रिश्तेदार के साथ बाइक पर बैठकर लौट रही थी, लोगों को लगा फुल रोमांस चल रहा है...लाठी डंडो से पीटा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( source canva AI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 13, 2025 at 5:21 PM IST 2 Min Read

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में अवैध संबंध के आरोप में महिला और दो अन्य लोगों को बांधकर बुरी तरीके से पीटा गया. मामला जिले के जशीपुर थाना क्षेत्र के बेगुनिया गांव की है. खबर के मुताबिक, महिला ने शुक्रवार को काशीपाल गांव से अपने दो रिश्तेदारों को बाजार में खरीदारी के लिए मदद के लिए जशीपुर बुलाया था. शाम करीब 4 बजे, जब वह दोनों पुरुषों के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रही थी, तो स्थानीय लोगों और महिला के परिवार के सदस्यों ने उन्हें गांव के चौराहे पर रोक लिया. पुलिस थाना (ETV Bharat)