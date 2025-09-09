महिला सरपंच की शर्मनाक करतूत: बस में महिला के बैग से चुराये सोने के गहने
चेन्नई में 50 वर्षीय महिला बस से जा रही थीं. हैंडबैग में सोने के आभूषण थे. बस से उतरकर घर पहुंची तो जेवरात गायब थे.
Published : September 9, 2025 at 8:50 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. तिरुपत्तूर जिले की एक महिला सरपंच को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग आश्चर्यजनक हैं. वे सवाल भी उठा रहे हैं कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह के कृत्य में कैसे शामिल हो सकता है. बता दें कि सरपंच पर दो पक्षों के विवाद को सुलझाने की भी जिम्मेवारी होती है.
क्या है घटनाः
पुलिस ने बताया कि यह घटना 3 जुलाई की है. चेन्नई के नेलकुंड्रम रेड्डी स्ट्रीट निवासी 50 वर्षीय वरलक्ष्मी 3 जुलाई को कांचीपुरम से टीएनएसटीसी बस से लौट रही थीं. उनके हैंडबैग में चार तोले सोने के आभूषण थे. चेन्नई के प्याज मंडी बस स्टॉप पर उतरने के बाद वह घर पहुंची. वहां, जब उन्होंने अपना बैग खोला तो पाया कि उनके बैग में रखे आभूषण गायब थे. उसने तत्काल कोयम्बेडु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने जांच शुरू कीः
कोयंबेडु पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने नेलकुंद्रम क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. ढेर सारे फुटेज खंगालने के बाद एक फुटेज में एक महिला को वरलक्ष्मी के बैग से आभूषण चुराते हुए देखा गया. पुलिस ने पीड़िता को वीडियो दिखाया तो उसने बताया कि वह महिला उसके साथ बस में थी. अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि आरोपी महिला की पहचान कैसे की जाए.
कैसे पकड़ी गयीः
पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की. जिस स्टैंड से महिला बैठी थी वहां तस्वीर दिखाकर पूछताछ की. मुखबिरों को भी इस काम में लगाया गया. लंबी खोजबीन के बाद आखिरकार उस महिला की पहचान हो गयी. संदिग्ध की पहचान तिरुपत्तूर जिले की नारियमबट्टू पंचायत की अध्यक्ष भारती के रूप में हुई. उसकी उम्र करीब 56 साल बतायी जाती है.
आपराधिक इतिहास हैः
पुलिस ने भारती को गिरफ्तार करने के बाद तिरुपत्तूर से चेन्नई लेते आयी. जांच में पता चला कि भारती के खिलाफ तिरुपत्तूर, वेल्लोर, अंबुर और वृधमपट्टू में कई अन्य मामले भी लंबित हैं. पुलिस को आशंका है कि इसके पीछे एक गिरोह भी काम कर सकती है. कोयंबेडु पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. उसके लंबित केसों को भी खंगाल रही है.
