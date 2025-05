ETV Bharat / bharat

सिर्फ इनहेलर तक सीमित नहीं अस्थमा, दिमाग और पेट पर भी इसका बुरा असर, जानिए बचाव के उपाय? - WORLD ASTHMA DAY 2025

Etv Bharat ( Etv Bharat )

Published : May 6, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 1:59 PM IST

नई दिल्ली: दुनियाभर में हर साल अस्थमा से लाखों लोगों की मौत हो जाती है. लाखों की संख्या में ही अस्थमा के नए मरीज भी बढ़ जाते हैं. 2022 में आई एक स्टडी के अनुसार दुनिया में अस्थमा से होने वाली कुल मौतों में 46% मौतें भारत में होती हैं. भारत में हर साल अस्थमा से 2 लाख लोगों की मौत होती है. लोगों को इस बीमारी से बचने और उसके बारे में जागरूक करने के लिए हर साल मई के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है. इस बार यह छह मई को पड़ रहा है. इस बार अस्थमा डे की थीम सांस का उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना है. डॉक्टरों के अनुसार अस्थमा का वायु प्रदूषण से सीधा संबंध है. दिल्ली में खतरनाक स्तर पर एयर पॉल्यूशन दिल्ली में हर साल वायु प्रदूषण बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है. अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी फरवरी तक दिल्ली की हवा बहुत ही खराब रहती है. कई बार एक्यूआई 400 से 500 तक पहुंच जाता है, जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है. इससे दिल्ली के सभी अस्पतालों में ओपीडी में अस्थमा के मरीज बढ़ जाते हैं. मरीजों की संख्या में 20 से 30% की वृद्धि हो जाती है. डॉ. लवलीन शर्मा, विशेषज्ञ, पल्मोनरी मेडिसिन (ETV Bharat) कभी दिखते हैं अस्थमा के लक्षण, कभी नहीं दिखते-जानिए क्या कहना है डॉक्टर्स का अस्थमा के बारे में जानकारी देते हुए कैलाश दीपक हॉस्पिटल में पलमोनरी मेडिसिन की विशेषज्ञ डॉक्टर लवलीन शर्मा ने बताया कि अस्थमा की बीमारी मुख्यतः सांस नली की बीमारी होती है. सांस नली में सूजन आने की वजह से हमारी सांस नली का रास्ता संकरा हो जाता है तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. कई बार सांस लेते समय सांय सांय की आवाज या सीटी बजने जैसी आवाज भी आती है. डॉक्टर लवलीन ने बताया कि अस्थमा के जो लक्षण होते हैं वह एपिसोडिक होते हैं. कभी दिखते हैं और कभी नहीं दिखते हैं. मौसम खराब होने पर या धूल मिट्टी के संपर्क में आने पर मरीज को खांसी या सीने में जकड़न जैसी शिकायत होने लगती है. सामान्य दोनों में मरीज के लक्षण पता नहीं चलते हैं. दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर अस्पतालों की ओपीडी और आईपीडी में बढ़ते हैं मरीज डॉक्टर लवलीन ने बताया कि जब भी दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होती है. सर्दी के दिनों में जब दिल्ली का एक्यूआई 400 से 900 के बीच पहुंच जाता है तो हमारे पास ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. जानिए अस्थमा के लक्षण (ETV Bharat)

प्रदूषण बढ़ने पर बढ़ जाते हैं अस्थमा के मरीज अस्थमा के मरीजों की कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है. जब पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है तो हम अस्थमा के मरीजों को इनहेलर लेने की सलाह देते हैं और उनकी जो दवाइयां चल रही होती हैं उन सभी दवाइयां को टाइम से लेने और जब भी जरूरत पड़े तब इन्हेयर लेने की सलाह देते हैं. एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में स्कूल जाने वाले हर तीसरे बच्चे में अस्थमा के लक्षण डॉक्टर लवलीन शर्मा ने बताया की वायु प्रदूषण का बच्चों पर भी पूरा असर पड़ता है, जिससे उनमें भी अस्थमा के लक्षण हो जाते हैं. कुछ साल पहले दिल्ली के स्कूली बच्चों पर हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई थी कि स्कूल जाने वाले हर तीसरे बच्चे में अस्थमा के लक्षण पाए गए थे. जानें अस्थमा से बचने के तरीके (ETV Bharat) लंग केयर फाउंडेशन और पलमोकेयर रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन की अगुवाई में इस स्टडी में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को शामिल किया गया था. 29.3 फीसदी स्कूली बच्चों में अस्थमा के लक्षण मिले हैं. लड़कियों की तुलना में लड़के दो गुना अधिक प्रभावित हैं. चिंता की बात यह है कि सिर्फ 12 फीसदी बच्चों को अपनी बीमारी के बारे में पता था और उसमें से सिर्फ 3 फीसदी बच्चे ही किसी प्रकार का इनहेलर ले रहे थे. इसलिए बच्चों को वायु प्रदूषण धूल और एलर्जी वाली चीजों से दूर रखना चाहिए. डॉ लवली ने बताया कि इसके अलावा और कोई भी स्टडी अभी तक नहीं आई है.



जेनेटिक होती है अस्थमा की बीमारी डॉक्टर लवलीन ने बताया कि आमतौर पर अस्थमा की हमारी जेनेटिक होती है. जिनके परिवार में किसी की अस्थमा की हिस्ट्री रही हो किसी के माता-पिता है या कई अन्य कारणों से अस्थमा के लिए हाई रिस्क पेशेंट माना जाता है. किसी को बचपन में कभी बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुए हो या बहुत ही प्रदूषण वाली जगह में कोई रहा हो. पॉल्यूशन के संपर्क में रहा हो तो उसको अस्थमा होने के चांस रहते हैं. अस्थमा से बढ़ सकता है दिल की बीमारी का खतरा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पलमोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभाग के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर मनीष गर्ग ने बताया कि अस्थमा में सांस की नली में होने वाली सूजन फेफड़ों तक भी पहुंच जाती है. इसके अलावा यह सूजन फेफड़ों तक सीमित न रहकर पूरे शरीर में भी फैल जाती है. उन्होंने बताया कि हाल ही के अध्ययनों में यह देखने में आया है. यह सूजन धीरे-धीरे दिल की बीमारियों को भी जन्म दे सकती है. डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि अस्थमा से जूझ रहे लोगों सी रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) जैसे सूजन से जुड़े तत्वों का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है. हार्ट अटैक का भी बढ़ रहा है खतरा बता दें, ये तत्व दिल की धमनियों को संकीर्ण बना सकते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस (धमनियों का कठोर हो जाना) और यहां तक कि दिल का दौरा होने का खतरा भी बढ़ जाता है. डॉ. मनीष गर्ग ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अस्थमा को केवल एक सांस की बीमारी मानने की सोच से आगे बढ़ें. यह एक ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम है, जो दिल, पेट और पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है. इसलिए इलाज भी सिर्फ इनहेलर तक सीमित नहीं होना चाहिए. ये भी पढ़ें- अस्थमा-COPD मरीजों के लिए बड़ी खबर, वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया 'गेमचेंजर' ट्रीटमेंट, 50 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी

