तिरुवनंतपुरम: साढ़े तीन दशकों में तीन हजार से ज्यादा घर बनाने वाली महिला राजमिस्त्री (Mason) पुष्पा मेस्थिरी पुरुष-प्रधान निर्माण क्षेत्र में दुर्लभ महिला चेहरों में से एक हैं. पुष्पा कन्नूर के कुथुपरम्बा के पास मेट्टेम्मल की एक अनुभवी राजमिस्त्री हैं. पुष्प ने राजमिस्त्री का काम कर के इस धारणा को बदल दिया है कि राजमिस्त्री का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं.

पुष्पा याद करती हैं, "शुरुआत में दूसरे पुरुष राजमिस्त्री मुझे दुश्मनी की नजर से देखते थे. मैं सबके साथ मिलकर आगे बढ़ी. धीरे-धीरे, सारा विरोध दूर हो गया. हम 22 ठेकेदार, इस मुकाम पर पहुंच गए कि हम छत के काम के लिए तख्ते और सपोर्ट खरीदते और एक-दूसरे को किराए पर देते थे."

हालांकि, कंक्रीट के काम में महिलाओं को सहायक के रूप में काम करते देखना अब असामान्य नहीं रहा, फिर भी महिलाओं को मुख्य राजमिस्त्री की भूमिका निभाते देखना दुर्लभ है, लेकिन पुष्पा मेस्थिरी की यात्रा ने राजमिस्त्री कौन हो सकता है, इस बारे में धारणा को पूरी तरह बदल दिया है. राजमिस्त्री शब्द सुनते ही मन में एक स्थानीय पुरुष राजमिस्त्री की छवि उभरती है. पुष्पा मेस्थिरी के आने से यह धारणा बदल गई है."

कठिनाइयों से भरी यात्रा

पुष्पा ने 16 साल की उम्र में उस समय काम करना शुरू किया, जब उनके पिता बीमार पड़ गए और उन्हें मजदूरी के क्षेत्र में जाना पड़ा. चार छोटे भाइयों की देखभाल के दौरान उन्होंने और उनके बड़े भाई ने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में मदद करने के लिए श्रमशक्ति में प्रवेश किया.

निर्माण स्थल पर उनका पहला काम बजरी और रेत धोना था. उनके समर्पण ने जल्द ही उनके सुपरवाइजर का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें अधिक कुशल ढलाई के काम में लगा दिया गया. शादी के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए काम छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही इस क्षेत्र में वापस आ गईं, इस बार जुड़वा बच्चों की मां के रूप में और एक बड़े उद्देश्य के साथ.

मूरियाटे के एक राजमिस्त्री, कुन्हीरामन के मार्गदर्शन में उन्होंने चिनाई, माप, सेंटरिंग और पाइलिंग के तकनीकी पहलुओं को सीखा. समय के साथ उन्होंने न केवल इनमें मास्टरी हासिल की, बल्कि उत्कृष्टता भी अर्जित की. पुष्पा अपने काम की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहती हैं, "चिनाई और कंक्रीट के काम में माप का बहुत महत्व है. अगर गणना गलत हुई, तो पूरी इमारत क्षतिग्रस्त हो जाएगी."

पुरुष मजदूरों की टीम तैयार की

25 साल की उम्र में पुष्पा ने अपने लिए तख्ते और बांस खरीदने के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी और दस पुरुष मजदूरों की एक टीम तैयार की. इस दौरान उन्हें कुथुपरम्बा, मम्बरम, कीझाथुर और कायालोडु में कंक्रीट की छत बनाने के काम के लिए सीधे फोन आने लगे. पुष्पा एक मजबूत टीम का नेतृत्व करती हैं, जिसमें ज़्यादातर मलयाली पुरुष होते हैं. कभी-कभी, खास तौर पर मुश्किल दिनों में वह दूसरे राज्यों से दो या तीन अतिरिक्त मजदूरों को काम पर रख लेती हैं. अपने ही क्षेत्र से काम मिलने के कारण पुष्पा को कभी भी काम की तलाश में केरल से बाहर नहीं जाना पड़ा.

उनके एक ग्राहक के के सहदेवन कहते हैं, "चूंकि राजमिस्त्री एक महिला है इसलिए मेरे घर के काम में कभी कोई गलती नहीं हुई. पुष्पा की टीम के माप और काम बहुत सटीक होते हैं.” पुष्पा की सटीकता और विश्वसनीयता ही उन्हें उन घरों में वापस काम के लिए लाती है जिन्हें बनाने में उन्होंने मदद की थी.

पुरुष-प्रधान क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत

पुष्पा उन ठेकेदारों के समूह में एकमात्र महिला हैं जिन्होंने अपने तरीकों को आधुनिक बनाया है—पारंपरिक लकड़ी के तख्तों की जगह किराये के एंगल और लोहे की चादरें इस्तेमाल की हैं, और एफिशियंसी बढ़ाने के लिए मशीन मिक्सिंग का इस्तेमाल शुरू किया है. हालांकि उन्होंने इस क्षेत्र में तब कदम रखा था जब महिला राजमिस्त्रियों के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब समय बदल गया है. अब घर के मालिक उन्हें ढूंढ़ते हैं. निर्माण समुदाय उनका सम्मान करता हैऔर इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने महिलाओं की भावी पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है.

ईंटों और बीम के काम से आगे बढ़कर पुष्पा ने सम्मान और स्वतंत्रत जीवन बनाया है. हालांकि वह खुद औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके तीन बच्चे जरूर शिक्षा प्राप्त करें. सभी ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है. उनका एक बेटा उनके साथ निर्माण कार्य में काम करता है; दूसरा खाड़ी देश में नौकरी करता है.

यह भी पढ़ें- भारत से चीन के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए तैयार इंडिगो