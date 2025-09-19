20 रुपये में 4 पीस गोलगप्पे! महिला रोते हुए धरने पर बैठी, आखिर में पुलिस को बीच में आना पड़ा
गोलगप्पे वाले ने महिला को 20 रुपये में सिर्फ चार गोलगप्पे दिए. इस पर महिला नाराज होकर धरने पर बैठ गई.
वडोदरा : गुजरात के वडोदरा शहर में गोलगप्पे (पानी पुरी) को लेकर एक चौंकाने वाली घटना घटी है. आमतौर पर लोग पानीपूरी को लेकर मौज-मस्ती करते हैं या कभी-कभी छोटी-मोटी परेशानी भी हो जाती है, लेकिन वडोदरा के सूरसागर इलाके में पानीपूरी को लेकर हुआ हंगामा अब चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक महिला पानी पुरी खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया. वह इसे खाने के लिए एक गोलगप्पे के ट्रक पर गई थी.
20 रुपये में 6 पानीपूरी देने की बजाय गोलगप्पे वाले ने उसे केवल 4 पीस दिए. इस बात पर महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह बीच सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगी और गोलगप्पे वाले ट्रक को रोकने की जिद करने लगी.
घटना का विवरण
वडोदरा शहर के सूरसागर इलाके में शाम के समय लोग हमेशा की तरह पानी पुरी के ट्रकों पर लाइन में खड़े थे. इसी बीच, एक महिला 20 रुपये की पानी पुरी खरीदने ट्रक पर पहुंच गई. जैसे ही गोलगप्पे वाले ने महिला को 4 पानी पुरी दी, विवाद शुरू हो गया. महिला ने तुरंत विरोध किया कि उसे 20 रुपये में 6 पानी पुरी मिलनी चाहिए, जबकि सिर्फ 4 देना उचित नहीं है. ट्रक ड्राइवर ने समझाने की कोशिश की कि सामान महंगा होने के कारण यह दाम रखा गया है. लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय, महिला ने जमकर हंगामा किया.
महिला सड़क पर बैठ गई
इसके बाद महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह सड़क के बीचों-बीच बैठकर विरोध करने लगी. आसपास भीड़ जमा होने लगी।.महिला ने पुलिस को बुलाने और पानी पुरी वाले ट्रक को रोकने की मांग की. ट्रक ड्राइवर ने कई बार समझाने की कोशिश करता रहा कि, दाम में बदलाव सामान की कीमत के कारण हुआ है. लेकिन महिला 6 गोलगप्पे की अपनी जिद पर अड़ी रही. ऐसी स्थिति के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया.
पुलिस का हस्तक्षेप
आखिरकार, स्थानीय लोगों ने पुलिस को बुलाया. पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो महिला ने अपना आरोप दोहराया कि उसे 20 रुपये में 6 गोलगप्पे मिलने चाहिए, लेकिन ट्रक ड्राइवर सिर्फ 4 पीस दे रहा है. पुलिस ने महिला को समझाने की कोशिश की कि इस तरह की बात पर सड़क पर बैठकर हंगामा करना ठीक नहीं है. साथ ही, ट्रक ड्राइवर को ग्राहकों से पहले ही रेट स्पष्ट करने की हिदायत भी दी ताकि विवाद से बचा जा सके.
लोगों में चर्चा का विषय
यह घटना जल्द ही आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन गई।. कुछ लोगों ने महिला के गुस्से को सही ठहराया और कहा कि, ट्रक ड्राइवर अक्सर ग्राहकों को ठगते हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना था कि पानी पुरी जैसी छोटी सी बात पर सड़क पर बैठकर हंगामा करना ठीक नहीं है. इस तरह का व्यवहार शहर की छवि खराब करता है.
बढ़ती महंगाई का मुद्दा
इस घटना के कारण महंगाई का मुद्दा भी चर्चा में आ गया. ट्रक ड्राइवरों का दावा था कि कच्चे माल की कीमतें बढ़ गई हैं. खासकर आलू, पुरी, मसाले और मसालेदार पानी बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी हो गई हैं, इसलिए उन्हें सामान कम करना पड़ा है. हालांकि, ग्राहकों का मानना है कि अगर दाम बढ़ाए जाएँ तो ठीक है, लेकिन मात्रा कम करना ठीक नहीं है.
शांतिपूर्ण समापन
आखिरकार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ. महिला को समझाने के बाद उन्होंने सड़क खाली कर दी. ट्रक चालक ने यह भी वादा किया कि दामों का स्पष्ट बोर्ड लगा दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न आए.
