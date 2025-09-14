ETV Bharat / bharat

महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म, सतारा जिला सरकारी अस्पताल में हुई सर्जरी

महिला ने एक साथ चार बच्चों को दिया जन्म ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 14, 2025 at 12:27 PM IST 3 Min Read

मुंबई: महाराष्ट्र के सातारा में एक महिला ने 13 सितंबर को अपने तीसरे प्रसव के दौरान चार शिशुओं को जन्म दिया. यह कठिन प्रसव सर्जरी सातारा जिला सरकारी अस्पताल में की गई. क्रांतिसिंह नाना पाटिल सामान्य अस्पताल में शनिवार को एक महिला ने अपने तीसरे प्रसव के दौरान चार शिशुओं को जन्म दिया. इनमें तीन बच्चियां और एक बच्चा शामिल हैं. जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम ने यह कठिन सर्जरी की और शिशुओं की हालत में स्थिर है. हालांकि, नवजात शिशुओं का वजन कम होने के कारण उन्हें ICU में रखा गया है. जन्म देने वाली महिला मूल रूप से पुणे जिले की रहने वाली है और उसका परिवार काम के सिलसिले में कोरेगांव तालुका में रहता है.गर्भवती होने के कारण उसे जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों की सराहना

प्रसूति विभाग के डॉ सदाशिव देसाई, डॉ तुषार मसराम, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट डॉ नीलम कदम, डॉ दीपाली राठौड़ ने अथक प्रयास किया. इसी के चलते यह कठिन प्रसव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. इसके लिए डॉक्टरों की सराहना की जा रही है. मूल रूप से पुणे जिले के सासवड़ और वर्तमान में कोरेगांव जिले की रहने वाली सतारा की एक गर्भवती महिला को शुक्रवार शाम सतारा जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्त्री रोग विभाग के विशेषज्ञों ने जब उसकी जांच की, तो पता चला कि उसके गर्भ में चार बच्चे हैं.