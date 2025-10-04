ETV Bharat / bharat

23 साल से बेसहारा जानवरों की सेवा में जुटीं एनिमल लवर्स निमिषा भगत, बाढ़ में बचाए 500 कुत्ते

जानवरों की सेवा में तन मन धन से जुटी हैं निमिषा भगत (ETV Bharat)

निमिषा ने बताया कि बचपन से ही मुझे जानवरों से बहुत प्यार था. मैं छोटी थी तो यह कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और कमाना शुरू करूंगी तो कुछ पैसे बेसहारा जानवरों पर भी खर्च करूंगी. फिर जब मैंने कमाना शुरू किया तब से मैंने बेसहारा कुत्तों और गायों को चारा देना शुरू किया. फिर इस तरह से यह मेरे जीवन का हिस्सा बन गया. अब मैं निरंतर शाम को यमुना खादर में आवारा कुत्तों और गायों को खाना देने का काम करती हूं .

नई दिल्ली: चार अक्टूबर यानि आज वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से, जिन्होंने अपने जीवन के 23 साल बेसहारा जानवरों की सेवा में लगा दिए. हम बात कर रहे हैं निमिषा भगत की, जो पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन में अपने परिवार के साथ रहती हैं. गायों और कुत्तों को रोज़ाना खाना खिलाना हो या बीमार जानवरों का इलाज कराना, निमिषा बिना थके हर दिन ये काम करती हैं.

निमिषा बताती है कि अभी पिछले महीने यमुना खादर में आई बाढ़ की बड़ी भूमिका रही. बाढ़ के समय हम लोग कुत्तों को रेस्क्यू करने आए तो और भी एनिमल लवर हमें वहां पर मिले. फिर हम सब आपस में जुड़ गए और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया. उसके बाद हम एक टीम के रूप में काम करने लगे फिर और भी ऐसे लोग हमसे जुड़े जो जानवरों के खाने के लिए हमें पैसे से मदद करने लगे. कई बार बीमार कुत्तों और गायों का इलाज भी करते हैं.

निमिषा भगत, एनिमल लवर्स (ETV Bharat)

निमिषा का कहना है कि कुत्तों को खत्म कर देने से रेबीज की समस्या खत्म नहीं होगी. हर डॉग रेबीज करियर नहीं होता है. अगर समय पर उसका वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो उसमें रेबीज की संभावना नहीं रहती है. हमने बाढ़ खत्म होने के बाद यहां यमुना खादर में 40 से जायदा कुत्तों का वैक्सीनेशन और नसबंदी करा दी है.

बीमार गाय का इलाज करती निमिषा (ETV Bharat)

निमिषा ने कहा कि इस मामले में एबीसी रूल बड़े साफ हैं, जिनका पालन करने में एमसीडी सक्षम नहीं है. अगर एमसीडी एनिमल बर्थ कंट्रोल पर काम करें तो कुत्तों की समस्या नहीं हो सकती है. निमिषा ने कहा कि जानवर भी हमारे जीवन का हिस्सा है. बहुत से लोग एनिमल लवर को जानवरों को खाना खिलाने से रोकते हैं. मारपीट भी कर देते हैं. यह गलत है.

निमिषा भगत, एनिमल लवर्स (ETV Bharat)

निमिषा ने कहा कि प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही थी कि पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कौवे की औ तीसरी रोटी कुत्ते की. यह परंपरा अब विलुप्त होती जा रही है. इसलिए लोग जानवरों से नफरत करने लगे हैं. अगर हम इन परंपराओं को माने तो अभी भी कोई समस्या नहीं है. लोगों के अंदर जानवरों के प्रति दया और करुणा का भाव खत्म हो रहा है. इससे समस्याएं बढ़ रही हैं. लोगों को भी जानवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी. मैं अपनी पूरी टीम के साथ साथ कुत्तों की समस्या के समाधान में एमसीडी का सहयोग करने के लिए तैयार हूं.

एनिमल लवर्स निमिषा भगत से खास बातचीत (ETV Bharat)

परिवार में सभी डॉग लवर, कभी नहीं हुई इस काम को करने में समस्या

निमिषा ने बताया कि उनके परिवार में सभी लोग एनिमल लवर हैं. इसलिए उनको यह काम करने में कभी कोई समस्या नहीं आई. परिवार में पहले से ही पालतू कुत्ते रहते हैं. सभी रिश्तेदारों ने भी कुत्ते पाल रखे हैं. ऐसे मैं मुझे बेसहारा जानवरों के लिए काम करने से किसी ने नहीं रोका बल्कि सभी ने मेरा सहयोग किया. निमिषा ने यह भी बताया कि यमुना खादर की बाढ़ के समय हमने 500 से ज्यादा कुत्तों का रेस्क्यू कराया और उन्हें पानी से बाहर निकाला.



