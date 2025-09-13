ETV Bharat / bharat

रिश्तेदार के साथ बाइक पर बैठकर लौट रही थी, लोगों को लगा फुल रोमांस चल रहा है...लाठी डंडो से पीटा

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाकर गांव के कुछ लोगों ने महिला और दो लोगों को जमकर पीटा.

Kangaroo court Woman
प्रतीकात्मक तस्वीर (source canva AI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में अवैध संबंध के आरोप में महिला और दो अन्य लोगों को बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया. मामला जिले के जशीपुर थाना क्षेत्र के बेगुनिया गांव की है.

खबर के मुताबिक, महिला ने शुक्रवार को काशीपाल गांव से अपने दो रिश्तेदारों को बाजार में खरीदारी के लिए मदद के लिए जशीपुर बुलाया था. शाम करीब 4 बजे, जब वह दोनों पुरुषों के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रही थी, तो स्थानीय लोगों और महिला के परिवार के सदस्यों ने उन्हें गांव के चौराहे पर रोक लिया.

police station
पुलिस थाना (ETV Bharat)

खबरों के मुताबिक, महिला ने शुक्रवार को काशीपाल गांव से अपने दो रिश्तेदारों को बाजार में खरीदारी के लिए मदद के लिए जशीपुर बुलाया था. शाम करीब 4 बजे, जब वह रिश्तेदारों के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रही थी, तो स्थानीय लोगों और महिला के परिवार के सदस्यों ने उन्हें गांव के चौराहे पर रोक लिया.

महिला पर गैर पुरुष के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए, ग्रामीणों ने तीनों, महिला और दो पुरुषों को पास के एक खुले मैदान में एक बिजली के खंभे से बांध दिया और लाठी-डंडों, चप्पलों और रॉड से बेरहमी से पीटा.

शाम को सूचना मिलने पर, जशीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ितों की जान बचाई. तीनों पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए जशीपुर मेडिकल ले जाया गया. पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ के लिए सात लोगों को हिरासत में लिया है. भीड़ के हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.

देश के कई हिस्सों से अवैध संबंध से जुड़ा मामला सामने हमने देखने और सुनने को मिलता है. ऐसा ही एक मामला तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की थी. खबर अप्रैल 2025 की है, जहां शादी के बाद अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने तीन मासूम बच्चों की हत्या कर दी. पुलिस ने एक सप्ताह पहले तीन बच्चों की हुई हत्या के बाद इस नतीजे पर पहुंची है, कि महिला के विवाहेतर संबंधों के चलते ही उसके बच्चों की जान चली गई.

ये भी पढ़ें: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला! महिला ने अपने 3 मासूम बच्चों को जान से मारा, पुलिस ने गिरफ्तार किया

