महिला सरपंच की शर्मनाक करतूत: बस में महिला के बैग से चुराये सोने के गहने

चेन्नईः तमिलनाडु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. तिरुपत्तूर जिले की एक महिला सरपंच को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग आश्चर्यजनक हैं. वे सवाल भी उठा रहे हैं कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के कृत्य में कैसे शामिल हो सकता है. बता दें कि सरपंच पर दो पक्षों के विवाद को सुलझाने की भी जिम्मेवारी होती है.

क्या है घटनाः

पुलिस ने बताया कि यह घटना 3 जुलाई की है. चेन्नई के नेलकुंड्रम रेड्डी स्ट्रीट निवासी 50 वर्षीय वरलक्ष्मी 3 जुलाई को कांचीपुरम से टीएनएसटीसी बस से लौट रही थीं. उनके हैंडबैग में चार तोले सोने के आभूषण थे. चेन्नई के प्याज मंडी बस स्टॉप पर उतरने के बाद वह घर पहुंची. वहां, जब उन्होंने अपना बैग खोला तो पाया कि उनके बैग में रखे आभूषण गायब थे. उसने तत्काल कोयम्बेडु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने जांच शुरू कीः

कोयंबेडु पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने नेलकुंद्रम क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. ढेर सारे फुटेज खंगालने के बाद एक फुटेज में एक महिला को वरलक्ष्मी के बैग से आभूषण चुराते हुए देखा गया. पुलिस ने पीड़िता को वीडियो दिखाया तो उसने बताया कि वह महिला उसके साथ बस में थी. अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि आरोपी महिला की पहचान कैसे की जाए.