मेहनत से इस प्रदूषित भूमि को एक हरे-भरे इकोलॉजिकल वंडर में बदल दिया.

अगस्त 2022 में हुआ था पार्क का उद्घाटन: यमुना नदी के किनारे नगर निगम का मालवा पड़ा हुआ था, जहां पर बसेरा पार्क बनाया गया है. बांसेरा पार्क का उद्घाटन 9 अगस्त 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया था. खास बात ये है कि पार्क की नींव तब रखी गई जब उपराज्यपाल ने 28 मई 2022 को पद संभालने के तुरंत बाद यमुना किनारे एक बुरी तरह से प्रदूषित और कचरे से ढकी जमीन का निरीक्षण किया और बस की थीम पर पार्क बनाने की पहल की.

नई दिल्ली: विश्व बांस दिवस (18 सितंबर) के अवसर पर दिल्ली का ‘बांसेरा पार्क’ पर्यावरण संरक्षण व सुंदरता का अद्भुत उदाहरण बन गया है. दिल्ली के सराय काले खां स्थित यमुना तट पर 163 हेक्टेयर में फैला यह नॉर्थ इंडिया का पहला बांस-थीम पार्क है, जिसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (डीडीए) ने 18 महीने में विकसित किया. बांसेरा पार्क में 30,000 से अधिक बांस के पौधे और 15 प्रजातियां जैसे बम्बूसा बालकोआ, डेंड्रोकैलामस एस्पर और स्ट्रिक्टस लगाए गए हैं. पार्क में बांस से बने गेट, शेड, कन्वेंशन सेंटर, वॉकिंग ट्रेल्स, बच्चों के खेल क्षेत्र, रेस्टोरेंट और म्यूजिकल फाउंटेन जैसी सुविधाएं हैं. पतंग महोत्सव, योग शिविर और सांस्कृतिक आयोजन इसे सामुदायिक केंद्र के रूप में भी पहचान देते हैं. बांसेरा पार्क न सिर्फ जैव विविधता बढ़ा रहा है बल्कि प्रदूषित भूमि को हरित नखलिस्तान में बदलकर दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा व मनोरंजन का नया स्थल दे रहा है.

हरियाली के साथ सुविधाएं लोगों को कर रहीं आकर्षित: बांसेरा पार्क में सिर्फ हरियाली ही नहीं, बल्कि आधुनिक सुविधाएं भी हैं. यहां रेस्तरां, म्यूजिकल फाउंटेन, वॉकिंग ट्रेल्स, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, जलाशय व घास के विस्तृत मैदान विकसित किए गए हैं. यह जगह दिल्लीवासियों के लिए एक नया रिक्रिएशनल डेस्टिनेशन बन गई है. पार्क ने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र रूप ले लिया है. यहां पतंग महोत्सव, योग शिविर व संगीत संध्याओं जैसे आयोजन होते हैं. इसने न केवल पर्यावरण बहाली का उदाहरण प्रस्तुत किया है, बल्कि सामुदायिक जुड़ाव व सांस्कृतिक जीवन को भी समृद्ध किया है.

रोजगार व आय का महत्वपूर्ण साधन है बांस: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का कहना है कि बांस को किसी रसायन की जरूरत नहीं होती और यह तेजी से बढ़ता है. ग्रामीण इलाकों में बांस रोजगार व आय का महत्वपूर्ण साधन है. इससे टिकाऊ फर्नीचर, फर्श, बर्तन, टूथब्रश, स्ट्रॉ, कागज और यहां तक कि कोयला भी बनाया जाता है. विश्व बांस दिवस ये याद दिलाता है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए, तो पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ आर्थिक व सामाजिक विकास भी संभव है. दिल्ली का बांसेरा पार्क इस सोच का जीवंत उदाहरण है, जिसने कचरे व प्रदूषण से ढकी भूमि को एक हरी-भरी जमीन में बदल दिया.

हॉर्टिकल्चर विभाग के सहायक निदेशक प्रदीप मौर्या ने बताया कि डीडीए द्वारा यह पार्क नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बांस प्रजाति संग्रह वाला पार्क है. लगभग 30,000 बांस के पौधे लगाए गए हैं. बांस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली घास है, जिसे बिना फॉरेस्ट विभाग की अनुमति के हार्वेस्ट किया जा सकता है. यह अन्य पौधों की तुलना में 35 प्रतिशत अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है. इससे दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर में लोगों को स्वच्छ वातावरण और परिवार संग समय बिताने का अवसर मिलता है. पार्क में प्रवेश शुल्क बच्चों व बुजुर्गों के लिए 25 रूपये और वयस्कों के लिए 50 रूपये है.

शुरू होगी नौका विहार की सुविधा: बांसेरा पार्क में रेस्टोरेंट, बोंगांव हाउस, लॉन, बच्चों के उपकरण, ट्रेस गार्डनिंग, मौसमी फूल, मेरीगोल्ड फीचर, म्यूजिकल फाउंटेन जैसी सुविधाएं हैं. आने वाले समय में लोटस पौंड, नौका विहार और यमुना किनारे तक प्राकृतिक वुडलैंड एरिया विकसित करने की योजना है. जो लोगों को प्रकृति से जोड़ेंगे.

बांसेरा पार्क में मौजूद है ये बांस:

बम्बूसा बालकोआ (निर्माण वाला मोटा बांस)

बम्बूसा बालकोआ (निर्माण वाला मोटा बांस) बम्बूसा बैम्बोस (काँटेदार बांस / पेपर वाला बांस)

बम्बूसा कछारेंसिस (कछार का बांस)

बम्बूसा नुटान्स (झुका हुआ बांस / मकान बनाने वाला बांस)

बम्बूसा पल्लिडा (हल्के हरे रंग का बांस)

बम्बूसा पॉलीमॉर्फा (मोटा दीवारों वाला बांस)

बम्बूसा स्ट्रायटा (धारीदार बांस / सजावटी बांस)

बम्बूसा टुल्दा (कागज़ और बुनाई वाला बांस)

बम्बूसा वेंट्रिकोसा (सजावटी बांस / गमले में लगाया जाने वाला बांस)

डेंड्रोकैलामस एस्पर (खाने योग्य अंकुर वाला विशाल बांस)

डेंड्रोकैलामस ब्रैंडिसीआई (मोटा दीवारों वाला बांस / वाद्य यंत्र बनाने वाला बांस)

डेंड्रोकैलामस हैमिल्टोनीआई (खाने योग्य बांस / कागज़ और मकान बनाने वाला बांस)

डेंड्रोकैलामस लॉन्गीस्पाथस (टोकरियाँ और बाड़ बनाने वाला बांस)

डेंड्रोकैलामस स्टॉक्साई (लगभग ठोस बांस / ग्रामीण मकान बनाने वाला बांस)

डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस (लौह बांस / ठोस और सूखा सहने वाला बांस)

विश्व बांस दिवस मनाने का उद्देश्य: बांस बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है. इसलिए इसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है. इससे हवा साफ होती है. बांस को बढ़ाने के लिए किसी रसायन की जरूरत नहीं होती है. हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, बांस के पर्यावरणीय, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है. बांस तेजी से वृद्धि और जल्दी से पुनर्जीवित होने की क्षमता के लिए जाना जाता है. बांस से वनों की रक्षा, बांस से जलवायु परिवर्तन से लड़ने व क्षतिग्रस्त भूमि की मरम्मत में मदद मिलती है.

