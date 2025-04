ETV Bharat / bharat

महिला ने एक साथ दिया 4 बच्चों को जन्म, फिर हुआ वह जिसका मां ने सपने में भी नहीं सोचा था - WOMAN BIRTH TO 4 CHILDREN

भोपाल में 4 बच्चों का जन्म ( Getty Image )

भोपाल: राजधानी भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में बच्चों के जन्म को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया है. जिसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया है. एक गर्भवती महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है. इनमें दो बेटियां और दो बेटे शामिल हैं. यह भोपाल के अस्पताल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया हो. इससे पहले पिछले साल एक महिला ने तीन बच्चों को जन्म दिया था. डॉक्टरों ने बताया कि, महिला को 7वें महीने में ही लेबर पेन शुरु हो गया था, जिसके बाद उसकी डिलीवरी करना पड़ी. दो बच्चों की हालत गंभीर होने से मां सहित परिवार चिंता में है. 2 बच्चों की हालत नाजुक

भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर स्मिता सक्सेना ने बताया कि, ''यह अपनी तरह का एक अलग ही मामला है. महिला जब पहली बार जांच के लिए आई थी तभी सोनोग्राफी रिपोर्ट में उनके गर्भ में चार बच्चे होने की पुष्टि हो गई थी. ऐसे में बच्चों का जन्म समय से पहले यानी गर्भावस्था के सातवें महीने में ऑपरेशन के जरिए कराया गया. चारों नवजातों का वजन 800 ग्राम से 1 किलो के बीच है, जो सामान्य से काफी कम माना जाता है. सभी बच्चों को अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है, जिनमें से दो की हालत गंभीर है और उन्हें वॉर्मर रूम में रखा गया है.''

