पुरुलिया में खाना खाकर महिला तीनों बेटियों के साथ सोने चली गई, रहस्यमयी तरीके से हुई मौत

पुरुलिया: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक महिला और उसकी तीन नाबालिग बेटियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई. यह घटना गुरुवार देर रात पुरुलिया के बंदोवन थाना क्षेत्र के लतापाड़ा गांव में हुई. पुलिस को आशंका है कि, फूड प्वाइजनिंग की वजह से इन लोगों की जान चली गई.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस घटना में प्रिया गराई (32), उसकी तीन बेटियों बैशाखी गराई (12), पल्लवी गराई (10) और सौरवी गराई (6) की मौत हो गई.

प्रिया गराई रात में खाना खाकर अपनी तीनों बेटियों के साथ सोने चली गई थी. उसके ससुर बरामदे में थे. रात करीब 10 बजे उसका पति आनंद झारखंड से अनाज बेचकर घर पहुंचा. उसने काफी आवाज दी लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वह घर के अंदर गया. घर के अंदर उसने देखा कि तीनों बेटियां के साथ उसकी पत्नी बिस्तर पर बेहोश पड़ी है.

उसके बाद चारों को इलाज के लिए बंदोवन स्थित प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पत्नी और तीनों बच्चों की मौत हो गई. ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शवों को शुक्रवार सुबह पुरुलिया मेडिकल कॉलेज पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस घटना को लेकर मानबाजार अनुमंडल के पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस को आशंका है कि, महिला और उसके तीन बच्चों की मौत फूड प्वाइजनिंग की वजह से हुई होगी. बंदोवन पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है.

जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अभियान) जोधाबार अविनाश भीमराव ने कहा कि, सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. हालांकि. उन्होंने कहा कि, अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. वहीं आनंद का कहना है कि, उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि, आखिर यह घटना कैसे हुई.