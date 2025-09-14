ETV Bharat / bharat

महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, सतारा जिला सरकारी अस्पताल में हुई सर्जरी

तारा में एक महिला ने प्रसव के दौरान चार शिशुओं को जन्म दिया है. यह महिला का तीसरा प्रसव था.

Woman from Satara gives birth to four babies
महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
मुंबई: महाराष्ट्र के सातारा में एक महिला ने 13 सितंबर को अपने तीसरे प्रसव के दौरान चार शिशुओं को जन्म दिया. यह कठिन प्रसव सर्जरी सातारा जिला सरकारी अस्पताल में की गई. क्रांतिसिंह नाना पाटिल सामान्य अस्पताल में शनिवार को एक महिला ने अपने तीसरे प्रसव के दौरान चार शिशुओं को जन्म दिया. इनमें तीन बच्चियां और एक बच्चा शामिल हैं.

जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने यह कठिन सर्जरी की और शिशुओं की हालत में स्थिर है. हालांकि, नवजात शिशुओं का वजन कम होने के कारण उन्हें ICU में रखा गया है. जन्म देने वाली महिला मूल रूप से पुणे जिले की रहने वाली है और उसका परिवार काम के सिलसिले में कोरेगांव तालुका में रहता है.गर्भवती होने के कारण उसे जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

डॉक्टरों की सराहना
प्रसूति विभाग के डॉ सदाशिव देसाई, डॉ तुषार मसराम, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ नीलम कदम, डॉ दीपाली राठौड़ ने अथक प्रयास किया. इसी के चलते यह कठिन प्रसव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इसके लिए डॉक्टरों की सराहना की जा रही है.

मूल रूप से पुणे जिले के सासवड़ और वर्तमान में कोरेगांव जिले की रहने वाली सतारा की एक गर्भवती महिला को शुक्रवार शाम सतारा जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्त्री रोग विभाग के विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच की, तो पता चला कि उसके गर्भ में चार बच्चे हैं.

वर्तमान में शिशु स्वस्थ
डॉक्टरों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत सर्जरी की और महिला का प्रसव कराया. चूंकि चारों शिशुओं का वजन 1200 से 1600 ग्राम के बीच था, इसलिए उन्हें ICU में रखा गया. महिला को विशेष उपचार सेवाएं भी प्रदान की गईं. मां और नवजात शिशु वर्तमान में स्वस्थ हैं.

पहली बार हुआ दुर्लभ प्रसव
डॉक्टरों ने बताया कि जिला अस्पताल में ऐसा दुर्लभ प्रसव पहली बार हुआ है. महिला इससे पहले दो बच्चों को जन्म दे चुकी है. पहले प्रसव में उसके जुड़वां बच्चे हुए थे और दूसरे प्रसव में एक ही बच्चा हुआ था. अब तीसरे प्रसव में महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया है.

पहले प्रसव में उसके जुड़वां बच्चे (एक लड़का और एक लड़की) हुए थे. दूसरे प्रसव में एक लड़की और अब तीसरे प्रसव में तीन लड़कियां और एक लड़का पैदा हुआ है. जिला शल्य चिकित्सक डॉ. युवराज कार्पे और प्रसूति विभाग के डॉ सदाशिव देसाई ने कहा, "दुनिया भर में पहले भी ऐसे अद्भुत प्रसव हुए हैं. मोरक्को में एक महिला ने 9 बच्चों को और पाकिस्तान में 7 बच्चों को जन्म दिया. ऐसी दुर्लभ घटना हर पांच से सात लाख में एक बार होती है. सतारा में भी यही स्थिति है."

