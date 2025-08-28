हैदराबाद: बुकिंग काउंटर से लेकर सुरक्षा जाँच तक रेलवे स्टेशन पर काम चुनौतीपूर्ण और साहसिक दोनों होता है. हर काम सटीकता और जिम्मेदारी की माँग करता है, क्योंकि जरा सी भी चूक से बड़ा खतरा हो सकता है.

जब ट्रेनें आ रही हों या जा रही हों तो सही समय पर सिग्नल दिए जाने चाहिए, जब यात्री बड़ी संख्या में इकट्ठा हों तो दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए, जब लंबी कतारें लगें तो ट्रेन आने से पहले टिकट जल्दी जारी किए जाने चाहिए. जब भीड़ बढ़ जाए तो चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जानी चाहिए. व्यस्त स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ को संभालना कभी आसान नहीं होता. फिर भी दक्षिण मध्य रेलवे के कई स्टेशनों पर महिला कर्मचारी आत्मविश्वास और कुशलता से इन जिम्मेदारियों को निभा रही हैं.

यहां की एक खास बात यह है कि बुकिंग क्लर्क से लेकर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तक, स्टेशन मास्टर से लेकर पूछताछ और जांच कर्मचारियों तक, पूरी व्यवस्था महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है. तेलंगाना में बेगमपेट, विद्यानगर और गुंडलापोचंपल्ली स्टेशन और आंध्र प्रदेश में रामवरप्पाडु और चंद्रगिरि स्टेशन सभी महिला अधिकारियों के अधीन हैं. ये स्टेशन इस बात का प्रमाण हैं कि महिला रेलवे कर्मचारी न केवल ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के दबाव को संभालने में सक्षम हैं बल्कि उनमें उत्कृष्टता भी प्राप्त कर रही हैं.

महिला यात्रियों के लिए यह व्यवस्था अतिरिक्त सहजता प्रदान करती है. चूँकि कर्मचारी भी महिलाएँ हैं इसलिए यात्रियों को बिना किसी झिझक या डर के उनसे संपर्क करने, प्रश्न पूछने और अपनी शंकाओं का समाधान करने में अधिक सहजता महसूस होती है. वाणिज्यिक लिपिक, पूछताछ और आरक्षण लिपिक, उप-निरीक्षक और स्टेशन मास्टर जैसे विभिन्न पदों पर महिलाओं की उपस्थिति ने एक अधिक सुलभ और सहायक वातावरण का निर्माण किया है.

स्टेशनों के अलावा, रेलवे संचालन के महत्वपूर्ण विभागों में भी महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी है. उदाहरण के लिए विजयवाड़ा में वैगन डिपो के ओवरहालिंग सेक्शन में 35 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो मालगाड़ी के वैगनों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि इस महिला-प्रधान विभाग की स्थापना के बाद से प्रदर्शन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

ये उदाहरण इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे महिलाएं उन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं जिन्हें कभी उनके लिए बहुत अधिक माना जाता था. चाहे भीड़ को संभालना हो, समय की पाबंदी बनाए रखना हो या सुरक्षा सुनिश्चित करना हो, दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिबद्धता और दक्षता, लिंग से अधिक मायने रखती है. उनकी उपस्थिति न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि सार्वजनिक सेवा में महिलाओं की भूमिका के बारे में धारणा को भी नया रूप दे रही है.