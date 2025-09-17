पश्चिम बंगाल : छापे में खुलासा, महिलाओं की डिलीवरी कराने घर पर ही बना लिया लेबर रूम, महिला ने नहीं ली कोई ट्रेनिंग
पश्चिम बंगाल के मालदा में एक महिला के द्वारा अपने घर ही बिना ट्रेनिंग के लेबर रूम बनाकर महिलाओं की डिलीवरी कराई जाती थी.
Published : September 17, 2025 at 11:43 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल) : बाजार में सर्जरी के बाद अब मालदा में घर में ही लेबर रूम बनाने का मामला सामने आया है. ग्रामीण इलाके में एक महिला अपने घर के एक कमरे को लेबर रूम बनाकर बच्चों का जन्म कराती हुई पाई गई.
एक आशा कार्यकर्ता के ज़रिए यह खबर स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची. खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम ने महिला के घर पर छापा मारा.
जब अधिकारी उस कमरे में दाखिल हुए तो हैरान रह गए. इस दौरान पकड़ी गई महिला ने सबके सामने कबूल किया कि वह अवैध रूप से बच्चे की डिलीवरी कराती थी.
हालांकि, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया. उसे एक लिखित मुचलके पर रिहा कर दिया गया कि वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगी. ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की यह बदहाल तस्वीर हरिश्चंद्रपुर की है.
इस घटना को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि महिला को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जबकि उसने खुद अवैध रूप से बच्चे डिलीवरी कराने की बात स्वीकार की थी.
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन मामलों में गिरफ्तारी का कोई सख्त कानून नहीं है. इसलिए, उसे कानून के अनुसार मुचलके पर रिहा कर दिया गया. अब से स्वास्थ्य विभाग उस पर नज़र रखेगा.
आरोपी महिला का नाम मनो रविदास है. वह 64 साल की है. वह हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक नंबर 1 के हरिश्चंद्रपुर ग्राम पंचायत के तेनतुलबाड़ी गांव की निवासी है. इलाके में उसे ग्रामीण दाई के रूप में जाना जाता है. हालांकि उसने प्रसव से जुड़ी कोई सरकारी ट्रेनिंग कभी नहीं ली है. कई स्थानीय लोगों का कहना है कि मनो एक दाई के तौर पर काफ़ी मशहूर है.
उस इलाके के लोग ही नहीं, बल्कि दूर-दूर से ग्रामीण गर्भवती महिलाएं भी प्रसव पीड़ा होने पर उसके पास प्रसव के लिए लाई जाती हैं. वह इसके लिए अच्छी-खासी रकम वसूलती है. इसी तरह उसका धंधा चल रहा था. लेकिन कुछ दिन पहले, उस इलाके की एक आशा कार्यकर्ता यह खबर पाकर उसके घर गई. उसने देखा कि मनो देवी ने एक गर्भवती महिला की डिलीवरी कराई थी. साथ ही उसने गर्भवती महिला की नाल भी काट दी थी.
इस दिन आशा कार्यकर्ता की मनो देवी और उसके परिवार वालों से तीखी बहस हुई. इसके बाद उसने पूरी बात उच्च अधिकारियों को बताई. तब स्वास्थ्य विभाग ने अचानक मनो देवी के घर पर छापा मारा.
हरिश्चंद्रपुर ब्लॉक क्रमांक 2 के स्वास्थ्य अधिकारी तापसकुमार मजूमदार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने अचानक मनो देवी के घर पर छापा मारा.
हरिश्चंद्रपुर थाने के पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे. अचानक प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर मनोदेवी घबरा गईं. वह अपने ही लेबर रूम के खंभे के नीचे छिप गईं. स्वास्थ्यकर्मियों ने उसे वहां से निकाला.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उस कमरे में रखे सारे उपकरण देखकर दंग रह गए. जटिल सर्जरी को छोड़कर, प्रसव के लिए सभी उपकरण वहां रखे हुए थे.
वहां ढेर सारी दवाइयां थीं, सलाइन की बोतलें भी थीं. उस कमरे में कई प्रतिबंधित दवाइयां भी मिलीं. सब कुछ ज़ब्त कर लिया गया. फिर, मनोदेवी से लिखित मुचलका लेकर उसे छोड़ दिया गया. उस मुचलके में उन्होंने लिखा था, "मैं काफ़ी समय से इस इलाके में अलग-अलग घरों में जाकर गर्भवती महिलाओं को दवाइयां पहुंचाती और पिलाती रही हूं. अब मैं स्वीकार करती हूं कि भविष्य में ऐसा काम दोबारा नहीं करूंगी.
ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी तापस कुमार मजूमदार इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे.हालांकि, हरिश्चंद्रपुर के ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी क्रमांक 1 के प्रभारी डॉ. छोटन मंडल ने कहा, "मैं महिला के खिलाफ इस तरह के आरोप काफी समय से सुन रहा हूं."
हालांकि सबूतों के अभाव में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. आखिरकार, एक स्वास्थ्यकर्मी ने यह मामला हमारे ध्यान में लाया. उसने अपने आरोपों के समर्थन में एक वीडियो क्लिप भी हमें दी.
फिर महिला के घर पर छापा मारने का फैसला किया गया. महिला ने अपने गैरकानूनी कामों को कबूल कर लिया है. इसलिए उसे कानून के मुताबिक मुचलके पर रिहा कर दिया गया है. अगर वह आगे भी ऐसी हरकतें करती रही तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अब से उस पर नज़र रखी जा रही है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला एक स्थानीय नर्सिंग होम में एक डॉक्टर के अधीन काम करती थी. वह प्रसव में डॉक्टर की मदद करती थी. नर्सिंग होम एक साल पहले बंद हो गया था.
तब से, वह अपने घर में ही लेबर रूम बनाकर गर्भवती महिलाओं का प्रसव करा रही है. वह मुख्य रूप से दूसरे राज्यों से आए मज़दूरों को ही अपना निशाना बनाती थी. हालांकि, मज़दूरों के अलावा भी कई लोग उसके घर प्रसव कराने आते थे. इससे उसे अच्छी-खासी कमाई हो जाती थी.
सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकार चिकित्सा सेवा क्षेत्र पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है? क्या उस पैसे से ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार हो रहा है? हरिश्चंद्रपुर के दो प्रखंडों में एक के बाद एक हो रही घटनाएं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर पेश नहीं करतीं.
