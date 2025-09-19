20 रुपये में 4 पीस गोलगप्पे! महिला रोते हुए धरने पर बैठी, आखिर में पुलिस को बीच में आना पड़ा

ETV Bharat / bharat

20 रुपये में 4 पीस गोलगप्पे! महिला रोते हुए धरने पर बैठी ( ETV Bharat )

वडोदरा : गुजरात के वडोदरा शहर में गोलगप्पे (पानी पुरी) को लेकर एक चौंकाने वाली घटना घटी है. आमतौर पर लोग पानीपूरी को लेकर मौज-मस्ती करते हैं या कभी-कभी छोटी-मोटी परेशानी भी हो जाती है, लेकिन वडोदरा के सूरसागर इलाके में पानीपूरी को लेकर हुआ हंगामा अब चर्चा का विषय बन गया है. यहां एक महिला पानी पुरी खाने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया. वह इसे खाने के लिए एक गोलगप्पे के ट्रक पर गई थी. 20 रुपये में 6 पानीपूरी देने की बजाय गोलगप्पे वाले ने उसे केवल 4 पीस दिए. इस बात पर महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह बीच सड़क पर बैठकर हंगामा करने लगी और गोलगप्पे वाले ट्रक को रोकने की जिद करने लगी. घटना का विवरण वडोदरा शहर के सूरसागर इलाके में शाम के समय लोग हमेशा की तरह पानी पुरी के ट्रकों पर लाइन में खड़े थे. इसी बीच, एक महिला 20 रुपये की पानी पुरी खरीदने ट्रक पर पहुंच गई. जैसे ही गोलगप्पे वाले ने महिला को 4 पानी पुरी दी, विवाद शुरू हो गया. महिला ने तुरंत विरोध किया कि उसे 20 रुपये में 6 पानी पुरी मिलनी चाहिए, जबकि सिर्फ 4 देना उचित नहीं है. ट्रक ड्राइवर ने समझाने की कोशिश की कि सामान महंगा होने के कारण यह दाम रखा गया है. लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय, महिला ने जमकर हंगामा किया. महिला सड़क पर बैठ गई इसके बाद महिला का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह सड़क के बीचों-बीच बैठकर विरोध करने लगी. आसपास भीड़ जमा होने लगी।.महिला ने पुलिस को बुलाने और पानी पुरी वाले ट्रक को रोकने की मांग की. ट्रक ड्राइवर ने कई बार समझाने की कोशिश करता रहा कि, दाम में बदलाव सामान की कीमत के कारण हुआ है. लेकिन महिला 6 गोलगप्पे की अपनी जिद पर अड़ी रही. ऐसी स्थिति के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गया.