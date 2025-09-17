पश्चिम बंगाल : छापे में खुलासा, महिलाओं की डिलीवरी कराने घर पर ही बना लिया लेबर रूम, महिला ने नहीं ली कोई ट्रेनिंग

ETV Bharat / bharat

मालदा (पश्चिम बंगाल) : बाजार में सर्जरी के बाद अब मालदा में घर में ही लेबर रूम बनाने का मामला सामने आया है. ग्रामीण इलाके में एक महिला अपने घर के एक कमरे को लेबर रूम बनाकर बच्चों का जन्म कराती हुई पाई गई. एक आशा कार्यकर्ता के ज़रिए यह खबर स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची. खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम ने महिला के घर पर छापा मारा. जब अधिकारी उस कमरे में दाखिल हुए तो हैरान रह गए. इस दौरान पकड़ी गई महिला ने सबके सामने कबूल किया कि वह अवैध रूप से बच्चे की डिलीवरी कराती थी. हालांकि, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. उसे एक लिखित मुचलके पर रिहा कर दिया गया कि वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगी. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की यह बदहाल तस्वीर हरिश्चंद्रपुर की है. इस घटना को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि महिला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि उसने खुद अवैध रूप से बच्चे डिलीवरी कराने की बात स्वीकार की थी. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन मामलों में गिरफ्तारी का कोई सख्त कानून नहीं है. इसलिए, उसे कानून के अनुसार मुचलके पर रिहा कर दिया गया. अब से स्वास्थ्य विभाग उस पर नज़र रखेगा. आरोपी महिला का नाम मनो रविदास है. वह 64 साल की है. वह हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक नंबर 1 के हरिश्चंद्रपुर ग्राम पंचायत के तेनतुलबाड़ी गांव की निवासी है. इलाके में उसे ग्रामीण दाई के रूप में जाना जाता है. हालांकि उसने प्रसव से जुड़ी कोई सरकारी ट्रेनिंग कभी नहीं ली है. कई स्थानीय लोगों का कहना है कि मनो एक दाई के तौर पर काफ़ी मशहूर है. उस इलाके के लोग ही नहीं, बल्कि दूर-दूर से ग्रामीण गर्भवती महिलाएं भी प्रसव पीड़ा होने पर उसके पास प्रसव के लिए लाई जाती हैं. वह इसके लिए अच्छी-खासी रकम वसूलती है. इसी तरह उसका धंधा चल रहा था. लेकिन कुछ दिन पहले, उस इलाके की एक आशा कार्यकर्ता यह खबर पाकर उसके घर गई. उसने देखा कि मनो देवी ने एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई थी. साथ ही उसने गर्भवती महिला की नाल भी काट दी थी. इस दिन आशा कार्यकर्ता की मनो देवी और उसके परिवार वालों से तीखी बहस हुई. इसके बाद उसने पूरी बात उच्च अधिकारियों को बताई. तब स्वास्थ्य विभाग ने अचानक मनो देवी के घर पर छापा मारा. हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक क्रमांक 2 के स्वास्थ्य अधिकारी तापसकुमार मजूमदार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अचानक मनो देवी के घर पर छापा मारा.